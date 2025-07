Fux dirá se Bolsonaro e filho têm sócio no STF para tentar "terra arrasada"

Enquanto escrevo, é difícil saber o que o ministro Luiz Fux ainda não entendeu no caso das medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Alexandre de Moraes tem 47 páginas e é de fácil leitura. Não há obscuridades ali. Já foi acompanhado por três de seus pares da Primeira Turma: Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Falta Fux. Todos estão informados sobre as ações de Eduardo Bolsonaro nos EUA, quem o financia e por quê. O próprio Bolsonaro já publicou nas redes uma espécie de ultimato benevolente: estaria nas mãos de autoridades brasileiras — leia-se: do Supremo, de que Fux faz parte — extinguir os processos contra ele. E tudo estaria resolvido. Sequestro da soberania e chantagem. De resto, ainda que tal insanidade se cumprisse, quem disse que Donald Trump e a Meta desistiriam do seu Pix, leitor amigo?

Vamos ajudar Fux transcrevendo trechos da decisão de Moraes:

"As ações de JAIR MESSIAS BOLSONARO demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, EDUARDO NANTES BOLSONARO, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa CORTE no julgamento da AP 2.668/DF. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de EDUARDO NANTES BOLSONARO não só permaneceram, como também se agravaram com o auxílio direto de JAIR MESSIAS BOLSONARO (...)".

E ainda:

"Ressalte-se, ainda, que a investigação comprovou a participação de JAIR MESSIAS BOLSONARO nas condutas criminosas, não só incitando a "tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional", mas também auxiliando, inclusive com aportes financeiros à EDUARDO NANTES BOLSONARO, a negociação com governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, com clara ofensa ao art. 359-I do Código Penal criminaliza."