"Golpe dos Dois Dias" no Congresso mostra sequestro como tática dos reaças
A tática do bolsonarismo é a da extrema direita mundo afora: o sequestro das instituições. Prestem atenção aos movimentos de Donald Trump nos EUA ou de Viktor Orbán na Hungria. E há uma máxima: não recuar nunca. Assim se tentou dar o golpe em 2022. Jair Bolsonaro estava crente de que tinha "o seu Exército". Também se criou uma Abin paralela. Quando os "patriotas" decidiram tomar o poder à força, eles o fizeram depredando as respectivas sedes dos Três Poderes.
Nas suas articulações nos EUA, e não há dúvida de que o governo Trump passou a ser o seu parceiro, o deputado (sim, ele continua com mandato) Eduardo Bolsonaro tenta capturar a autonomia do Supremo. Ao cavar uma punição para o ministro Alexandre de Moraes, o objetivo, obviamente, é intimidar todo o tribunal. Dá-se ao desplante de chantagear os magistrados em cena aberta: afirmou ter recomendado que, por ora, a sanção se limite a Moraes, mas sabem como é... Os outros podem ser alvos caso não se comportem. Achando que tudo parecia ainda modesto: pôs na mira ainda os respectivos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e David Alcolumbre (União-AP).
TORPEZA
Em dias um tanto torpes, com uma leitura canhestra dos fundamentos do direito penal e da Constituição, a campanha contra Moraes chegou à imprensa. "Ah, claro que o Supremo salvou a democracia, mas os ministros andam a exagerar..." Como se o debate sobre a autocontenção da Corte fosse hoje uma questão de corte acadêmico; como se a mobilização não traduzisse o esforço de golpistas interessados em livrar a própria pele.
Explicou exemplarmente em artigo na Folha a jurista Eloisa Machado de Almeida, que está longe de ser uma abelhuda na área:
"Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez questão de assumir a autoria da façanha e a Polícia Federal revelou coordenação e articulação dos fatos entre pai e filho, através de redes sociais, dando ênfase e ressonância à pressão contra o Judiciário brasileiro.
A explícita pressão feita contra o Supremo Tribunal Federal para que interrompesse o curso do julgamento da ação penal tem sido tratada politicamente como ameaça e juridicamente como coação no curso do processo e obstrução de justiça, acertadamente.
Diante do risco que passou a apresentar para o regular curso da ação penal, Bolsonaro recebeu medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de recolhimento domiciliar noturno, e integral aos finais de semana e feriados, proibição de aproximar-se de embaixadas e de usar as redes sociais.
A medida cautelar que proibiu o uso de redes sociais não se deu no vácuo e está diretamente relacionada ao caso concreto e às características dos crimes em apuração, que contam com o uso sistemático das redes sociais para difundir narrativas criminosas e antidemocráticas."
Deveria bastar para quem se dispõe a entender. Mas, na era da relativização da democracia, é preciso dar aos criminosos o direito de interpretar a lei. E não por intermédio de suas defesas, mas de uma releitura do Código Penal e da Constituição que normalize o crime como uma das formas de ser da "liberdade de expressão".
Ah, sim: de fato, a prisão domiciliar não está entre as medidas cautelares do Artigo 319 do Código de Processo Penal. É que, vejam que coisa!, ela foi parar nos Artigos 317 e 318. Santo Deus!
DE VOLTA AO PONTO
Sentindo-se empoderados, os que agora tentam dar golpe por outros meios resolveram, então, sequestrar o próprio Parlamento. Não lhes basta mais o esforço para que seja um país estrangeiro a ter a regência do Poder Judiciário no Brasil. É preciso tomar de assalto o Poder que integram para impor a sua vontade, destituindo, como fizeram, por dois dias, as respectivas Presidências.
Trump sequestra o STF; eles sequestram o Legislativo e, assim, podem impor a sua pauta no berro. Sabem como é... Não foi possível matar Lula, Alckmin e Moraes. Também não deu para prender os ministros. Mas não será por isso que Jair vai ficar na mão. O negócio é tomar a coisa na porrada. E há o que Flávio Bolsonaro chamou de "proposta de pacificação": impeachment de Moraes, anistia ampla, geral e irrestrita (leia-se: para seu pai) e "fim do foro privilegiado" para parlamentares. Outra mentira influente: que o STF tenha mudado a jurisprudência ou o julgamento por turmas apenas para pegar Bolsonaro.
Motta teria aceitado encaminhar a votação do fim do "foro privilegiado", como estupidamente chamam por aí. A ver. Ainda que acontecesse, não beneficiaria Bolsonaro. Mas fique claro: trata-se de um esforço de tirar os parlamentares da alçada do STF. Muitos acham que, se forem julgados em suas, digamos, "comarcas", têm mais chance de pressionar os juízes. Não foi o senador Rogério Marinho (PL-RN) a afirmar, há dois dias, que os magistrados devem se curvar aos eleitos? O que se quer é fabricar impunidade.
É estupefaciente que exista um processo de cassação contra o deputado Gláuber Braga (PSOL-RJ) na Câmara por ter reagido a um provocador profissional e que a tropa de choque que tomou de assalto o Congresso, destituindo, por dois dias, as competências de duas das quatro maiores autoridades do país, reste impune.
Qualquer concessão à pauta dos golpistas e à impunidade estarão a dizer apenas uma coisa: eles farão de novo. Como é mesmo? Quem chama uma democracia de ditadura quer uma ditadura para chamar de democracia.
A minha proposta de pacificação para os golpistas, já que Flávio tem a dele? Vocês poderiam mater o esparadrapo na boca? Foi uma das poesias mais sublimes dos últimos tempos.
