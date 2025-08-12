Gente "com a morte na alma" vê a sua covardia como se fosse a da humanidade
Não, eu não acho que o combate à fascistada que tentou dar golpe justifique o vale-tudo de um tribunal ou de um juiz — no caso, de Alexandre de Moraes. Ocorre que esse pega-pra-capar jurídico de que falam muitos é uma falácia à qual a defesa de Jair Bolsonaro tenta emprestar (falso) verniz técnico e que a extrema direita golpista transforma em palavras de ordem e militância nas redes, a justificar — e aí com suporte proselitista de certo colunismo — um ataque inédito à soberania do Brasil. O questionamento às decisões de Moraes ignora, para começo de conversa, o conteúdo das... decisões de Moraes. É certo que há IA por aí a redigir textos, nota-se por alguns cacoetes. Mas parece que o trabalho de leitura anda a ser executado pela burrice ou pela canalhice naturais mesmo. Se alguém sente a irresistível tentação de entrar na "Frente Trump-Bolsonaro Contra a Soberania Nacional", bem, exerça plenamente o seu caráter. Moraes não tem nada com isso.
De resto, ainda que houvesse reservas a fazer — e reitero que inexistem —, há situações em que é preciso saber de que lado se está, a despeito de concessões. Se e quando tiverem tempo e na hipótese de que já não o tenham feito, leiam a trilogia "Os Caminhos da Liberdade", de Sartre, publicada entre 1945 ("A Idade da Razão") e 1949 ("Com a Morte na Alma"); "Sursis", o segundo, é de 1947. Flagra a história de personagens obrigadas a fazer escolhas durante a guerra: aderir à Resistência ou eximir-se? Dados certos padrões de civilidade, o engajamento é o único caminho humanamente aceitável, ainda que, às vezes, as escolhas individuais tenham de ceder à necessidade. Faço tal observação porque estamos diante de um debate que também é ético, não porque esteja a pedir tolerância para as "ilegalidades de Moraes", que inexistem. Ainda voltarei a esse ponto.
BESTEIRA DESDE O COMEÇO
As medidas cautelares aplicadas contra Jair Bolsonaro no dia 18 de julho, por exemplo, não tinham como justificativa o "risco de fuga", ainda que se tenha imposto o uso do tornozeleira como prudência adicional. Como Jair confessou que financia a atuação de Eduardo no exterior e dadas as atividades desse rapaz, o ex-presidente comete novos crimes, ameaçando a ordem pública e tentando interferir na instrução penal. Isso não é uma interpretação da decisão. É o que está escrito. Razões das cautelares:
- coação no curso do processo (Artigo 344 do Código de Processo Penal);
- obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, conforme Lei 12.850, Artigo 2º, Parágrafo 1º);
(art. 2º, §1º, da lei 12.850/13);
- abolição violenta do Estado Democrático de Direito (Artigo 359-L do Código Penal);
- atentado à soberania nacional (Artigo 359-I do CP).
A defesa jogou uma primeira casca de banana, e muitos caíram: "Ah, não havia evidência de risco de fuga"... E daí? Depois outra casca, e muitos comeram: "as medidas cautelares contra Bolsonaro teriam a ver com supostos crimes de terceiros". Besteira.
Está lá, nas páginas 34 e 35 da decisão de Moraes:
"No mesmo sentido, o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO confirmou expressamente - em depoimento prestado nos autos do INQ 4.995/DF -, que "no dia 13.05.2025 repassou R$ 2.000.000,00 (dois milhões) de reais a seu filho EDUARDO BOLSOANARO via PIX", bem ressaltou que "o valor foi repassado de sua conta bancária diretamente para conta bancária de EDUARDO BOLSONARO" (INQ 4995/DF, eDoc. 20, fl. 40), tendo a Procuradoria-Geral da República ressaltado que:
enfim, é reforçada pelo depoimento prestado por JAIR MESSIAS BOLSONARO nos autos do Inquérito n. 4995, em que admitiu que, aproximadamente dois meses antes, mais precisamente no dia 13.5.2025, repassou ao investigado Eduardo Bolsonaro a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), via transferência bancária, quando ele já se encontrava no exterior, em plena ação das atividades ilícitas" (fls. 11, da Manifestação da PGR)."
