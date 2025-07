Trump e carta louca a Bolsonaro: ordem ao STF e ataque ao governo do Brasil

Na sua sanha tarifária enlouquecida, Donald Trump não encontrou direita ou extrema direita tão mequetrefes como as nossas. Procurem líderes conservadores ou mesmo reacionários europeus, sul-americanos ou asiáticos que tenham dito: "Trump está certo; esse é o caminho". Isso só aconteceu no Brasil. Até Javier Milei, presidente da Argentina, teve um pouco mais de pudor. E imaginem como isso é difícil para ele. Por aqui, não! Uma oposição virulenta e arruaceira chegou a elogiar o presidente norte-americano no Congresso. Os presidenciáveis que querem o apoio de Bolsonaro ou falaram bobagens contra Lula ou se calaram, acovardados.

Trump farejou esse lixão. Pautado pelas "big techs", resolveu fazer de Bolsonaro o seu homem no Brasil, contra o Supremo, contra o governo e contra os brasileiros. A exemplo do que se viu na entrevista de ontem, o ex-presidente aceita esse papel e se coloca como o agente ativo de um governo estrangeiro que atua hoje abertamente contra os Poderes constituídos.

Nesta quinta, deve ter se sentido mimoseado com mais uma manifestação de Trump, que lhe mandou uma carta nos seguintes termos:

Prezado Sr. Bolsonaro,

Tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente! Não estou surpreso em ver que você lidera as pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país.

Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão -- tanto no Brasil como nos Estados Unidos -- promovidos pelo governo atual.

Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política de tarifas.

É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto.