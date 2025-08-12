Gente "com a morte na alma" vê a sua covardia como se fosse a da humanidade

Não, eu não acho que o combate à fascistada que tentou dar golpe justifique o vale-tudo de um tribunal ou de um juiz — no caso, de Alexandre de Moraes. Ocorre que esse pega-pra-capar jurídico de que falam muitos é uma falácia à qual a defesa de Jair Bolsonaro tenta emprestar (falso) verniz técnico e que a extrema direita golpista transforma em palavras de ordem e militância nas redes, a justificar — e aí com suporte proselitista de certo colunismo — um ataque inédito à soberania do Brasil. O questionamento às decisões de Moraes ignora, para começo de conversa, o conteúdo das... decisões de Moraes. É certo que há IA por aí a redigir textos, nota-se por alguns cacoetes. Mas parece que o trabalho de leitura anda a ser executado pela burrice ou pela canalhice naturais mesmo. Se alguém sente a irresistível tentação de entrar na "Frente Trump-Bolsonaro Contra a Soberania Nacional", bem, exerça plenamente o seu caráter. Moraes não tem nada com isso.

De resto, ainda que houvesse reservas a fazer — e reitero que inexistem —, há situações em que é preciso saber de que lado se está, a despeito de concessões. Se e quando tiverem tempo e na hipótese de que já não o tenham feito, leiam a trilogia "Os Caminhos da Liberdade", de Sartre, publicada entre 1945 ("A Idade da Razão") e 1949 ("Com a Morte na Alma"); "Sursis", o segundo, é de 1947. Flagra a história de personagens obrigadas a fazer escolhas durante a guerra: aderir à Resistência ou eximir-se? Dados certos padrões de civilidade, o engajamento é o único caminho humanamente aceitável, ainda que, às vezes, as escolhas individuais tenham de ceder à necessidade. Faço tal observação porque estamos diante de um debate que também é ético, não porque esteja a pedir tolerância para as "ilegalidades de Moraes", que inexistem. Ainda voltarei a esse ponto.

BESTEIRA DESDE O COMEÇO

As medidas cautelares aplicadas contra Jair Bolsonaro no dia 18 de julho, por exemplo, não tinham como justificativa o "risco de fuga", ainda que se tenha imposto o uso do tornozeleira como prudência adicional. Como Jair confessou que financia a atuação de Eduardo no exterior e dadas as atividades desse rapaz, o ex-presidente comete novos crimes, ameaçando a ordem pública e tentando interferir na instrução penal. Isso não é uma interpretação da decisão. É o que está escrito. Razões das cautelares:

- coação no curso do processo (Artigo 344 do Código de Processo Penal);

- obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, conforme Lei 12.850, Artigo 2º, Parágrafo 1º);

- abolição violenta do Estado Democrático de Direito (Artigo 359-L do Código Penal);

- atentado à soberania nacional (Artigo 359-I do CP).