Acrescenta Moraes
"As postagens realizadas e a vultosa contribuição financeira encaminhada a EDUARDO NANTES BOLSONARO são fortes indícios do alinhamento do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO com o seu filho, com o claro objetivo de interferir na atividade judiciária e na função jurisdicional desta SUPREMA CORTE e abalar a economia do país, com a imposição de sanções econômicas estrangeiras à população brasileira com a finalidade de obtenção de impunidade penal."
UTILIZAÇÃO DAS REDES
Moraes proibiu, então, Bolsonaro de utilizar as redes sociais, um dos principais instrumentos para a coação explícita no curso do processo. E tome mais casca de banana para os que ainda não aprenderam a comer o miolo: "censura!" A objeção seria de uma burrice encantadora não fosse a canalhice. Se a coação no curso do processo praticada também por Bolsonaro se desse chupando Balas Juquinha, seria preciso impedi-lo cautelarmente de chupar Balas Juquinha ainda que isso não esteja previsto no Artigo 319 do Código de Processo Penal.
Não se proibiram entrevistas à imprensa, o que foi devidamente esclarecido, sem ambiguidades para quem consegue ler o que está escrito. "E se, numa entrevista, ele fizesse uma ameaça ou uma conclamação à luta armada para salvar-se?" Bem, seria o caso de uma preventiva — o que ele está a merecer desde que confessou em entrevista ao UOL que financia a coação praticada por Eduardo lá dos EUA, além dos outros crimes.
FINALMENTE, A PRISÃO DOMICILIAR
Tanto Bolsonaro como sua defesa estavam cientes de que ele não poderia produzir conteúdos para publicar nas redes, uma das formas, reitere-se, de dar curso aos crimes contemporâneos, para coagir juízes e tentar obstruir a investigação de organização criminosa. Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, ambos formados em direito, sabiam bem o que faziam quando resolveram divulgar seus respectivos vídeos.
Escrevi aqui no dia 5 um texto intitulado "Correm rios de lágrimas de crocodilo; Bolsonaro preso é solução para reaças":
"A hipocrisia é um tributo que o vício presta à virtude", escreveu La Rochefoucauld, numa dessas frases insuperáveis, ainda que, num ambiente de homens viciosos, a gente deva ver com muito cuidado o que pretende se passar por "virtude", mesmo que fingida. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) não são burros. Tanto o ex-vendedor de chocolates como o lírico da "cabeleleira", que costuma "depedrar" a língua, são formados em direito. É evidente que sabiam que estavam expondo Jair Bolsonaro ao risco de uma prisão preventiva -- que saiu na modalidade "domiciliar" -- quando o colocaram nas redes sociais. "Está dizendo, Reinaldo, que Flávio tramou a prisão do próprio pai e que Nikolas prefere o Jair encarcerado?" Convenham: ele preso mais ajuda do que atrapalha a definição do nome da extrema direita para disputar a Presidência."
Já se escreveram quilômetros de texto afirmando que a prisão domiciliar, com a devida previsão legal nos Artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, serviu para dar uma reagrupada no bolsonarismo. E é verdade. Vejam, por exemplo, o assanhamento que tomou conta de Tarcísio de Freitas. Resolveu atacar abertamente o Supremo na esperança de ganhar um sinal verde de Eduardo para a sua candidatura. "Ah, então Moraes fez mal?" Um juiz não tem de pautar suas decisões olhando o calendário ou quadro eleitoral.
ENCERRO
O "nem-nenzismo" (a turma do "nem-nem") e o "outro-ladismo", ainda que à beira do abismo, pretendem ter encontrado um lugar de exclusivismo moral, desobrigando-se de fazer uma escolha entre a soberania -- e, com ela, que aflorem as dissensões-- e a subordinação do país a uma potência estrangeira.
Aí aparecem vozes das catacumbas, com seu tédio burro e grosseiro, para tentar fazer da sua covardia a verdadeira expressão da coragem. É asqueroso. Já que falei de Sartre, vai uma frase da personagem Schneider em "Com a Morte na Alma": "Sempre consola poder pensar que o malogro da gente é o malogro de toda a espécie".
Assim fazem alguns: tomam a própria canalhice e a própria covardia como medida de todas as coisas e proclamam: "Parem de querer parecer bonzinhos; a humanidade não presta!"
Errado! Vocês não prestam!
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.