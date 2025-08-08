Com STF sob ataque dos EUA, emite-se a nota mais covarde da história da OAB
(Pelos caminhos do mundo,
nenhum destino se perde:
há os grandes sonhos dos homens,
e a surda força dos vermes.)
Cecília Meireles - "Romanceiro da Inconfidência"
*
Se há algo no Brasil que sempre pode piorar, fiquem certos, é a Ordem dos Advogados do Brasil, ao menos nestes tempos em que é dominada por um aparelho que impede, inclusive, a alternância de poder. Fosse apenas um sindicato qualquer, a que os advogados se filiassem por vontade, não por imposição legal, e eu deixaria a questão de lado. Ocorre que se trata de uma autarquia de regime especial. Sem "a carteirinha", para ficar numa metonímia e não me deter em minudências, ninguém trabalha. Há mais: por determinação do Artigo 94 da Constituição, também elabora listas para compor tribunais. Transcrevo:
"Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes."
O "órgão de representação" no caso dos advogados é a OAB. Ontem à noite, veio a público uma nota pusilânime da Diretoria do Conselho Federal da Ordem, conclamando os "atores políticos" a que tenham "equilíbrio". Não me digam! Ainda bem que a OAB não arbitra dissensões no Gueto de Varsóvia em 1943, ou, é claro!, amante que é do bom senso e da "pacificação", pediria contenção aos nazistas e aos judeus revoltosos. Levo a questão ao limite para que fique claro que há situações em que é preciso escolher: ou se está com a resistência ou com a câmara de gás; ou se está com o pescoço dos armênios ou com a corda.
A nota asquerosa da Ordem foi divulgada no dia em que tomamos ciência de mais uma ameaça feita pelo governo norte-americano ao STF, nos seguintes termos:
"O ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e a seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção pela Lei Magnitsky, determinada pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros instâncias são fortemente aconselhados a não auxiliar ou a encorajar o comportamento, que foi punido, de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto."
Então o STF e o Poder Judiciário, integrado também por indicados da OAB, estão sob assédio de um governo estrangeiro, e a Ordem, fazendo pouco caso da memória de alguns bravos que, ao longo de sua história, lutaram pela democracia, mostra-se incapaz de fazer uma defesa clara da soberania nacional? Não bastava a nota vergonhosa da Seção do Rio da OAB, convertida em aparelho bolsonarista?
Como esquecer a reunião liderada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 5 de julho de 2022 em que se tramava um golpe preventivo para impedir a realização das eleições? Ao distribuir tarefas, afirmou, referindo-se a Beto Simonetti, então e ainda hoje -- quem sabe seu grupo nunca mais saia de lá -- presidente da OAB:
"A OAB mudou, pô! Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria. Um cara que fugiu daquela história de a OAB de antigamente ser um partido político. A OAB tem a sua participação, hoje em dia, que vai ser importantíssima para nós".
Um golpista deve saber por que faz seus elogios. Que fique claro: Bolsonaro estava se referindo à suspensão das eleições, expressando a certeza de que contaria com o apoio da OAB, aquela mesma que se negou a assinar o manifesto em defesa da democracia de agosto daquele anos, lido sob as Arcadas da São Francisco. Fez o seu próprio texto: anêmico e, claro!, covarde.
Segue em vermelho a nota da OAB, com alguns comentários adicionais deste escriba em preto.
Em um momento de crescente tensão entre lideranças e instituições da República e de radicalização do debate público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) conclama os atores políticos e integrantes do sistema de Justiça ao equilíbrio, ao respeito mútuo e à observância irrestrita aos ditames constitucionais. O Estado Democrático Direito exige contenção, prudência, limites e observância rigorosa da legalidade.
OAB pede a judeus e a nazistas e turcos e a armênios que não sejam maus meninos. Ouçamos a voz da razão que emana da ordem!
A OAB jamais tomará partido de qualquer lado político-ideológico, pois não é "longa manus" do governo nem linha auxiliar da oposição. Nosso compromisso é com o Brasil. Exatamente por isso, a OAB não pode se calar diante de excessos de qualquer natureza e origem institucional.
Eis mais um ente que pede a estupradores e potenciais estupradas que se comportem. Uns devem conter seus apetites, e as outras não devem usar minissaias. A OAB se oferece como o meio-termo entre uns e outras. Coisa de gente nobre. E que conversa é essa de "longa manus" do governo ou "auxiliar da oposição"? O conflito não é esse.
A prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus ou investigados em processos criminais, determinadas sem trânsito em julgado, impõem a todos uma reflexão séria. É necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais, inclusive o direito à liberdade de expressão. A OAB não avalia a culpa ou inocência de envolvidos, mas zela para que sejam julgados de acordo com o devido processo legal. Sem isso, abrem-se precedentes perigosos, que podem amanhã atingir qualquer direção político-ideológica.
Eu não entendi. A OAB está a dizer que medidas cautelares só devem ser aplicadas depois do trânsito em julgado, é isso? Numa prova dissertativa, os autores desse texto seriam reprovados no exame da... OAB. Prisão preventiva só com fundamento inquestionável? De que fonte emana a inquestionabilidade? Estamos diante de um flerte com o crime de hermenêutica? A propósito: como esses valentes avaliam o fato de um réu confessar que financia um político que se jacta de suas habilidades de mobilizar um governo estrangeiro para punir os juízes que julgarão no Brasil esse réu? Veem aí alguma sombra do Artigo 312 do Código de Processo Penal? Preciso transcrevê-lo? Ou o 344 do Código Penal?
A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja missão é proteger a Constituição, deve sempre seguir os princípios que sustentam a própria democracia. Fundamental o respeito às prerrogativas da advocacia -- como o sigilo profissional, o acesso pleno aos autos dos processos e à sustentação oral síncrona -- que são garantias constitucionais, em verdade, do cidadão, destinatário do direito de defesa. A Ordem tem agido incansavelmente para reverter decisões que venham a ferir tais garantias, independentemente do viés ideológico dos assistidos, e continuará lutando, sempre dentro dos marcos institucionais, pelo livre e pleno exercício da advocacia.
É claro que resta a sugestão, covarde de novo, de que haveria no julgamento algum viés de natureza ideológica. Bolsonaro sabia, sem dúvida, o que dizia naquele 5 de julho de 2022. O atual comando da Ordem defende o exercício pleno da advocacia, claro!, mas num diz uma miserável palavra sobre a Lei Magnitsky ou a revogação de visto de oito dos 11 ministros. Vai que Eduardo se zangue, não é?, e resolva ampliar a lista...
Da mesma forma, a OAB rechaça veementemente gestos e ações de detentores de mandatos eletivos e de lideranças políticas que estimulem o descrédito das instituições públicas e que incitem a adoção de medidas, principalmente estrangeiras, que desestabilizem a economia do país e prejudiquem, por consequência, empresários e trabalhadores brasileiros. Não se constrói democracia sabotando o próprio país; ataques à soberania nacional são inadmissíveis. A liberdade de expressão é um valor constitucional, mas não pode servir de escudo para práticas antidemocráticas.
Isso é tudo o que tem a dizer a OAB sobre o ataque de um governo estrangeiro à soberania nacional e à tentativa de sequestrar o Poder Judiciário do Brasil?
A Ordem dos Advogados do Brasil conclama todos os integrantes dos Poderes da República -- Executivo, Legislativo e Judiciário -- e todas as lideranças políticas e civis do país a firmarem um pacto pela pacificação do Brasil, com absoluto respeito à soberania pátria, ao devido processo legal e às normas constitucionais e legais, ao Judiciário e a todas as instituições públicas.
A palavra "pacificação" foi empregada, vejam vocês, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no movimento de assalto ao Poder Legislativo. Compreende, a seu juízo, três precondições: impeachment do ministro Alexandre de Moraes, anistia aos golpistas e mudança de foro para parlamentares que não querem mais saber de um tribunal que puna larápios e golpistas.
A Ordem seguirá independente e crítica, ativa e propositiva. E reafirma: somos agentes da legalidade. Nossa missão é proteger o Estado Democrático de Direito e o país, contra quem quer que seja. Nossa bandeira é a Constituição. Nosso lado é o Brasil.
Diretoria do Conselho Federal da OAB
Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB
Os que se mostram incapazes de defender a soberania nacional e a incolumidade do Poder Judiciário, atacado por um governo estrangeiro, não tem autoridade moral para se afirmar como defensor do estado democrático e de direito. O "quem quer que seja", nesse texto, é outra expressão da covardia porque resolve dar um pito em todos para, na verdade, admoestar os que fazem a coisa certa e proteger os que cometeram crimes. Não se pode acusar Bolsonaro ignorar com quem lidava. Ainda bem que foi incompetente e que a punição aos golpistas não depende da OAB.
A OAB de Raymundo Faoro teve a coragem de defender a democracia durante a ditadura. A OAB de Beto Simonetti não tem a coragem de atacar a ditadura na democracia.
