Com STF sob ataque dos EUA, emite-se a nota mais covarde da história da OAB

A prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus ou investigados em processos criminais, determinadas sem trânsito em julgado, impõem a todos uma reflexão séria. É necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais, inclusive o direito à liberdade de expressão. A OAB não avalia a culpa ou inocência de envolvidos, mas zela para que sejam julgados de acordo com o devido processo legal. Sem isso, abrem-se precedentes perigosos, que podem amanhã atingir qualquer direção político-ideológica.

Eu não entendi. A OAB está a dizer que medidas cautelares só devem ser aplicadas depois do trânsito em julgado, é isso? Numa prova dissertativa, os autores desse texto seriam reprovados no exame da... OAB. Prisão preventiva só com fundamento inquestionável? De que fonte emana a inquestionabilidade? Estamos diante de um flerte com o crime de hermenêutica? A propósito: como esses valentes avaliam o fato de um réu confessar que financia um político que se jacta de suas habilidades de mobilizar um governo estrangeiro para punir os juízes que julgarão no Brasil esse réu? Veem aí alguma sombra do Artigo 312 do Código de Processo Penal? Preciso transcrevê-lo? Ou o 344 do Código Penal?

A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja missão é proteger a Constituição, deve sempre seguir os princípios que sustentam a própria democracia. Fundamental o respeito às prerrogativas da advocacia -- como o sigilo profissional, o acesso pleno aos autos dos processos e à sustentação oral síncrona -- que são garantias constitucionais, em verdade, do cidadão, destinatário do direito de defesa. A Ordem tem agido incansavelmente para reverter decisões que venham a ferir tais garantias, independentemente do viés ideológico dos assistidos, e continuará lutando, sempre dentro dos marcos institucionais, pelo livre e pleno exercício da advocacia.

É claro que resta a sugestão, covarde de novo, de que haveria no julgamento algum viés de natureza ideológica. Bolsonaro sabia, sem dúvida, o que dizia naquele 5 de julho de 2022. O atual comando da Ordem defende o exercício pleno da advocacia, claro!, mas num diz uma miserável palavra sobre a Lei Magnitsky ou a revogação de visto de oito dos 11 ministros. Vai que Eduardo se zangue, não é?, e resolva ampliar a lista...



Da mesma forma, a OAB rechaça veementemente gestos e ações de detentores de mandatos eletivos e de lideranças políticas que estimulem o descrédito das instituições públicas e que incitem a adoção de medidas, principalmente estrangeiras, que desestabilizem a economia do país e prejudiquem, por consequência, empresários e trabalhadores brasileiros. Não se constrói democracia sabotando o próprio país; ataques à soberania nacional são inadmissíveis. A liberdade de expressão é um valor constitucional, mas não pode servir de escudo para práticas antidemocráticas.

Isso é tudo o que tem a dizer a OAB sobre o ataque de um governo estrangeiro à soberania nacional e à tentativa de sequestrar o Poder Judiciário do Brasil?

A Ordem dos Advogados do Brasil conclama todos os integrantes dos Poderes da República -- Executivo, Legislativo e Judiciário -- e todas as lideranças políticas e civis do país a firmarem um pacto pela pacificação do Brasil, com absoluto respeito à soberania pátria, ao devido processo legal e às normas constitucionais e legais, ao Judiciário e a todas as instituições públicas.

A palavra "pacificação" foi empregada, vejam vocês, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no movimento de assalto ao Poder Legislativo. Compreende, a seu juízo, três precondições: impeachment do ministro Alexandre de Moraes, anistia aos golpistas e mudança de foro para parlamentares que não querem mais saber de um tribunal que puna larápios e golpistas.



A Ordem seguirá independente e crítica, ativa e propositiva. E reafirma: somos agentes da legalidade. Nossa missão é proteger o Estado Democrático de Direito e o país, contra quem quer que seja. Nossa bandeira é a Constituição. Nosso lado é o Brasil.

Diretoria do Conselho Federal da OAB

Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB

Os que se mostram incapazes de defender a soberania nacional e a incolumidade do Poder Judiciário, atacado por um governo estrangeiro, não tem autoridade moral para se afirmar como defensor do estado democrático e de direito. O "quem quer que seja", nesse texto, é outra expressão da covardia porque resolve dar um pito em todos para, na verdade, admoestar os que fazem a coisa certa e proteger os que cometeram crimes. Não se pode acusar Bolsonaro ignorar com quem lidava. Ainda bem que foi incompetente e que a punição aos golpistas não depende da OAB.

A OAB de Raymundo Faoro teve a coragem de defender a democracia durante a ditadura. A OAB de Beto Simonetti não tem a coragem de atacar a ditadura na democracia.