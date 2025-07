Bolsonaro e Eduardo têm ao menos um sócio no STF para 'terra arrasada': Fux

O voto derrotado de Luiz Fux, contrário às medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, envergonha os fatos, a lógica e o direito. "Ah, Reinaldo, vai depredar o Supremo porque discorda do ministro?" Jamais! Nem pregar o impeachment do doutor. Mas ninguém pode me impedir de sentir vergonha alheia por uma peça ridícula, esta sim conhecida antes mesmo de ser redigida. São cinco páginas lastimáveis. É difícil eleger o que é mais constrangedor. Aponto a falácia nuclear: o voto de Alexandre de Moraes, endossado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, não alega risco de fuga, contestado por Fux, para impor as ações de cautela. Elas, com feito, dificultam que o réu se evada e impeça a aplicação da lei penal. Mas essa é uma consequência, não a causa. Esse foi um erro cometido, de cara, por boa parte da imprensa e dos analistas, o que apontei aqui ainda no dia 18. Fux contesta o que não existe, além de inventar uma realidade paralela. Vamos ver.

Escreveu Moraes:

"As ações de JAIR MESSIAS BOLSONARO demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, EDUARDO NANTES BOLSONARO, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa CORTE no julgamento da AP 2.668/DF. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de EDUARDO NANTES BOLSONARO não só permaneceram, como também se agravaram com o auxílio direto de JAIR MESSIAS BOLSONARO (...)".

E ainda:

"Ressalte-se, ainda, que a investigação comprovou a participação de JAIR MESSIAS BOLSONARO nas condutas criminosas, não só incitando a "tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional", mas também auxiliando, inclusive com aportes financeiros à EDUARDO NANTES BOLSONARO, a negociação com governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, com clara ofensa ao art. 359-I do Código Penal criminaliza."