Fux pedirá vista? Ainda que o faça, núcleo Bolsonaro será condenado em 2025

Mas por que Fux pediria vista? Só se for, mesmo, com o propósito de adiar o inevitável, e parece que ele anda demonstrando disposição para tanto. Retardou o voto, como devem se lembrar, no julgamento de Débora, a "cabeleleira" — como diria o "intelectual conservador" (Jesus!) Nikolas — em março deste ano. Em abril, defendeu pena de apenas um ano e meio para ela. Sabem como é... Não viu nada além de uma marquinha de batom naquela estátua besta da Justiça.

Ao receber a denúncia contra Jair Bolsonaro e os demais golpistas, em março, fez uma coisa, até onde se sabe, inédita no tribunal: aceitou-a, mas antecipou uma espécie de voto contrário. É claro que vai pegar leve com Bolsonaro. E por que se pode afirmá-lo? Ora, aproveitou ali o ensejo para discordar da própria existência dos tipos penais: tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do estado de direito. Afirmou:

"Eu tenho absoluta certeza que se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado, mas 'dura lex, sed lex', a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade".

Ninguém contou para Fux que, se a legislação punisse apenas golpe consumado, os punidos seriam os golpeados, não os golpistas. De resto, a um juiz não cabe discordar de tipos penais. Se existem, cumpra-se a lei.

E seguiu:

"Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios. Evidentemente, todo crime tem tentativa, tá na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Existe a tentativa do crime consumado de tentar, existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado."

É muito fácil saber aonde esse troço vai dar.

O ministro compareceu ao interrogatório dos réus e tentou desmoralizar a colaboração de Mauro Cid, afirmando que ele fez "nove delações", sugerindo um "work in progress", o que é falso. Foi uma só, com vários depoimentos, como é da regra do jogo. Dirigiu outra indagação ao ex-ajudante de ordens: "O senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minuta do estado de defesa, estado de sítio, etc. Esse documento foi assinado?". A pergunta serviu para gerar cortes nas redes. Sabia inexistir assinatura. Não havia lido a denúncia?