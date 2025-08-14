Golpe: Defesas renunciaram ao argumento jurídico e apostam tudo na política

As respectivas defesas de Jair Bolsonaro e Braga Netto entregaram, a exemplo das de quatro outros réus do núcleo duro do golpe, suas alegações finais. Não se trata, à diferença do que parece à primeira vista, de uma tentativa de absolvição ou de redução de danos — circunstanciando, por exemplo, para lhes diminuir a gravidade, determinadas provas. Não. É tudo ou nada. Logo, as peças miram o futuro. Vai que um dos pré-cadidatos da extrema direita vença a eleição, todos eles submissos ao "capitão" (ah, e a Trump também!), e então haveria um caldo de cultura já desenvolvido para alegar a necessidade do indulto, que seria decretado então por esse vencedor. A outra aposta é aprovação de uma anistia pelo Congresso. Nota: uma ou outra coisa é inconstitucional e seria barrada no STF. Os advogados apostam que não; que uma eventual virada de mesa eleitoral intimidaria o tribunal.

Por que faço essas afirmações? Tanto os defensores de Bolsonaro como os de Braga Netto insistem em teses já vencidas no tribunal. Uma delas: a da suposta incompetência da Corte para julgar o processo. O que leva doutores tão experientes a insistir no que já deu errado e teve seu mérito já examinado. A impropriedade do foro seria uma espécie de "work in progress", que vai se produzindo ao longo do tempo? A aposta é essa. Há mais: o risco de a Lei Magnitsky atingir outros magistrados os desestimularia a resistir à promoção da impunidade. Assim, as peças de defesa são uma espécie de renúncia ao argumento jurídico e adesão ao argumento da oportunidade política.

Os advogados retomam outra tese já rejeitada: a suspeição ou parcialidade de Moraes. Também isso já foi examinado à exaustão. A premissa, com a qual já concordou, no passado, o ministro André Mendonça em outra circunstância -- ele não pertence à Primeira Turma --, chega a ser, entendo, escandalosa. Já que Moraes era o alvo da articulação de alguns dos golpistas, então não poderia ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Dito assim, parece que realmente estamos no terreno do Artigo 252 do Código de Processo Penal, a saber:

"Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

(...)

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito."