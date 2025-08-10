EUA, redes e bate-paus juntos no sequestro ao STF, à economia e à soberania
Christopher Landau, vice-secretário de Estado de Donald Trump, publicou um texto infame no X, reproduzido mais ou menos em português pela embaixada dos EUA no Brasil, que se comporta como braço da força interventora. Landau termina dizendo que eles querem "restaurar a amizade histórica com o Brasil", mas há um preço. Adivinhem qual. Alguns vagabundos por aqui, inclusive na imprensa, estão doidinhos para prestar seus serviços ao colonizador. Segue o texto em vermelho, com comentários meus em preto.
A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade.
Trata-se de uma advertência dirigida a seu chefe, Donald Trump?
Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais.
A tradução é ruim. Na língua do país que pretendem colonizar, tem de ser assim: "Nenhum Poder, ou pessoa, acumula autoridade excessiva quando contida pelos demais Poderes." Alguém precisa instigar a Suprema Corte dos EUA a pôr limites em Trump, o candidato a tirano.
Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais.
Não se emprega por aqui o "intimidar alguém A alguma coisa". Melhor teria sido usar "coagir" para dizer o pretendido. É verdade: quando se usurpam prerrogativas constitucionais, a exemplo do que faz Trump com as universidades norte-americanas, a separação formal de Poderes não garante a separação de fato.
O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto: um único ministro do STF usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes, ou suas famílias, com detenção, prisão ou outras penalidades.
Trata-se de uma mentira flagrante. Todas as decisões de Alexandre de Moraes são submetidas ao pleno ou à Primeira Turma do Supremo, e assim será com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Alô, embaixada! Para que, em português, alguém pudesse "usurpar poder ditatorial", necessário seria que o dito-cujo já pertencesse a alguém -- e isso inexiste por aqui -- e que Moraes o tivesse tomado para si de maneira ilegítima. Aliás, convenha-se, o "to usurp" está mal empregado também em inglês.
Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano.
A acusação é um despropósito. Extraterritorialidade, isto sim, reivindicam as redes sociais ao pretenderem operar no Brasil ao arrepio de suas leis, reivindicando a prerrogativa de desobedecer a Justiça. As decisões de Moraes valem, obviamente, para o território brasileiro. Ou as empresas que aqui operam devem ser regidas pela legislação americana, ignorada pelo próprio Trump quando lhe dá na telha?
A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes Executivos ou Legislativos de um país, mas não com um juiz, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei.
Tradução ruim. Escreveu Landau:
"And the situation is unprecedented and anomalous precisely because that person wears a judicial robe: whereas we can always negotiate with leaders of a country's executive or legislative branches, there is no way to negotiate with a judge, who must maintain the pretense that all his actions are dictated by law."
"Manter a aparência" não tem o sentido imaginado pela embaixada. Não se pode, nesse contexto, traduzir "pretense" por "aparência", mas por "pretensão", que também tem um sentido virtuoso em português: "aquilo que se pretende". O vice-secretário quis dizer que é possível negociar com os demais Poderes, mas não com um juiz porque este tem de zelar — tem de pretender — para que todas as suas ações sejam ditadas pela lei.
Só para que a embaixada entenda: quando se diz por aqui que o governo dos EUA "mantém a aparência" de que se importa com a democracia brasileira, acusa-se um fingimento, uma farsa, uma falcatrua. Ou por outra: é claro que o governo americano não tem a "pretensão" — não pretende — zelar pelo nosso arcabouço legal.
Assim, nos encontramos em um beco sem saída, o usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais Poderes afirmam estar impotentes para reagir.
Usurpador? Não é espantoso que um país estrangeiro se coloque como juiz de um magistrado brasileiro, acusando-o de ir além de sua competência, como se coubesse ao governo americano o papel de corte revisora do STF?
Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz, não eleito, tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, avise.
Juízes, no Brasil, nunca são eleitos. E nem mesmo às autoridades que passam pelo crivo das urnas se concede o direito de desrespeitar a Constituição, como hoje acontece nos EUA, onde o chefe do Executivo se concede a licença de ameaçar professores, estudantes, juízes, promotores, governadores do Partido Democrata e o presidente do Banco Central.
Queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil!
A afirmação vale por uma conclamação por um movimento para depor Alexandre de Moraes, o que não vai acontecer. Isso, sim, é inédito nas relações entre os dois países. De toda sorte, Landau e a embaixada sabem que conquistaram alguns frouxos e oportunistas por aqui, inclusive na imprensa. A campanha que se passou a mover por aqui contra o ministro alimenta o ataque escancarado à soberania brasileira.
ELON MUSK
Também o X, de Elon Musk, resolver atacar. Escreveu:
"O Ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes liderou uma campanha de censura e violação do devido processo legal, incluindo o banimento do X, em 2024, por se recusar a cumprir ordens secretas para 'desplataformizar' políticos e jornalistas, incluindo americanos, que criticaram Moraes e seus aliados".
É mentira. O X saiu do ar por se negar a cumprir decisão judicial, retirando, ademais, seu representante do Brasil, numa clara afronta a outra disposição legal.
Aí vem o inconformismo com a decisão do STF sobre responsabilização civil das redes em certos casos:
"Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Artigo 19 do Marco Civil da Internet (Marco Civil da Internet), que previa proteções limitadas à responsabilidade dos intermediários, é inconstitucional. Essa decisão remove uma salvaguarda fundamental para a liberdade de expressão online e reforça um padrão mais amplo de preocupação."
Outra falácia. As redes apenas terão de tomar alguns cuidados que já lhe são exigidos hoje em boa parte dos países europeus, por exemplo.
O governo americano e as "big techs" se juntaram para sequestrar a institucionalidade brasileira, sua economia e seus recursos naturais. Com a ajuda dos bate-paus nativos, disfarçados de amantes da liberdade.
