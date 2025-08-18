Carlos e Eduardo comparam Tarcísio e outros a ratos; eleitores reféns em 26

Lembro abaixo trecho do escrevi no 7 do mês passado:

"Neste texto, alertei, eu trataria da 'natureza do jogo'. E a natureza do jogo da política nos informa que Bolsonaro sobreviveria, é evidente, se alguém do clã vencesse a eleição. Ninguém tem o direito de duvidar de que considero essa hipótese desastrosa. Mas voltemos a um aspecto já aqui expresso: a oposição também é um lugar de poder. E o capitão, preso ou não, ele próprio ou um herdeiro, seguiria galvanizando o que chamaria de 'resistência'.

Uma eventual vitória de Tarcísio — e pouco importa quantas juras de reacionarismo pudesse fazer na campanha — traz consigo necessariamente a troca de guarda na direita. Com reeleição e depois de eventuais oito anos, percebe-se a ambição de um bolsonarismo sem o Bolsonaro para atrapalhar. Assim, a morte política do 'Capitão' pode se dar por intermédio daquele que é a sua mais vistosa criatura política.

Este é um texto sobre a natureza do jogo, não sobre adesões e escolhas. Apontem-me qualquer um que não renegue o credo bolsonarista e o que ele significa, e eu estarei do outro lado. Este texto vale quase como um guia para que vocês aprendam a ler colunas de notas. Renego de maneira absoluta tudo o que o ex-presidente é e pensa, mas nunca escrevi que é burro — não há idiotas ali aonde ele chegou. Deve saber o que realmente ameaça o seu 'legado'.

Não quero chocar ninguém, mas o fato é que, havendo um Lula eventualmente vitorioso contra um Bolsonaro, o clã seguirá liderando a oposição. No caso do triunfo de Tarcísio contra o petista, o capitão será apenas o segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que ser o primeiro numa vila."

O MILITANTE KIM PAIM

Kim Paim é um "bolsomínion" (como ele mesmo se define) "mais ortodoxo do que caixinha de Maisena" (aqui, uma metáfora-cortesia de Luis Fernando Verissimo). É um aliado evidente de Eduardo e não quer saber de nenhuma forma de acomodação. Gravou um vídeo no Youtube esculhambando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e acusando articulações que considera ilegítimas do chefe dos Bandeirantes com o empresariado.

A partir de um determinado trecho do vídeo, Paim informa ter indagado ao Chat GPT qual seria a melhor estratégia para a sobrevivência do bolsonarismo como movimento antissistema, independentemente do resultado final da eleição.