48h para defesa tentar impedir preventiva de Bolsonaro, que deu as 5 razões

Todos estão dados. O "risco de fuga" — que aparece no texto como garantia da "aplicação da lei penal" — não era claro para mim. Agora está comprovadíssimo.

Escreve a Polícia Federal:

Por fim, a Polícia Federal identificou a existência de comprovado risco de fuga do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO.

A investigação identificou um arquivo de texto no formato .docx, modificado pela última vez em 12/2/2024, relacionado a atos de JAIR MESSIAS BOLSONARO para obter asilo político na Argentina.

O arquivo, nomeado "Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx", salvo no celular do investigado no dia 10/2/2024, às 18h28min (UTC-O) teria sido criado pelo usuário FERNANDA BOLSONARO. Segundo a Polícia Federal, é possível que o usuário em questão esteja vinculado à pessoa FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, nora do ex-Presidente e esposa do Senador FLAVIO NANTES BOLSONARO.

O documento contém 33 (trinta e três) páginas e o conteúdo diz respeito a um pedido de asilo político a Javier Gerardo Milei, Presidente da República Argentina, contendo a fundamentação da existência de perseguição política:

'De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. Para decretação de tais medidas foram mencionados os delitos dos Arts. 359-I e 359-M do Código Penal brasileiro'.

A investigação identificou que o documento foi salvo no aparelho de JAIR MESSIAS BOLSONARO no dia 10/2/2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, autorizada por esta SUPREMA CORTE nos autos da Pet 12.100/DF e deflagrada em 8/2/2024."

Diz um trecho da carta:

"Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina, em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada, de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional pelas próprias autoridades públicas que promovem a perseguição contra mim, diretamente da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, e por preencher todos os requisitos legais, conforme exaustivamente demonstrado ao longo desse requerimento por todos os fatos e fundamentos explicitados (...)"

Antes de citar, no preâmbulo, o "Pacto de São José da Costa Rica", Bolsonaro decidiu mostrar a Milei que Deus está, realmente, acima de tudo, desde que ele possa se safar, e apela a uma das duas passagens da Bíblia que conseguiu decorar sem precisar fazer cola na mão: o famoso João 8:32 — "E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará" — e Salmos 1:6: "Porque o senhor conhece o caminho dos justos; porém o caminho dos ímpios perecerá".