EUA, redes e bate-paus juntos no sequestro ao STF, à economia e à soberania

Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais.

Não se emprega por aqui o "intimidar alguém A alguma coisa". Melhor teria sido usar "coagir" para dizer o pretendido. É verdade: quando se usurpam prerrogativas constitucionais, a exemplo do que faz Trump com as universidades norte-americanas, a separação formal de Poderes não garante a separação de fato.

O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto: um único ministro do STF usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou suas famílias, com detenção, prisão ou outras penalidades.

Trata-se de uma mentira flagrante. Todas as decisões de Alexandre de Moraes são submetidas ao pleno ou à Primeira Turma do Supremo, e assim será com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Alô, embaixada! Para que, em português, alguém pudesse "usurpar poder ditatorial", necessário seria que o dito-cujo já pertencesse a alguém -- e isso inexiste por aqui -- e que Moraes o tivesse tomado para si de maneira ilegítima. Aliás, convenha-se, o "to usurp" está mal empregado também em inglês.

Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano.

A acusação é um despropósito. Extraterritorialidade, isto sim, reivindicam as redes sociais ao pretenderem operar no Brasil ao arrepio de suas leis, reivindicando a prerrogativa de desobedecer a Justiça. As decisões de Moraes valem, obviamente, para o território brasileiro. Ou as empresas que aqui operam devem ser regidas pela legislação americana, ignorada pelo próprio Trump quando lhe dá na telha?

A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes Executivos ou Legislativos de um país, mas não com um juiz, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei.

Tradução ruim. Escreveu Landau:

"And the situation is unprecedented and anomalous precisely because that person wears a judicial robe: whereas we can always negotiate with leaders of a country's executive or legislative branches, there is no way to negotiate with a judge, who must maintain the pretense that all his actions are dictated by law."

"Manter a aparência" não tem o sentido imaginado pela embaixada. Não se pode, nesse contexto, traduzir "pretense" por "aparência", mas por "pretensão", que também tem um sentido virtuoso em português: "aquilo que se pretende". O vice-secretário quis dizer que é possível negociar com os demais Poderes, mas não com um juiz porque este tem de zelar — tem de pretender — para que todas as suas ações sejam ditadas pela lei.

Só para que a embaixada entenda: quando se diz por aqui que o governo dos EUA "mantém a aparência" de que se importa com a democracia brasileira, acusa-se um fingimento, uma farsa, uma falcatrua. Ou por outra: é claro que o governo americano não tem a "pretensão" — não pretende — zelar pelo nosso arcabouço legal.