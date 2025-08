Nikolas cometeu crime, a menos que ameaçar juízes passe a ser o novo normal

Vamos lá. Generalizem-se as práticas e os discursos que se viram ontem na Avenida Paulista para todos os processos em curso no país. Os réus e seus aliados, inconformados com processos — no caso, ações penais com amplo direito de defesa, dado que vivemos numa democracia, em que vige um estado de direito —, resolvem sair por aí a demonizar juízes; a ameaçá-los com prisão; a declarar que o Brasil está acima da Justiça, seja lá o que isso signifique; a deixar claro que só são aceitáveis as decisões com as quais concordem.

Há, evidentemente, uma grande diferença entre montar um palanque para afirmar a inocência de um aliado e a exposição de um juiz ao ataque dos cães. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) andava em baixa com a família Bolsonaro, muito especialmente com Eduardo, o deputado do Texas. A avaliação é a de que ele, em parte, faz o jogo do "eu sozinho". Numa entrevista, chegou a se atrapalhar com as próprias ideias e acabou admitindo que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado.

Neste domingo, Nikolas resolveu se redimir. E foi além do aceitável. A imunidade parlamentar não confere a deputado ou senador a licença de ameaçar a Justiça ou de coagir um juiz para que ele atenda a seus desígnios.