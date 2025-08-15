Flávio: extrema direita não disputará 26, e Trump não reconhecerá resultado
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) costuma se colocar como o lado negociador da família, como se dissesse de forma meio surda: "Olhem, o bicho-papão é Eduardo; se ajeitem comigo e deem graças a Deus!". Considera-se, certamente, um chantagista muito habilidoso. Costuma dizer coisas assombrosas com retórica mansa, como se a suavidade da voz escondesse o caráter criminoso -- inclusive crime previsto do Código Penal Militar -- de algumas postulações. Nesta sexta, teve uma agenda com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Ao fim, conversou com a imprensa e fez esta declaração fabulosa:
"Em breve, o presidente Bolsonaro vai estar de volta às ruas, fazendo o que gosta, nos braços do povo e, sim, sendo um candidato a presidente da República porque a eleição sem ele aqui vai ser uma eleição completamente ilegítima. E a outra coisa que o governo Lula e o Alexandre de Moraes têm de levar em consideração... Porque, se as eleições de 26 ocorrerem sem o presidente Bolsonaro, nós temos, sim, um previsível e trágico destino de a eleição aqui não ser nem sequer reconhecida pelos Estados Unidos".
Flávio é mais prolífico em bobagens do que era a sua fantástica loja de chocolates na venda das guloseimas em dinheiro vivo. Deveria reservar um quarto na sua fantástica mansão, uma das mais caras de Brasília, para servir de museu para as suas batatadas. Então vamos ver.
ELEIÇÃO ILEGÍTIMA
Se uma eleição sem Bolsonaro é ilegítima, como diz esse potentado do pensamento político, Flávio está a anunciar que a extrema direita não terá candidato em 2026, já que seu pai não vai disputar porque terá acumulado, no fim deste ano, a terceira inelegibilidade, aí decorrente da condenação criminal. E ela irá muito além de 2030.
Ora, entendo que, patriotas como são, não aceitariam nem mesmo participar de um pleito cuja legitimidade não reconhecem. O próximo passo seria qual? Aderir à luta armada? Bolsonaro, é bem verdade, já fez tal pregação numa reunião ministerial, no dia 22 de abril de 2020...
Mais: digamos que o dinheiro grosso que apoia a extrema direita não concorde com a tática de Flávio e decida ter um candidato. E digamos ainda que esse nome seja Tarcísio de Freitas. Na hipótese de que vença, seguiria sendo um presidente ilegítimo?.
Sigamos: é claro que Flávio está farejando o terreno. À medida que radicaliza o discurso, coloca-se na fila como presidenciável da extrema-direita: estaria, portanto, numa jornada desde já ilegítima?
Ou tudo isso é só conversa para, na hipótese, hoje mais provável, de vitória de Lula em 2026, deflagrarem nova agitação de caráter golpista, embora se dediquem hoje ao esforço de anistiar os criminosos da tentativa de golpe de 2022?
Flávio afirma que Bolsonaro estará nas ruas em breve. Só vai acontecer se a sua prisão domiciliar for revogada, o que será definido pela Primeira Turma. Ou o senador, além de Ameaçador-Geral da República, tornou-se instância revisora do Supremo?
O senador também confessa que seu grupo trama com um Estado estrangeiro um ato de aberta beligerância contra o Brasil caso o resultado das urnas não agrade a Donald Trump. Trata-se de crime de traição à pátria, tipificado pelo Código Penal Militar, que também pune civis. Volto ao assunto dos Bolsonaros como traidores do Brasil em outro texto.
NÃO SERÁ CANDIDATO
Já expliquei aqui. Bolsonaro não será candidato. As duas inelegibilidades que já tem só poderiam ser revertidas pelo STF, e isso não vai acontecer. Marcado o inicio do julgamento do núcleo duro do golpe para 2 de setembro, mesmo que Luiz Fux, novo Absolvedor-Geral da República, peça vista, Bolsonaro viverá já em dezembro a sua Quarta-Feira de Cinzas.
O ESMERO DE FLÁVIO
Flávio vem se esmerando em fazer ameaças aqui dentro, enquanto o irmão as faz em terra estrangeira. Em entrevista à Folha, disse que eventual indulto, em caso de vitória de um bolsonarista -- que agora ele próprio descarta --, a solução seria imposta à força ao STF.
Em entrevista à CNN, afirmou que o Brasil tem de ceder às exigências dos EUA porque, afinal, eles Já jogaram duas bombas atômicas sobre o Japão.
Eis Flávio, o moderado.
