O paradoxo dos Bolsonaros: ganhando, eles perdem; perdendo, levam um prêmio

Mas, nesse particular — e só nesse — até que o ex-presidente e seu entorno são bastante sinceros: a defesa da impunidade por meias-palavras e silêncios eloquentes não serve. Ela tem de ser explícita. Esses valentões só entendem o jogo do tudo ou nada. E, por óbvio, dão a Lula um ativo eleitoral explícito: segundo o Datafolha, 61% não votariam "de jeito nenhum" em um candidato que prometesse livrar a cara de Bolsonaro e dos golpistas do 8 de janeiro. Só 19% afirmam que o fariam com certeza — parte dessa turma, parece, foi às ruas neste domingo. Outros 14% talvez votassem. Sim, é fato, os números podem ser suficientes para levar ao segundo turno um ungido pelo "Capitão". Mas vem o segundo turno na sequência.

Não se deve tomar como uma sentença, é claro!, o que os eleitores dizem em pesquisas a 14 meses da eleição, mas é certo que a perspectiva não é nada boa, do ponto de vista eleitoral, para os reacionários. Ademais, há o caso da soberania brasileira, agredida por Donald Trump como nunca antes na nossa história. E, é fato, o presidente norte-americano encontrou por aqui uma direita sem igual. Os aliados do trumpismo mundo afora não aplaudiram o tarifaço. Isso só aconteceu no Brasil porque se vive essa circunstância particular de o ataque à nossa economia usar como estandarte a anulação da ação penal contra Bolsonaro.

E ele não vai tirar a canga do seu escolhido, que terá de leva-la ao palanque. Isso garante um oceano de votos? Certamente. Mas também, tudo indica, cria um limite. Incumbentes, quando disputam a reeleição, estão sempre, por força das circunstâncias, um tanto na defensiva. Se prometem isso e aquilo, logo se pergunta: "Mas por que não fez antes?" Invariavelmente são confrontados com as promessas feitas na campanha anterior. Em tempos de redes sociais, há uma dificuldade adicional: as "fake news" viajam a uma velocidade muito maior do que a verdade. Vejam, no entanto, que cenário a extrema direita bolsonarista prepara para si mesma: Lula poderá jogar também na ofensiva: não há um único potencial adversário seu que diga um "não explícito" à pauta do indulto ou que tenha tido uma reação ao menos digna ao tarifaço de Trump. Assim, são cúmplices da impunidade e aliados objetivos de um governo estrangeiro contra os interesses brasileiros.

OS BOLSONAROS SÃO BURROS?

"Mas os Bolsonaros são burros a ponto de não saber disso?" Não são, não. Sabem. Apostam alto porque o prêmio é muito bom. Segundo essa leitura, se um aliado vencer a eleição, investirão na crise institucional e apostarão que o Supremo recuará diante de um eventual indulto, garantindo a impunidade ampla, geral e irrestrita. Se perderem para Lula, continuarão a reivindicar o controle da oposição, que também é um lugar de poder. No bolsonarismo, a estratégia de Eduardo, que está longe de ser endossada por todos, é, reconheça-se, a vitoriosa até aqui: ou levam tudo -- isto é, o Brasil, que assistiria a uma crise gigantesca -- ou, quando menos, a família mantém o controle da extrema direita. O pior dos cenários, para eles, seria a vitória de um reacionário que não cumprisse o prometido e passasse a hegemonizar a extrema direita -- e, nesse caso, a pior opção se lhes afigura ser Tarcísio de Freitas. Sabem que o dinheiro pesado quer um bolsonarismo um pouco mais higienizado e negociante...

Você está entre os que torcem para a derrota do bolsonarismo em 2026? Então torça também para que eles não mudem a agenda e para que o ex-presidente conserve o poder do dedaço. Sem nunca esquecer de que, na estratégia de Eduardo, pode-se ganhar ganhando, mas também se pode ganhar perdendo. Ele só não aceita pôr em mãos de agregados, com sangue estranho, o que considera ser um patrimônio da família.