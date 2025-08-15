Malafaia, Mendonça, Eduardo: abolicionismo penal a reaças e imprensa zonza
Será que a extrema direita, nos vários lugares de poder que ocupa hoje, aderiu ao abolicionismo penal? Sim e não. Vejam a gritaria, dada a iminente condenação de Jair Bolsonaro. Contam-se entre os que berram barbaridades contra a ordem legal governadores, deputados, senadores, operadores do direito, bolsonaristas nas redes... Os códigos legais que se danem.
NUNES MARQUES E CARLA ZAMBELLI
Vamos ver. Nunes Marques, ministro do Supremo, abriu divergência no julgamento virtual em curso e votou pela absolvição da deputada foragida, presa na Itália, Carla Zambelli (PL-SP), diante de um crime escancarado: na véspera do segundo turno da eleição de 2022, ela perseguiu um opositor político por ruas de São Paulo com uma arma. Houve um disparo. "Kássio com K" deu um jeito de torturar a lei penal para pedir a sua absolvição, embora já haja maioria pela condenação a cinco anos de reclusão, formada pelos ministros Gilmar Mendes (relator), Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Ainda não votaram André Mendonça, Luiz Fux, Edson Fachin e Roberto Barroso.
MALAFAIA, EDUARDO ETC.
Mendonça, consta, fez gestões junto a ministros do STF, inconformado com o fato de o pastor Silas Malafaia ter sido incluído no inquérito que investiga a atuação do deputado gazeteiro à distância Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA. A investigação apura coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição do estado de direito.
Vamos lá. Tenho visto aqui e ali algumas divergências sobre a atuação de Moraes. Acho todas rigorosamente descabidas. Na única vez em que discordei um tantinho, no mesmo dia 18 de julho, quando foram decretadas as cautelares, eu havia pedido horas antes, nesta coluna, a prisão preventiva de Bolsonaro. O ministro optou duas vezes pela conduta menos gravosa. Há uma coisa, no entanto, de que advogado nenhum ousa discordar porque teria de rasgar o diploma: o filho americano do ex-presidente não se limita a contestar uma decisão judicial. Os juízes, todos os do Supremo — até os que não julgam seu pai —, estão sendo ameaçados.
Por financiar o filho e pelos mesmos motivos que fizeram deste um investigado, houve a decretação das suaves medidas cautelares (Artigo 319 do Código de Processo Penal), alternativas à prisão (312, CPP). Eu teria optado pela dureza máxima. A domiciliar veio depois por desrespeito às medidas restritivas, das quais Fux havia discordado com o singelo argumento de que não está havendo coação de juízes porque, afinal, estes não se deixam coagir. O ministro gosta de empregar algumas palavrinhas, digamos, de exceção porque isso, em certos círculos, se confunde com profundidade. Mas desconhece o sentido da palavra "coação", que informo a ele, segundo o Houaiss: "constrangimento, violência física ou moral imposta a alguém para que faça, deixe de fazer ou permita que se faça alguma coisa". Não é o resultado que faz a coação, senhor ministro, mas o ato de "coagir". Se eu fosse bom nisto, desenharia a coisa para o seu gáudio (opa: alarme de palavrinha de exceção) intelectual.
Pode-se dizer qualquer coisa sobre Malafaia, menos que seja burro. Aliás, eu não subestimo a inteligência dessa turma. Eu nunca duvidei de que eles compreendam bem a natureza do que fazem. Ser inteligente, no caso, não é sinônimo de ser culto ou de dominar certos códigos que muitos de nós consideramos apanágio da civilização. O pastor busca o confronto com Moraes. Ele bate no peito o tempo todo, como a pedir: "Vem me pegar". Não penso que o ministro ou o STF devam ceder a provocações baratas, se baratas fossem...
Mas vamos lá -- e a pergunta é retoricamente feita a Mendonça, aquele que teria se mobilizado em favor de Malafaia. Contra quais outros juízes, ministro, o senhor acha normal que um pastor, padre, jornalista, caminhoneiro ou açougueiro diga coisas como a que seguem abaixo, associando a liberdade de julgar a consequências nefastas para a população e fazendo ameaça em cena aberta? Responda, ministro. Lembro apenas uma das centenas de manifestações de Malafaia num ato contra o STF:
"Alexandre de Moraes é um criminoso. Ele rasga a Constituição. Por isso, ele é um criminoso. Se Alexandre de Moraes, os ministros do STF e Lula dobrarem a aposta contra o governo americano, o que vem por aí é uma destruição da nossa economia. O povo brasileiro não pode ser penalizado pela vaidade do ditador da toga".
Não é possível que ao menos um advogado tenha advertido Malafaia: isso é "coação de juízes" — ver de novo o sentido da palavra. Mas Silas tem, ele sim, dobrado a aposta, como dobram Eduardo, Jair, Flávio, a liderança do PL na Câmara — todos aqueles, em suma, que entendem que Donald Trump decidirá os destinos do Brasil, como decide agora o da Ucrânia, em conluio com o invasor daquele país. Como decide o de Gaza, que ele quer esvaziar, numa associação com o genocida Benyamin Netanyahu... A propósito: dizer que não há coação porque juízes não se deixam coagir é operação mental parecida com a que fazem os que negam genocídio em Gaza porque, afinal, ainda restam palestinos vivos... O que caracteriza o genocídio não é a sobrevivência dos que ficam, mas o que se fez com o intuito de que não sobrasse ninguém. A coação não se prova pelos que se deixaram coagir, mas por aquilo que se fez com esse intuito. Mais um desenho?
