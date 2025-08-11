Fux pedirá vista? Ainda que o faça, núcleo Bolsonaro será condenado em 2025
As respectivas defesas de sete dos oito réus que compõem o núcleo duro do golpe, incluindo Jair Bolsonaro, tem até quarta-feira para entregar as alegações finais. Além do ex-presidente, contam-se os generais da reserva Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira; o almirante, também da reserva, Almir Garnier; o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. O oitavo é o tenente-coronel Mauro Cid. Por ser o colaborador e porque implica os outros na tramoia golpista, sua versão foi entregue primeiro. Concluída, então, a fase de instrução, pode-se marcar o julgamento. É possível concluir os trabalhos em setembro? Possível é, mas vai? Bem, existe, não é segredo para ninguém, o "fator Luiz Fux". Como vai se comportar? A ver.
Sim, ele pode pedir vista, estendendo a conclusão do julgamento por até 90 dias. A ideia, no entanto, de que a coisa avance 2026 afora parece afrontar o calendário. Vamos ver. O primeiro a proferir seu voto é o relator, Alexandre de Moraes; o último é o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin. Os outros votam por antiguidade, começando pelos que estão na corte há menos tempo: depois do relator, pronunciam-se Flávio Dino e, então, Fux, que antecede Cármen Lúcia, que pode, se quiser, antecipar seu voto.
Se o julgamento for realizado na primeira semana de setembro, ainda que Fux utilize o tempo máximo de postergação, terá de devolver o voto-vista, no máximo, em dezembro, a tempo ainda de as defesas apresentarem os respectivos embargos de declaração, com a resposta do tribunal antes do recesso de fim de ano. Não há por que o julgamento ser concluído em 2026. Existe a torcida. E existe a matemática.
Mas por que Fux pediria vista? Só se for, mesmo, com o propósito de adiar o inevitável, e parece que ele anda demonstrando disposição para tanto. Retardou o voto, como devem se lembrar, no julgamento de Débora, a "cabeleleira" — como diria o "intelectual conservador" (Jesus!) Nikolas — em março deste ano. Em abril, defendeu pena de apenas um ano e meio para ela. Sabem como é... Não viu nada além de uma marquinha de batom naquela estátua besta da Justiça.
Ao receber a denúncia contra Jair Bolsonaro e os demais golpistas, em março, fez uma coisa, até onde se sabe, inédita no tribunal: aceitou-a, mas antecipou uma espécie de voto contrário. É claro que vai pegar leve com Bolsonaro. E por que se pode afirmá-lo? Ora, aproveitou ali o ensejo para discordar da própria existência dos tipos penais: tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do estado de direito. Afirmou:
"Eu tenho absoluta certeza que se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da da Constituição brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas que jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado, mas 'dura lex, sed lex', a lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade".
Ninguém contou para Fux que, se a legislação punisse apenas golpe consumado, os punidos seriam os golpeados, não os golpistas. De resto, a um juiz não cabe discordar de tipos penais. Se existem, cumpra-se a lei.
E seguiu:
"Se o legislador cria tentativa como crime consumado, todo crime tem atos preparatórios. Evidentemente, todo crime tem tentativa, tá na lei. Os atos não se consumam por razões alheias à vontade do agente. Existe a tentativa do crime consumado de tentar, existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. Então, a minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado, que é em caso consumado."
É muito fácil saber aonde esse troço vai dar.
O ministro compareceu ao interrogatório dos réus e tentou desmoralizar a colaboração de Mauro Cid, afirmando que ele fez "nove delações", sugerindo um "work in progress", o que é falso. Foi uma só, com vários depoimentos, como é da regra do jogo. Dirigiu outra indagação ao ex-ajudante de ordens: "O senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minuta do estado de defesa, estado de sítio, etc. Esse documento foi assinado?". A pergunta serviu para gerar cortes nas redes. Sabia inexistir assinatura. Não havia lido a denúncia?
Parece-me que todo mundo sabe o que todo mundo sabe. Se Fux vai condenar Bolsonaro, há de se admitir que finge muito bem.
CUIDADO COM A SALADA
Convém não misturar as coisas. Bolsonaro foi declarado inelegível duas vezes pelo TSE. Ele recorreu ao Supremo, único ente que poderia reverter o que transitou em julgado na outra corte. A conversa de que registraria a candidatura e apelaria ao tribunal eleitoral, que contará em 2026 com Nunes Marques (presidente) e André Mendonça (vice), é lorota. Só o STF poderia fazer o milagre em seu benefício. E não o fará.
Há mais: ainda que o julgamento da ação penal se estendesse ao ano que vem, uma coisa não se imbrica com a outra. Na verdade, elas se somam. O ex-presidente terá a sua terceira inelegibilidade: pelo tempo que durar a pena.
Assim, os no máximo três meses que Fux pode retardar o trânsito em julgado da condenação de Bolsonaro e seus parceiros de folguedos fascistoides tem influência zero na sua elegibilidade. Gera algum calor político. Não mais do que isso.
