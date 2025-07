O meio-termo entre o Brasil e Bolsonaro é só um esconderijo para covardes

Estamos a quatro dias, incluindo esta segunda, do tarifaço. Não é o Armagedom, mas será ruim. E há sinais de que Donald Trump pode radicalizar. E por que não o faria? Encontrou por aqui uma realidade única: parte da, digamos, "elite política" brasileira, formada por setores de direita e extrema direita, se mostra escancaradamente antinacional e está atrelada às maluquices do bolsonarismo. Inexiste coisa semelhante no mundo. Alguém realmente acredita que Trump se importa com o destino de Bolsonaro? Ele usa esse "clown" mal arranjado para exigir do país o que sabe ser inaceitável e, assim, na base da pressão e do cerco, tentar concessões que jamais seriam feitas pela via normal da negociação. Em nenhum lugar do mundo parlamentares de direita se manifestaram contra os interesses do próprio país. Aspirantes à Presidência como Tarcísio de Freitas, Ratinho Jr., Romeu Zema e Ronaldo Caiado silenciaram vergonhosamente sobre a agressão sofrida pelo Brasil e preferiram atacar o presidente Lula. Num patamar moral não muito superior estão os analistas cheios de "solucionáticas", que descobriram a pedra filosofal. Dizem: "É preciso resistir e negociar". Não me digam! Adicionalmente, cobram do presidente o silêncio. Tornam-se linhas auxiliares do golpe por outros meios.

Para ilustrar: a extremista de direita Marine Le Pen, por exemplo, chefona do Reunião Nacional, da França, soltou ontem no X os cachorros contra a União Europeia e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, em razão do acordo fechado pelos Estados Unidos com o bloco, que aceitou uma tarifa de 15%. Como o Reino Unido, ficou em 10%. Marine escreveu:

"O acordo comercial concluído por Ursula von der Leyen com Donald Trump é um fiasco político, econômico e moral. É um fiasco político porque a União Europeia, com seus 27 Estados-membros, obteve condições piores do que as do Reino Unido. Soberanias, em questões comerciais, não se somam. São diluídas ou, mesmo, nesse caso, anuladas sob o peso da burocracia de Bruxelas. É um fiasco econômico porque a Comissão aceitou cláusulas assimétricas que a França, por si, se governada por um Executivo patriótico, jamais teria aceitado. Centenas de bilhões de euros em gás, bem como em armas, terão de ser importados anualmente dos Estados Unidos. Isso representa uma capitulação completa da indústria francesa e da nossa soberania energética e militar. É, finalmente, um fiasco moral porque, mais uma vez, os agricultores franceses foram sacrificados no altar das indústrias alemãs, com cláusulas nos forçando a abrir ainda mais o mercado único à produção agrícola americana em troca de uma redução nos impostos sobre as exportações de automóveis alemães."

E conclui:

"Esta globalização, que nega e destrói a soberania, está ultrapassada há muitos anos. Já passou da hora de esta informação chegar à Comissão Europeia. E, enquanto isso, o mínimo que podemos fazer é reconhecer esse amargo fracasso, em vez de pedir aos franceses, que serão as suas primeiras vítimas, que se alegrem."