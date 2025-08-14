MP "Brasil Soberano"; governadores de direita poupam Trump e batem em Lula
O presidente Lula anunciou ontem a "MP Brasil Soberano" com um plano para preservar empregos e empresas, orçado inicialmente em R$ 30 bilhões. A regulamentação vai ficar para o Congresso. CNI e Fiesp elogiaram. Governadores de oposição, reunidos num encontro em São Paulo — Romeu Zema não estava —, preferiram ignorar a proposta e anunciaram que, com Lula, não há solução. E isso porque asseguram estar preocupados com o futuro do Brasil, não com eleição, se é que me entendem...
De Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (Goiás-União), Rainho Jr. (PSD-PR), Eduardo Leite (PSD-RS) e Romeu Zema (Novo-MG) se tira pouco ou quase nada contra o tarifaço porque não concebem que possa haver uma união nacional contra a agressão de que o país é vítima sem que isso implicasse o eventual fortalecimento de Lula. Ora, um entendimento seria obviamente possível em torno do interesse maior e depois que cuidassem das divergências. Mas não. Atrelados a Jair Bolsonaro, não têm autonomia para enfrentar um líder decadente, a caminho da condenação. Como lidariam com Donald Trump?
As linhas gerais da MP anunciada pelo governo foram aplaudidas pelas duas entidades empresariais, mas não pelos chefes do Executivo de alguns dos Estados mais atingidos pelas tarifas. Afinal, insistem, quem tem de sair é o presidente, que acusam de ser o responsável pela expedição punitiva de Trump, o que é escandaloso. Convém que nos lembremos da carta do presidente norte-americano enviada a Lula — ou quase, porque publicada em rede social — em que faz uma chantagem contra o Poder Judiciário: ou livra a cara de Bolsonaro, ou não há conversa. O que o presidente do Brasil tem a ver com isso?
As delinquências intelectuais vão se multiplicando. Já começou em alguns nichos a gritaria para que o gasto com a MP fique no teto, o que exigiria um arrocho nas despesas. Ora, se assim fosse, do ponto de vista da economia e de seus impactos na sociedade, o arrocho anularia o incentivo. Estaríamos diante de uma mera transferência dos efeitos negativos do tarifaço para outros setores. E posso apostar que o que os valentes têm na mira são gastos sociais. O plano é comedido. Como disse o presidente na entrevista que me concedeu na terça, é preciso que se vá avaliando a situação para saber o tamanho da ajuda.
No dia em que os oponentes de Lula fizeram uma espécie de campeonato para saber quem apelava à retórica mais violenta, os EUA anunciaram a revogação de vistos de servidores e seus familiares que atuaram no Mais Médicos porque teriam sido "responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano ou se envolveram nisso, o que explora profissionais médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais". O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de origem... cubana. Para lembrar: 62 países contratam médicos formados na Ilha, inclusive a Itália de Giorgia Meloni. Segundo os governadores de direita, no entanto, Lula tem de sair. Vai ver atrapalha os planos de Trump.
E há a crítica obtusa, sem sentido, segundo a qual a MP do governo é mero paliativo; que o ideal é refazer as pontes com os EUA. Não me digam!
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi ao ponto no evento de ontem, que tratou da MP de socorro:
"[Quero] Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum, no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue escritório de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes ilegais ou ilegais... estar sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas, infelizmente, com o apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira".
Restou ao Brasil ou a soberania ou a vassalagem.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.