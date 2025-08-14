MP "Brasil Soberano"; governadores de direita poupam Trump e batem em Lula

As delinquências intelectuais vão se multiplicando. Já começou em alguns nichos a gritaria para que o gasto com a MP fique no teto, o que exigiria um arrocho nas despesas. Ora, se assim fosse, do ponto de vista da economia e de seus impactos na sociedade, o arrocho anularia o incentivo. Estaríamos diante de uma mera transferência dos efeitos negativos do tarifaço para outros setores. E posso apostar que o que os valentes têm na mira são gastos sociais. O plano é comedido. Como disse o presidente na entrevista que me concedeu na terça, é preciso que se vá avaliando a situação para saber o tamanho da ajuda.

No dia em que os oponentes de Lula fizeram uma espécie de campeonato para saber quem apelava à retórica mais violenta, os EUA anunciaram a revogação de vistos de servidores e seus familiares que atuaram no Mais Médicos porque teriam sido "responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano ou se envolveram nisso, o que explora profissionais médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais". O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de origem... cubana. Para lembrar: 62 países contratam médicos formados na Ilha, inclusive a Itália de Giorgia Meloni. Segundo os governadores de direita, no entanto, Lula tem de sair. Vai ver atrapalha os planos de Trump.

E há a crítica obtusa, sem sentido, segundo a qual a MP do governo é mero paliativo; que o ideal é refazer as pontes com os EUA. Não me digam!

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi ao ponto no evento de ontem, que tratou da MP de socorro:

"[Quero] Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum, no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritório de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes ilegais ou ilegais... estar sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas, infelizmente, com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira".

Restou ao Brasil ou a soberania ou a vassalagem.