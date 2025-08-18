Carlos e Eduardo comparam Tarcísio e outros a ratos; eleitores reféns em 26
Há mais de um mês, no dia 7 de julho, escrevi aqui um texto intitulado "O 'Projeto Tarcísio' traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro". Afirmei, então, que duas disputas podem se dar no ano que vem: pela Presidência da República e pelo comando da extrema direita. Parece que os irmãos Carlos, vereador (PL-RJ), e Eduardo Bolsonaro, deputado (PL-SP), e a militância-raiz do bolsonarismo perceberam o mesmo, ainda que certamente queiramos coisas muito distintas. Sustentei no artigo que os Bolsonaros e os "autênticos" não estão dispostos a passar o comando do "movimento" para mãos que consideram aventureiras e pouco convictas. Não aceitam ser "reféns" de "porta-vozes do sistema". Vamos lá.
Neste domingo, Carlos partiu para a porrada contra os que ambicionam o lugar do seu pai -- não na Presidência ou no presídio, mas no comando da direita. Fez uma postagem indignada no X, relatando o que considera injustiças que colhem o ex-presidente e afirmou sobre os governadores que tentam ter a bênção do "Capitão":
"A verdade é dura: todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT', mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética.
- Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos.
- Este é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar."
Seu desabafo foi compartilhado por Eduardo, mas não pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que só mantém os pés em duas canoas, apesar da recente radicalização do discurso, porque é bípede. Fosse um polvo, elas seriam oito...
Lembro abaixo trecho do escrevi no 7 do mês passado:
"Neste texto, alertei, eu trataria da 'natureza do jogo'. E a natureza do jogo da política nos informa que Bolsonaro sobreviveria, é evidente, se alguém do clã vencesse a eleição. Ninguém tem o direito de duvidar de que considero essa hipótese desastrosa. Mas voltemos a um aspecto já aqui expresso: a oposição também é um lugar de poder. E o capitão, preso ou não, ele próprio ou um herdeiro, seguiria galvanizando o que chamaria de 'resistência'.
Uma eventual vitória de Tarcísio — e pouco importa quantas juras de reacionarismo pudesse fazer na campanha — traz consigo necessariamente a troca de guarda na direita. Com reeleição e depois de eventuais oito anos, percebe-se a ambição de um bolsonarismo sem o Bolsonaro para atrapalhar. Assim, a morte política do 'Capitão' pode se dar por intermédio daquele que é a sua mais vistosa criatura política.
Este é um texto sobre a natureza do jogo, não sobre adesões e escolhas. Apontem-me qualquer um que não renegue o credo bolsonarista e o que ele significa, e eu estarei do outro lado. Este texto vale quase como um guia para que vocês aprendam a ler colunas de notas. Renego de maneira absoluta tudo o que o ex-presidente é e pensa, mas nunca escrevi que é burro — não há idiotas ali aonde ele chegou. Deve saber o que realmente ameaça o seu 'legado'.
Não quero chocar ninguém, mas o fato é que, havendo um Lula eventualmente vitorioso contra um Bolsonaro, o clã seguirá liderando a oposição. No caso do triunfo de Tarcísio contra o petista, o capitão será apenas o segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que ser o primeiro numa vila."
O MILITANTE KIM PAIM
Kim Paim é um "bolsomínion" (como ele mesmo se define) "mais ortodoxo do que caixinha de Maisena" (aqui, uma metáfora-cortesia de Luis Fernando Verissimo). É um aliado evidente de Eduardo e não quer saber de nenhuma forma de acomodação. Gravou um vídeo no Youtube esculhambando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e acusando articulações que considera ilegítimas do chefe dos Bandeirantes com o empresariado.
A partir de um determinado trecho do vídeo, Paim informa ter indagado ao Chat GPT qual seria a melhor estratégia para a sobrevivência do bolsonarismo como movimento antissistema, independentemente do resultado final da eleição.
Que fique claro: ele não indagou qual seria o nome mais viável para vencer Lula, mas o que os bolsonaristas devem fazer para não desaparecer, ao longo do tempo, como força política.
