Casa Branca não exclui nem ação militar contra o país; canalha daqui apoia

A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a ordem executiva assinada por Donald Trump e a nota emitida pela Casa Branca justificando a tarifa de 50% imposta ao Brasil constituem o mais grave atentado da história à soberania do país, ainda que, no caso das taxações, a montanha tenha dado à luz um rato.

Excluam-se da consideração as motivações e interações belicosas durante a Guerra do Paraguai porque nunca se tratou, naquele caso, de tentar tirar dos Poderes Constituídos no Brasil a regência do Estado nacional. Agora sim. É claro que a motivação essencial de Trump tem natureza econômica e visa à subordinação de uma das grandes economias do mundo aos interesses dos EUA — ao menos na forma como ele os entende. Mas é inegável que age com o apoio explícito de forças políticas do país agredido. Se Jair Bolsonaro, Eduardo e seus aliados querem os louros e as palmas pela eficácia de sua ação contra o país, que o tenham, pois. Há, com efeito, em solo pátrio — ou nativos daqui, mas atuando na "metrópole" — os que se oferecem para ser executores de "diktats" emitidos por um país estrangeiro. E, no caso, nenhum detalhe pode escapar: com o apoio do ex-presidente brasileiro e de seus sequazes, Trump não descarta nada, inclusive um ataque propriamente militar, ainda que não seja explícito.

Será que exagero? Prestem atenção a estre trecho da nota emitida pelo governo norte-americano:

"COLOCANDO A AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR: Ao impor essas tarifas para lidar com as ações imprudentes do Governo do Brasil, o Presidente Trump está protegendo a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos de uma ameaça estrangeira. Em consonância com seu mandato eleitoral, o Presidente Trump também tomou outras medidas para alcançar a paz por meio da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança dos EUA."