Que Zambelli, a Madame Bovary de trabuco, tome realidade em vez de arsênico

Não associo o roteiro cumprido por Zambelli ao vivido por Emma, é claro, mas o "bovarismo", entendido como uma estupidez delirante, em que a personagem almeja o impossível, atribuindo-se dotes que não tem, é patente nessa personagem melancólica da vida pública brasileira desde que o bolsonarismo passou a hegemonizar a direita.

DO "FEMEN" AO GOLPISMO

Zambelli chegou a pertencer ao grupo "Femen", que se dizia "feminista", ao lado de outra personagem que se tornou famosa no bolsonarismo e depois sumiu: a tal Sara Winter -- cujo nome verdadeiro era Sara Fernanda Giromini. Aparecem juntas numa foto de 2012. A ainda deputada estava grávida e exibia a barriga com a inscrição "Quero nascer em casa". Protestava contra uma resolução do Conselho Regional de Medicina do Rio, que proibia partos domésticos. O "protesto" foi realizado em frente ao MASP, em São Paulo...

As porra-louquices de 2013, que começaram com a bobajada de extrema-esquerda do Movimento Passe Livre e com as delinquências dos "black blocs", logo foram hegemonizadas pela extrema direita, e Carla passou a liderar um tal "Nas Ruas", que tentava, sem nunca conseguir, ganhar protagonismo entre os reacionários. Veio a Lava Jato em 2014, e os ditos "conservadores" se tornaram caudatários das ilegalidades da operação, alimentando o ódio à política como forma de... fazer política. Veio o impeachment, veio Bolsonaro, veio o resto que ainda assombra o Brasil.

Carla se elegeu deputada federal em 2018, com 76.306 votos, à esteira de Joyce Hasselmann (1.078.666), que depois caiu em desgraça. A pupila tomou o eleitorado da mestra em 2022, reelegendo-se para a Câmara com 946.244 votos. Joyce, que havia migrado para o PSDB, conquistou apenas 13.679 eleitores e não voltou à Câmara.

Se a ex-amiga ainda conseguiu ser líder do PSL na Câmara, Carla sempre foi uma espécie de patinha feia no próprio hospício da extrema direita. Bolsonaro e os filhos nunca deram bola para ela. Até eles percebiam uma personalidade um tanto descolada do mundo real — e olhem que isso não é o forte por lá —, atribuindo a si mesma uma importância que nunca teve. Mais do que isso: até para os padrões bastante alargados de, digamos, normalidade vigentes por ali, ela parecia fazer coisas temerárias.

Em 2022, na véspera do segundo turno, a Madame Bovary dos reaças resolveu correr pelas ruas de São Paulo com um trabuco na mão. Depois das eleições, achou que seria uma boa ideia se juntar a um hacker para invadir o site no CNJ e lá inserir um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes — assinado pelo próprio... Alexandre de Moraes. A condenação pelo segundo crime, já com trânsito em julgado, lhe rendeu 10 anos de cadeia. Pelo primeiro, arcará com mais cinco. A maioria já está formada.