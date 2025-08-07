"Golpe dos Dois Dias" no Congresso mostra sequestro como tática dos reaças

Explicou exemplarmente em artigo na Folha a jurista Eloisa Machado de Almeida, que está longe de ser uma abelhuda na área:

"Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez questão de assumir a autoria da façanha e a Polícia Federal revelou coordenação e articulação dos fatos entre pai e filho, através de redes sociais, dando ênfase e ressonância à pressão contra o Judiciário brasileiro.

A explícita pressão feita contra o Supremo Tribunal Federal para que interrompesse o curso do julgamento da ação penal tem sido tratada politicamente como ameaça e juridicamente como coação no curso do processo e obstrução de justiça, acertadamente.

Diante do risco que passou a apresentar para o regular curso da ação penal, Bolsonaro recebeu medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, obrigação de recolhimento domiciliar noturno, e integral aos finais de semana e feriados, proibição de aproximar-se de embaixadas e de usar as redes sociais.

A medida cautelar que proibiu o uso de redes sociais não se deu no vácuo e está diretamente relacionada ao caso concreto e às características dos crimes em apuração, que contam com o uso sistemático das redes sociais para difundir narrativas criminosas e antidemocráticas."

Deveria bastar para quem se dispõe a entender. Mas, na era da relativização da democracia, é preciso dar aos criminosos o direito de interpretar a lei. E não por intermédio de suas defesas, mas de uma releitura do Código Penal e da Constituição que normalize o crime como uma das formas de ser da "liberdade de expressão".

Ah, sim: de fato, a prisão domiciliar não está entre as medidas cautelares do Artigo 319 do Código de Processo Penal. É que, vejam que coisa!, ela foi parar nos Artigos 317 e 318. Santo Deus!

DE VOLTA AO PONTO

Sentindo-se empoderados, os que agora tentam dar golpe por outros meios resolveram, então, sequestrar o próprio Parlamento. Não lhes basta mais o esforço para que seja um país estrangeiro a ter a regência do Poder Judiciário no Brasil. É preciso tomar de assalto o Poder que integram para impor a sua vontade, destituindo, como fizeram, por dois dias, as respectivas Presidências.

Trump sequestra o STF; eles sequestram o Legislativo e, assim, podem impor a sua pauta no berro. Sabem como é... Não foi possível matar Lula, Alckmin e Moraes. Também não deu para prender os ministros. Mas não será por isso que Jair vai ficar na mão. O negócio é tomar a coisa na porrada. E há o que Flávio Bolsonaro chamou de "proposta de pacificação": impeachment de Moraes, anistia ampla, geral e irrestrita (leia-se: para seu pai) e "fim do foro privilegiado" para parlamentares. Outra mentira influente: que o STF tenha mudado a jurisprudência ou o julgamento por turmas apenas para pegar Bolsonaro.

Motta teria aceitado encaminhar a votação do fim do "foro privilegiado", como estupidamente chamam por aí. A ver. Ainda que acontecesse, não beneficiaria Bolsonaro. Mas fique claro: trata-se de um esforço de tirar os parlamentares da alçada do STF. Muitos acham que, se forem julgados em suas, digamos, "comarcas", têm mais chance de pressionar os juízes. Não foi o senador Rogério Marinho (PL-RN) a afirmar, há dois dias, que os magistrados devem se curvar aos eleitos? O que se quer é fabricar impunidade.