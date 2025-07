STF é generoso. Poderia ser preventiva. É falso que a fuga embase a decisão

Escreve o ministro:

"As ações de JAIR MESSIAS BOLSONARO demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, EDUARDO NANTES BOLSONARO, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa CORTE no julgamento da AP 2.668/DF. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de EDUARDO NANTES BOLSONARO não só permaneceram, como também se agravaram com o auxílio direto de JAIR MESSIAS BOLSONARO (...)".

A confissão de Bolsonaro, em entrevista ao UOL, de que financia as ações de Eduardo no exterior está na exposição de motivos:

"Ressalte-se, ainda, que a investigação comprovou a participação de JAIR MESSIAS BOLSONARO nas condutas criminosas, não só incitando a "tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional", mas também auxiliando, inclusive com aportes financeiros à EDUARDO NANTES BOLSONARO, a negociação com governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, com clara ofensa ao art. 359-I do Código Penal criminaliza."

Prestem atenção! Não é risco de fuga que fundamenta as medias cautelares, mas a manutenção da ordem pública e a interferência na instrução criminal, conforme dispõe o Artigo 312 do Código de Processo Penal para a imposição da preventiva. O Supremo, que decidiu ser bonzinho, resolveu optar pelo 319, cujos fundamentos são os mesmos -- lembram-se do sentido da palavra "alternativa"? Eis aqui os motivos:

"No curso das investigações do INQ 4995/DF e, considerando o final da instrução processual e o início do prazo para alegações finais na AP 2668, a Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de diversas medidas cautelares em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO (Ofício nº 2817463/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF), em face de sua participação dos mesmos delitos de EDUARDO NANTES BOLSONARO, ou seja, pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal)."

Em síntese: 1) interferência na instrução criminal (processual, no caso), mobilizando um governo estrangeiro para coagir juízes, por intermédio do filho, investigado por coação do curso do processo, e 2) preservação da ordem pública, uma vez que Bolsonaro se associa a novos atos criminosos.

Esse é o fundamento jurídico explícito, claro, sem ambiguidades, da decisão de Moraes, vitoriosa no tribunal.

Saiu barato para Bolsonaro. Poderia ter sido a preventiva, com base nos mesmos fundamentos. Mas a cadeia chega logo. Ele não precisa ficar tão ansioso.