VOLTEMOS À QUESTÃO DO ABOLICIONISMO PENAL
Mas o que é mesmo o abolicionismo penal? Pesquisem a fundo depois. A teoria, numa aproximação rápida do tema, de que punições e reclusão extremam os problemas que buscam corrigir costuma estar associada às esquerdas, que entendem que o estado repressor atende, na verdade, às necessidades e visão de mundo das elites políticas e econômicas.
É evidente que há muito de verdade em tal formulação, bastando, para prová-lo, o perfil da população carcerária brasileira ou a cor da pele dos mortos pelas polícias. Não sou partidário da tese. Entendo que é preciso, isto sim, adequar, para me referir indiretamente a uma obra de referência, as penas aos delitos e ter um sistema de Justiça imune a poderosos de plantão, o que não é simples nem fácil em qualquer lugar do mundo.
A direita e a extrema direita, ao contrário, são punitivistas — restando uma nesga para alguns que se dizem libertários, ou porcaria do gênero, e pregam que o Estado nem mesmo se meta em segurança pública: os grupos que se armem, e viva a luta de todos contra todos! Trata-se de uma gente perigosamente anedótica; daí costumam sair os terroristas domésticos nos EUA e em alguns países da Europa. Adiante.
No geral, os que pretendem monopolizar o patriotismo no Brasil querem endurecer as leis penais. Se percebem que tal endurecimento vai punir os de pele mais escura e renda mais baixa, eles têm verdadeiros frêmitos gozosos. Ah, se me permitem: um dos juízes bastante rígidos no STF em matéria de concessão de "habeas corpus" é justamente Luiz Fux, aquele que começou a costear o alambrado de certo abolicionismo bastante dirigido: pediu um ano e meio para a "cabeleleira" (na língua de Nikolas) porque não viu grande mal em pichar aquela estátua besta da Justiça...
Advirto: convém que um pobre não caia em suas mãos por eventualmente furtar um chocolate, como aqueles que Flávio Bolsonaro costumava vender em dinheiro vivo antes de comprar uma das mansões mais caras de Brasília. Aí não tem perdão! E não que eu defenda impunidade para quem rouba chocolates, hein? Mas execro quem tem coragem contra ladrão miúdo e tem a boca mole com quem tenta dar golpe de estado.
A EXTREMA DIREITA VIROU ABOLICIONISTA PENAL?
A resposta para a indagação do entretítulo é "sim" e "não". Sim, quando os criminosos são de sua grei, uma palavra de exceção ao gosto de Fux, que o povo costuma dizer: "de sua laia". Aí, em parceria com a ala obscurantista (também em matéria vocabular) da imprensa, os brutos inventam, por exemplo, que Bolsonaro não poderia ter tido restringido o acesso às redes sociais porque isso feriria o direito à liberdade de expressão e não é medida prevista no Artigo 319 do Código de Processo Penal. Para seus adversários, a resposta, obviamente, é "não!"
É a velha história de um esperto sair de casa todos os dias e ter a certeza de que vai se dar bem porque um idiota faz a mesma coisa, e eles se encontram. O fato: se o uso da rede é o meio por intermédio do qual se pratica a coação no curso do processo, então nada de rede! Uma graça: se chupar bala Juquinha fosse o apito de cachorro para que as milícias passassem a ameaçar juízes, proibir-se-ia Bolsonaro de... chupar balas Juquinha.
A direita segue defendendo o "Direito Penal Torquemada" para seus adversários e quer o vale-tudo para os seus aliados, também na esfera civil. Leiam o tresloucado voto de André Mendonça no caso da responsabilização das redes. Foi preciso que Felca — que não é jornalista, jurista ou político — evidenciasse de maneira acachapante os crimes cometidos contra as crianças. Sim, os criminosos são os culpados, mas os algoritmos e a remuneração dos delitos, proporcionados pelo ecossistema impune das redes, permitem que a barbárie prospere. E a pedofilia é apenas um dos horrores.
Mendonça quer o abolicionismo para as redes também na área civil. Elas se dão o direito de abrigar os criminosos, de lucrar com eles — já estão até a redigir projetos de lei — e de aguardar que decisões judiciais, caso a caso, sejam tomadas. Tentam omitir o modo como ganham dinheiro e se tornam potentados: "Ah, nós apenas abrigamos as páginas". Abram a caixa-preta dos algoritmos. Quem sabe eu me deixe convencer.
ANATOMIA DO FASCISMO
Leiam, não canso de recomendar, "A Anatomia do Fascismo", de Robert Paxton. Os fascistas começaram a vencer quando os conservadores não fascistas começaram a ser conquistados, mais ou menos como se vê hoje em dia em certos setores da imprensa.
Ainda voltarei ao tema. Querem ver? Eduardo Bolsonaro, sem dúvida, fez a aposta correta, do seu ponto de vista, quando decidiu ficar nos EUA. Digam: se estivesse por aqui, ele teria, todos os dias, colunistas de plantão na imprensa a anunciar suas ameaças, servindo passivamente como seus assessores de imprensa? A resposta, obviamente, é "não".
Uma coisa é informar que ele e Paulo Figueiredo, o "nepo baby" da ditadura, estiveram com Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA. Outra, muito distinta, é anunciar quais são seus próximos alvos.
O OUTRO LADO DA CIVILIZAÇÃO
Nem Goebbels sonhou tão alto. Ele pretendia que o proselitismo nazista suplantasse, pelo confronto, a imprensa profissional, que ele dizia ser "a judaica", até que a democracia morresse. Por aqui, em nome da pluralidade, a nossa abre suas páginas para a chantagem daqueles que pretendem que um país estrangeiro tenha a regência do Poder Judiciário e da política comercial brasileira. E se chama a isso "pluralidade".
Também no jornalismo há o flerte mais do que escancarado com o abolicionismo penal para os fascistoides. "Outro lado?" Só se for o outro lado da democracia e do pacto civilizatório.