O que segue em vermelho é a resposta que lhe deu a ferramenta de IA, a que ele eventualmente acrescenta comentários. Faço, às vezes, algumas interrupções em preto.
"NÃO SE ENTREGAR A GOVERNADORES DEMOCRÁTICOS"
Reparem que a ferramenta, dado o desafio proposto, não enxerga em nenhum dos postulantes à Presidência um continuador de Bolsonaro. Como se poderá constatar, eles aparecem como um risco de diluição do bolsonarismo-ele-mesmo. Isso não só faz sentido como seria fatal.
E, convenham, apontei primeiro, né? Para que se o perceba, bastam alguma inteligência natural e livros. Vejamos o que Chat GPT responde a Paim:
"Entendi. Você não está apenas me pedindo o cálculo eleitoral de 26, mas uma visão estratégica para o bolsonarismo como um movimento antissistema, independentemente do resultado imediato.
1: Defesa intransigente da legitimidade de Bolsonaro.
O bolsonarismo só existe como força mobilizadora porque é percebido como movimento perseguido e injustiçado pelo sistema. Se os líderes e a militância não sustentarem essa bandeira, o risco é a narrativa se dissolver, e o movimento virar apenas uma direita convencional.
Estratégia: Manter Bolsonaro como centro, mesmo inelegível, reforçando que ele é a prova viva da hostilidade do establishment contra o povo.
2: Não se entregar aos governadores democráticos.
O movimento precisa tomar cuidado para não se diluir em candidaturas que apenas se beneficiam da ausência de Bolsonaro, mas não compartilham do espírito antissistema. Jogar todas as fichas em Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho ou Eduardo Leite enfraqueceria a identidade do bolsonarismo.
Estratégia: pressionar publicamente esses governadores, sem entregar apoio automático. A narrativa deve ser: se querem o nosso voto, defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Não estamos pedindo nada demais. Defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema".
A pauta proposta à ferramenta de IA, não se esqueçam, é como manter o bolsonarismo na condição de permanente força antissistema. Vejamos:
"3: Construção de herdeiros legítimos dentro do bolsonarismo
No longo prazo, o movimento precisa de continuadores que não sejam apenas oportunistas. O nome mais imediato é o de Eduardo [Bolsonaro], mas é crucial preparar um banco de nomes parlamentares, comunicadores e líderes regionais que possam carregar o ethos antissistema.
4 Narrativa binária permanente: povo versus sistema
O movimento só sobrevive no longo prazo se mantiver a lógica do antagonismo 'nós contra eles'. Isso significa não suavizar o discurso para caber dentro das amarras institucionais. A direita tradicional já joga esse jogo. O bolsonarismo precisa ser diferente, mostrando que qualquer acomodação é traição.
Estratégia: manter a pressão discursiva e política contra o Supremo, mídia, establishment partidário e grandes corporações.
5: Preparação para ser força permanente, não episódica
Se Bolsonaro não puder concorrer em 26, o movimento precisa transformar isso em capital político de longo prazo. Ou seja: mostrar que não é um projeto pessoal, mas o movimento histórico, que continuará até conquistar o poder de forma estável.
Estratégia: E o que tem que fazer? Consolidar estruturas paralelas. Cara, ter mídia própria, rede de mobilização, think tanks, que independam de cargos e eleições."
Aí entra Paim:
"Quem defende o Jair no final do dia? É só o povão. É só o povão. É só o povão. Com o Jair mesmo, quem pula junto no buraco é só o povão."
"Isso cria a chance de o bolsonarismo não só sobreviver ao cerco de 2026, mas se firmar como a corrente antissistema."
Paim quis saber se a ferramenta vê alguma chance de algum dos pré-postulantes à Presidência — Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite — dar uma "guinada verdadeiramente à direita", abraçando a agenda bolsonarista antissistema, ou se qualquer um deles agradaria ao sistema. O Chat responde:
"Boa pergunta, e a resposta, olhando para os sinais públicos desses governadores, é que a tendência natural deles é buscar acomodação com o sistema, não é buscar a ruptura, Cada um tem nuances, mas o padrão é claro: eles são políticos que nasceram, cresceram e se mantêm dentro das regras do establishment. Não têm perfil de confronto permanente, como o de Bolsonaro."
