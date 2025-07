Bolsonaro, redes, papo-furado sobre censura e o livro "Assim Falou Marcola"

As circunstâncias me obrigam a fazer o que, de hábito não faço porque sou viciado em dissertação. Mas vamos a algumas considerações mais curtas porque são vários os temas.

ENTREVISTA DE BOLSONARO E "ASSIM FALOU MARCOLA"

Veículos de imprensa querem entrevistar Jair Bolsonaro? Fiquem à vontade. Não há proibição nenhuma. Ele poderá usá-los, inclusive, para atuar como o sequestrador do Brasil. Poderá anunciar, mais uma vez, o valor do seu resgate. O ex-presidente e quem atue em seu nome não poderão reproduzir nas redes as perorações do "sequestrador como vítima". Alguém pode perguntar: "E o que acontece com os veículos?" Nada. E com o próprio Bolsonaro? Depende. Ele vai ameaçar ministros? Quanto à conversa de que qualquer limitação de acesso às redes constitui censura prévia, como querem parvos -- porque, afinal, não se sabe o que o será dito --, bem, isso tem mais cara de lobby das empresas do ramo do que de fundamento jurídico. Contra-argumento por meio do exemplo: o princípio -- entendi que se trata de um... -- também vale para a Marcola e Andrezinho do Rap? Afinal, a gente não sabe o que vão dizer, não é mesmo? "O computador não pode entrar na cadeia". Ora, alguém faz por ele aqui fora. O chefão do PCC é leitor de Nietzsche. Vai que tenha uma interpretação até agora inédita do Bigodudo... "Assim Falou Marcola" seria certamente um sucesso editorial.

SUPREMO VIROU UM ANTRO DE FOFOQUEIROS?

Não consta. Quais ministros estariam descontentes com Alexandre de Moraes? Os três que endossaram as medidas cautelares contra Jair Bolsonaro -- Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia -- não são. Gilmar Mendes também não. Duvido que Dias Toffoli e Roberto Barroso estejam nessa. Não creio que Edson Fachin esteja com saudade do tempo em que recebia cartinhas do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fazendo "bullying" com o magistrado e com o TSE. Descontentes com o quê? Quem? Quais? Inexistem, por acaso, as razões para as medidas cautelares contra o ex-presidente? Estão dadas, e é fácil demonstrar, na verdade, as cinco causas de prisão preventiva previstas no Artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele as gabaritou. A propósito: Bolsonaro é ou não o financiador do filho, que ataca até a comissão de senadores que pretende abrir alguma forma de diálogo nos EUA. Nas redes, Eduardo deixa claro: qualquer negociação tem como pressuposto a anistia. E avisa que tudo pode piorar. Porque, ele se orgulha, assim quer Trump. E encerra a sua mensagem com um "Que Deus abençoe a América".