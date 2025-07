Derrota dos reaças e vitória de Lula. Xandão no estádio: "Vai, Curintchia!"

Cinco considerações sobre um dia muito especial na vida pública brasileira, que já entrou para a história.

1: Bolsonaristas só têm perdas e Danos; Xandão viu vitória do Timão

Os bolsonaristas estão tão focados nos seus delírios de vingança e em fazer do país "terra arrasada", como já deixou claro o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, parece, não tiveram tempo de fazer o balanço de ganhos e perdas desta quarta -- no caso dessa estranha gente, conviria falar em "perdas e danos". Além da satisfação com a "vingança" contra o ministro Alexandre de Moraes, eles podem se jactar de quê? O buliçoso parlamentar ausente, no entanto, em parceria com Paulo Figueiredo, o "nepobaby" da ditadura, renova as ameaças: agora, os ministros Gilmar Mendes, decano do Supremo, e Roberto Barroso, presidente da Corte, estão na mira da dupla. As ameaças são feitas com despudor, a céu aberto. Mas eles ganharam exatamente o quê?

No X, o neto do homem que preferia cheiro de cavalo ao de povo, fez uma ameaça explícita a Mendes. A propósito: João Figueiredo, o avô, não conseguiu parar o processo de abertura "lenta, gradativa (termo originalmente empregado, que passou para a história como "gradual") e segura". Perdeu o controle sobre a própria sucessão porque engolido pelos fatos. O "nepobaby", inconformado com a democracia, parece que tenta reescrever a história em favor da ditadura. Será malsucedido também — nisso ao menos; no mais, está com a vida mansa.