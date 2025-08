Papo de que Lula tem de ligar já para Trump ou é burrice ou é vagabundagem

Lula já respondeu nas redes a uma fala que, por ora, é muito menos do que um aceno:

"Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano."

Raquel fez a coisa certa, obviamente, como quase sempre acontece com dois-correguenses, ao indagar sobre a possibilidade de diálogo, até porque conseguiu captar como "O Homem que Tarifava" vê a questão. O debate estúpido é aquele que se assucedeu (sim, o dicionário abona) e também o que precedia a fala.

PODE CONVERSAR, MAS COMO?

Ora, é evidente que Lula pode conversar com Trump, até mesmo ligar para ele. Mas para tratar de quê? Poucas pregações são tão idiotas ou de má-fé como essa. Chefes de Estado não se falam, para lembrar o querido Guilherme Arantes, no mar da incerteza e sem nem mesmo um farol. Se há uma conversação, tem de ser sobre alguma coisa. Os últimos termos da relação política entre os dois países foram dados por Trump numa carta delinquente, em que trata o Brasil como um puxadinho no qual ele pode dar as ordens. Subordinou, sem reservas, as tarifas impostas ao Brasil a uma exigência feita o STF: que anule a ação penal que existe contra Jair Bolsonaro. Sei lá que ideia ele faz do país, mas alguém lhe deve ter dito que, por aqui, o chefe do Executivo pode bater o chicote, e ministros obedientes lhe farão as vontades. Ainda que fosse assim, por que Lula se mobilizaria por Bolsonaro? Ocorre que não é.

Um comunicado da Casa Branca no dia em que foi publicada a ordem executiva com o tarifaço ameaça o país até com uma intervenção militar ao afirmar que, na relação entre os dois países, Trump busca a paz por intermédio do uso da força. Isso é explícito. Nos, digamos, prolegômenos da ordem executiva do tarifaço, aparece, de novo, a questão Bolsonaro, somada à da defesa da impunidade para as "big techs". Ainda que o pacotaço seja muito menos deletério do que se esperava, a agressão ao país é explícita. Como somos dos poucos países com os quais os EUA têm superávit, as tarifas saem do terreno do injustificável para o do absurdo. Vale dizer: tarifar um parceiro porque a relação é deficitária já é uma estupidez; sendo superavitária, é uma aberração.

OS MALANDROS

Pois bem: Lula haveria de telefonar para Trump por quê? Em nome da "ética da responsabilidade", como sustentou o senador Esperidião Amin (PP-SC), que, não tendo, obviamente, lido Max Weber, daí a citação ignorante que fez, não leu também o "Manual do Perfeito Idiota de Direita Latino-Americano"? Ainda não está em livro, mas essa história está sendo escrita todos os dias.

Os que defendem com ênfase que Lula telefone já para Trump ou são tolos — e não sabem como funcionam as relações internacionais — ou são safados. Esfregam suas mãozinhas sujas de ideologia vigarista, na esperança de que Trump submeta Lula ao "bullying" a que expõe todos os chefes de Estado com os quais falou, independentemente da riqueza ou pobreza do país; da influência maior ou menor do líder com o qual conversa; da importância regional ou mundial da naçãos que o interlocutor representa.