Golpe: Defesas renunciaram ao argumento jurídico e apostam tudo na política
As respectivas defesas de Jair Bolsonaro e Braga Netto entregaram, a exemplo das de quatro outros réus do núcleo duro do golpe, suas alegações finais. Não se trata, à diferença do que parece à primeira vista, de uma tentativa de absolvição ou de redução de danos — circunstanciando, por exemplo, para lhes diminuir a gravidade, determinadas provas. Não. É tudo ou nada. Logo, as peças miram o futuro. Vai que um dos pré-cadidatos da extrema direita vença a eleição, todos eles submissos ao "capitão" (ah, e a Trump também!), e então haveria um caldo de cultura já desenvolvido para alegar a necessidade do indulto, que seria decretado então por esse vencedor. A outra aposta é aprovação de uma anistia pelo Congresso. Nota: uma ou outra coisa é inconstitucional e seria barrada no STF. Os advogados apostam que não; que uma eventual virada de mesa eleitoral intimidaria o tribunal.
Por que faço essas afirmações? Tanto os defensores de Bolsonaro como os de Braga Netto insistem em teses já vencidas no tribunal. Uma delas: a da suposta incompetência da Corte para julgar o processo. O que leva doutores tão experientes a insistir no que já deu errado e teve seu mérito já examinado. A impropriedade do foro seria uma espécie de "work in progress", que vai se produzindo ao longo do tempo? A aposta é essa. Há mais: o risco de a Lei Magnitsky atingir outros magistrados os desestimularia a resistir à promoção da impunidade. Assim, as peças de defesa são uma espécie de renúncia ao argumento jurídico e adesão ao argumento da oportunidade política.
Os advogados retomam outra tese já rejeitada: a suspeição ou parcialidade de Moraes. Também isso já foi examinado à exaustão. A premissa, com a qual já concordou, no passado, o ministro André Mendonça em outra circunstância -- ele não pertence à Primeira Turma --, chega a ser, entendo, escandalosa. Já que Moraes era o alvo da articulação de alguns dos golpistas, então não poderia ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Dito assim, parece que realmente estamos no terreno do Artigo 252 do Código de Processo Penal, a saber:
"Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
(...)
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito."
Ocorre que também existe o Artigo 256:
"Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la."
Não houvesse a salvaguarda, seria concedido aos criminosos o direito de escolher o juiz. O caminho mais curto seria ameaçá-lo com o propósito de causar a sua suspeição.
É claro que as defesas sabem disso. Mas não se trata, insisto, de uma escolha jurídica, mas política.
Os doutores contestam, igualmente, a higidez da delação de Mauro Cid, como se toda a arquitetura acusatória tivesse como base as suas revelações. Isso também é falso. Há uma penca de provas autônomas. De resto, também é sabido que mesmo a eventual anulação de uma delação, nessa fase do processo, não descarta as evidências trazidas à luz. A jurisprudência a respeito é ampla.
A alegação final que tenta livrar Bolsonaro da cadeia volta a questionar as minutas do golpe, insistindo, contra os depoimentos de Freire Gomes, então comandante do Exército, e de Carlos Batista Jr., então comandante da Aeronáutica, que o "capitão" apenas conjecturou eventuais medidas previstas na Constituição: estado de defesa e estado de sítio. Não se considera, é claro, que nem um nem outro servem para contestar resultado de eleição.
Na linha já esposada por Luiz Fux, que deve absolver os réus ou, no máximo, lhes passar um pito, afirmam ainda que não houve atos concretos para impedir a posse de Lula. Quando muito, tudo teria ficado na pura ideação, embora, por exemplo, o réu de um outro grupo, Marcelo Câmara, tenha admitido que Bolsonaro pediu para que Moraes fosse "monitorado".
Braga Netto insiste ainda no tal excesso de documentos, que não teriam sido examinados a tempo, o que caracterizaria cerceamento da defesa.
Sei que argumentos novos não caem do céu. A tarefa dos defensores não é mesmo fácil. Assim, faz-se uma aposta na continuidade de uma disputa política que pode avançar 20026 adentro. "Mas e se Lula vencer a eleição?" Não quer dizer que desistam, mas é claro que a situação se tornaria mais delicada porque já se eliminaria, de saída, a possibilidade do indulto.
O que estou deixando claro aqui é que as alegações finais não buscam nem absolver nem mesmo minorar as penas dos réus. Como sempre acontece no bolsonarismo, tem-se o jogo do tudo ou nada.
E, claro!, não deixa de ser curioso que eu escreva este texto quando há um ministro do Supremo estupidamente punido por uma lei absurda; oito deles com vistos suspensos para os Estados Unidos; ameaças de toda sorte oriundas do governo Trump, promovidas por Eduardo Bolsonaro, que é financiado por Jair.
Vale dizer: o golpe, agora por outros meios, continua, enquanto as defesas negam que tenha havido qualquer tentativa de... golpe.
