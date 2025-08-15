Malafaia, Mendonça, Eduardo: abolicionismo penal a reaças e imprensa zonza

Vamos lá. Tenho visto aqui e ali algumas divergências sobre a atuação de Moraes. Acho todas rigorosamente descabidas. Na única vez em que discordei um tantinho, no mesmo dia 18 de julho, quando foram decretadas as cautelares, eu havia pedido horas antes, nesta coluna, a prisão preventiva de Bolsonaro. O ministro optou duas vezes pela conduta menos gravosa. Há uma coisa, no entanto, de que advogado nenhum ousa discordar porque teria de rasgar o diploma: o filho americano do ex-presidente não se limita a contestar uma decisão judicial. Os juízes, todos os do Supremo — até os que não julgam seu pai —, estão sendo ameaçados.

Por financiar o filho e pelos mesmos motivos que fizeram deste um investigado, houve a decretação das suaves medidas cautelares (Artigo 319 do Código de Processo Penal), alternativas à prisão (312, CPP). Eu teria optado pela dureza máxima. A domiciliar veio depois por desrespeito às medidas restritivas, das quais Fux havia discordado com o singelo argumento de que não está havendo coação de juízes porque, afinal, estes não se deixam coagir. O ministro gosta de empregar algumas palavrinhas, digamos, de exceção porque isso, em certos círculos, se confunde com profundidade. Mas desconhece o sentido da palavra "coação", que informo a ele, segundo o Houaiss: "constrangimento, violência física ou moral imposta a alguém para que faça, deixe de fazer ou permita que se faça alguma coisa". Não é o resultado que faz a coação, senhor ministro, mas o ato de "coagir". Se eu fosse bom nisto, desenharia a coisa para o seu gáudio (opa: alarme de palavrinha de exceção) intelectual.

Pode-se dizer qualquer coisa sobre Malafaia, menos que seja burro. Aliás, eu não subestimo a inteligência dessa turma. Eu nunca duvidei de que eles compreendam bem a natureza do que fazem. Ser inteligente, no caso, não é sinônimo de ser culto ou de dominar certos códigos que muitos de nós consideramos apanágio da civilização. O pastor busca o confronto com Moraes. Ele bate no peito o tempo todo, como a pedir: "Vem me pegar". Não penso que o ministro ou o STF devam ceder a provocações baratas, se baratas fossem...

Mas vamos lá -- e a pergunta é retoricamente feita a Mendonça, aquele que teria se mobilizado em favor de Malafaia. Contra quais outros juízes, ministro, o senhor acha normal que um pastor, padre, jornalista, caminhoneiro ou açougueiro diga coisas como a que seguem abaixo, associando a liberdade de julgar a consequências nefastas para a população e fazendo ameaça em cena aberta? Responda, ministro. Lembro apenas uma das centenas de manifestações de Malafaia num ato contra o STF:

"Alexandre de Moraes é um criminoso. Ele rasga a Constituição. Por isso, ele é um criminoso. Se Alexandre de Moraes, os ministros do STF e Lula dobrarem a aposta contra o governo americano, o que vem por aí é uma destruição da nossa economia. O povo brasileiro não pode ser penalizado pela vaidade do ditador da toga".

Não é possível que ao menos um advogado tenha advertido Malafaia: isso é "coação de juízes" — ver de novo o sentido da palavra. Mas Silas tem, ele sim, dobrado a aposta, como dobram Eduardo, Jair, Flávio, a liderança do PL na Câmara — todos aqueles, em suma, que entendem que Donald Trump decidirá os destinos do Brasil, como decide agora o da Ucrânia, em conluio com o invasor daquele país. Como decide o de Gaza, que ele quer esvaziar, numa associação com o genocida Benyamin Netanyahu... A propósito: dizer que não há coação porque juízes não se deixam coagir é operação mental parecida com a que fazem os que negam genocídio em Gaza porque, afinal, ainda restam palestinos vivos... O que caracteriza o genocídio não é a sobrevivência dos que ficam, mas o que se fez com o intuito de que não sobrasse ninguém. A coação não se prova pelos que se deixaram coagir, mas por aquilo que se fez com esse intuito. Mais um desenho?

VOLTEMOS À QUESTÃO DO ABOLICIONISMO PENAL

Mas o que é mesmo o abolicionismo penal? Pesquisem a fundo depois. A teoria, numa aproximação rápida do tema, de que punições e reclusão extremam os problemas que buscam corrigir costuma estar associada às esquerdas, que entendem que o estado repressor atende, na verdade, às necessidades e visão de mundo das elites políticas e econômicas.