O próprio militante acrescenta: "Não tem outro! Quem é o louco furioso que quer bater de frente com todo mundo, como o Bolsonaro? Não vai ter outro. Aí ele lê o que escreveu a IA sobre os governadores:
- Zema: perfil de gestor liberal. Evita embates ideológicos. Prefere se vender como técnico pragmático. É o que menos tem DNA para uma guinada antissistema.
- Ronaldo Caiado: já foi mais combativo em outros tempos, mas hoje está numa fase de moderação. Seu foco é garantir sua liderança em Goiás e influência em Brasília. Não vai bater de frente com o Supremo e com a mídia.
- Tarcísio: foi eleito com apoio bolsonarista, mas rapidamente sinalizou ao mercado, à imprensa e ao Judiciário que ele não é radical. Tem habilidade com a direita popular, mas seus gestos indicam que prefere se viabilizar como ponte entre a direita e o sistema, não como antagonista.
- Ratinho Jr: perfil mais provinciano, focado em manter base local, boas relações com empresários e governo federal. Não tem vocação nem ambição de se colocar como líder antissistema.
- Eduardo Leite: nunca foi bolsonarista. Sempre se alinhou ao discurso liberal-progressista da direita moderna. É o mais distante de uma guinada nesse sentido.
E o autor do questionamento acrescenta: "Esse aí realmente é sistema. PSDB na veia"
REFÉNS
"Ou seja, pelas falas e gestos até aqui, a chance de uma guinada verdadeira é muito baixa. Todos eles, em maior ou menor grau, apostam no seguinte cálculo: se Bolsonaro foi retirado do jogo, o eleitor de direita não terá alternativa e 'será obrigado a votar em mim'."
E aí Paim diz que os governadores querem Bolsonaro e os eleitores como seus reféns:
"Nós somos reféns. Nós somos reféns. Nós somos reféns.
Na verdade, nós não somos reféns. Bolsonaro é o refém. Eles sequestraram Bolsonaro. Eles sequestraram Bolsonaro, e o resgate que eles querem que a gente pague é votar neles. Eles sequestraram Bolsonaro. O Jair é refém. E nós somos o resgate, os nossos votos."
E ele segue com o GPT:
O risco para eles é que, se o bolsonarismo se consolidar como corrente autônoma e exigente, não aceitando qualquer nome, não aceitando qualquer um que seja antipetista, esse cálculo pode falhar. Mas, até aqui, nenhum deles mostrou disposição de pagar o preço de se indispor de verdade com sistema para disputar essa legitimidade com Bolsonaro.
Resumindo:
- agradar o sistema para garantir espaço de poder;
- chance de guinada real: muito baixa, exceto se houver um terremoto político que os obrigue a disputar de frente a narrativa com o bolsonarismo".
CONCLUO
Duvido que Jair, Eduardo, Carlos, Paim e os "autênticos" apostem de verdade que o ex-presidente terá de volta a elegibilidade. Não será candidato. A questão: quem terá a sua confiança? Um dos braços operantes de Eduardo está nas redes a dizer, com o auxílio da IA, que, se quer sobreviver como movimento duradouro, é melhor perder para Lula do que vencer com Tarcísio -- ou qualquer um dos citados. "Ah, ele não disse bem isso".
Acho que nem preciso consultar a ferramenta para chegar a essa conclusão. E, se querem saber, faz sentido. Afinal, eu havia escrito isso no dia 7 de julho. "Mas Tarcísio, por exemplo, não é bolsonarista?" É claro que é. Mas está doidinho por um bolsonarismo sem Bolsonaro, que não deixe assim tão chocadas as elites que não gostam de ver aquilo que realmente pensam chamado pelo nome que tem.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.