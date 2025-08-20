48h para defesa tentar impedir preventiva de Bolsonaro, que deu as 5 razões
A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes de que Jair Bolsonaro não deve ter a prisão preventiva decretada. E eu, sinceramente, não sei como o advogado Celso Villardi e os outros pretendem fazer isso. Ficou difícil. O ex-presidente gabaritou as cinco razões previstas no Artigo 312 do Código de Processo Penal para ir em cana antes do julgamento.
Escreve o ministro:
"Diante de todo o exposto, INTIME-SE a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga.
Após, imediata vista dos autos à Procuradoria Geral da República,
para que se manifeste, igualmente, no mesmo prazo.
Cumpra-se.
Ciência à PGR.
Brasília, 20 de agosto de 2025."
Transcrevo:
"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares".
Todos estão dados. O "risco de fuga" — que aparece no texto como garantia da "aplicação da lei penal" — não era claro para mim. Agora está comprovadíssimo.
Escreve a Polícia Federal:
Por fim, a Polícia Federal identificou a existência de comprovado risco de fuga do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO.
A investigação identificou um arquivo de texto no formato .docx, modificado pela última vez em 12/2/2024, relacionado a atos de JAIR MESSIAS BOLSONARO para obter asilo político na Argentina.
O arquivo, nomeado "Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx", salvo no celular do investigado no dia 10/2/2024, às 18h28min (UTC-O) teria sido criado pelo usuário FERNANDA BOLSONARO. Segundo a Polícia Federal, é possível que o usuário em questão esteja vinculado à pessoa FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, nora do ex-Presidente e esposa do Senador FLAVIO NANTES BOLSONARO.
O documento contém 33 (trinta e três) páginas e o conteúdo diz respeito a um pedido de asilo político a Javier Gerardo Milei, Presidente da República Argentina, contendo a fundamentação da existência de perseguição política:
'De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. Para decretação de tais medidas foram mencionados os delitos dos Arts. 359-I e 359-M do Código Penal brasileiro'.
A investigação identificou que o documento foi salvo no aparelho de JAIR MESSIAS BOLSONARO no dia 10/2/2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, autorizada por esta SUPREMA CORTE nos autos da Pet 12.100/DF e deflagrada em 8/2/2024."
Diz um trecho da carta:
"Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina, em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada, de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional pelas próprias autoridades públicas que promovem a perseguição contra mim, diretamente da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, e por preencher todos os requisitos legais, conforme exaustivamente demonstrado ao longo desse requerimento por todos os fatos e fundamentos explicitados (...)"
Antes de citar, no preâmbulo, o "Pacto de São José da Costa Rica", Bolsonaro decidiu mostrar a Milei que Deus está, realmente, acima de tudo, desde que ele possa se safar, e apela a uma das duas passagens da Bíblia que conseguiu decorar sem precisar fazer cola na mão: o famoso João 8:32 — "E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará" — e Salmos 1:6: "Porque o senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá".
Acho que, de fato, vão acontecer as duas coisas.
A real conversão de Bolsonaro, quem sabe?, pode se dar no Caminho da Papuda, não de Damasco. Talvez só aí se dê conta de que realmente caiu do cavalo, embora, destaque-se, não haja nenhuma menção a cavalo no evento paulino. É só coisa da iconografia.
A informação está contida no despacho de Moraes em que se informa o indiciamento, pela PF, de Eduardo Bolsonaro e do próprio Jair pelos "crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal)."
Ainda voltarei a essas questões porque apareceram elementos impressionantes sobre a coação de juízes e a tentativa de obstruir a investigação.
Vale também ressaltar, quase com uma ponta de sarcasmo triste — já que essa gente faz muito mal ao Brasil —, que o ambiente na extrema direita, mesmo o familiar, é intelectualmente encantador, especialmente quando Eduardo manda um "VTNC" para o papai e o chama de "ingrato do caralho".
Flores desse pântano pretendem ditar o futuro da nação.
