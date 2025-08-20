A decisão de Dino, a Lei Magnitsky e os porta-vozes "isentos" dos canalhas
O ministro Flávio Dino, do Supremo, tomou no dia 18 uma decisão realmente estupefaciente, assombrosa, impressionante, chocante, disruptiva, alarmante — e peguem aí emprestada à inculta & bela, a cada dia mais sepultura do que esplendor, adjetivos que se somem ao tão inusitado despacho de tão singular togado, segundo quem deveres e direitos de brasileiros são regidos por leis — e agora é a hora do espanto — brasileiras!
Não pretendo chocar ninguém e, neste ponto, seria preciso haver um alerta de perigo a piscar na tela para o momento em que o ministro desfere o golpe fatal:
"Tendo em vista os riscos e possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o Sistema Financeiro Nacional, determino a ciência do Banco Central; da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte, no âmbito da presente ADPF."
Bem, de imediato, a Lei Magnitsky saltou para o primeiro plano do debate. Nesta terça, dia 19, o magistrado houve por bem fazer um esclarecimento. Não deixa de ser um tanto melancólico que tenha sido obrigado a lembrar que tomava a decisão, no âmbito de uma ADPF, que tem fundamento na Constituição, a saber:
"Na mencionada decisão, realizei esclarecimentos acerca da extensão e do alcance do art. 1º, I, da Constituição Federal, bem como do art. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, frisando, entre outros aspectos, a impossibilidade jurídica de decisões judiciais estrangeiras produzirem efeitos no Brasil sem a observância dos mecanismos de cooperação internacional, consoante dispõem os arts. 105, I, "i", da CF, e 26 e 27 do CPC (e-doc. 814, Id. 0d2705f0)."
Dino é professor, e os bons dessa profissão nunca se esquecem da reiteração porque sempre há aquele que se dispersou nas vastas solidões da morte da bezerra e não prestou atenção ao que foi dito ou enunciado:
"Trata-se de decisão que reitera conceitos básicos e seculares, destinada a proteger o Brasil -- abrangendo suas empresas e cidadãos -- de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território. Ademais, a decisão atende a imperativos elementares de segurança jurídica, pois seria inviável a prática de atos jurídicos no Brasil se -- a qualquer momento -- uma lei ou decisão judicial estrangeira, emanada de algum país dentre as centenas existentes, pudesse ser imposta no território pátrio. Obviamente não se cuida de 'escolher o que cumprir', e sim de uma derivação compulsória do atributo da soberania nacional, consagrado pela Constituição Federal e posto sob a guarda dos Três Poderes da República."
Mas, afinal, professor, o que é um "tribunal estrangeiro"? E o mestre paciencioso lembra:
"À vista da referida decisão, respeitáveis juristas manifestaram dúvida quanto à definição de "tribunais estrangeiros", a despeito da expressa delimitação contida na decisão no sentido de que não se incluem no conceito de "estrangeiro" órgãos cuja competência é instituída pela Constituição Brasileira ou reconhecida por meio de normas de Direito Interno do Brasil.
Assim, cumpre assinalar no presente Despacho complementar que os tribunais internacionais, cujas competências são definidas em tratados incorporados ao Direito brasileiro, não se inserem no conceito de "tribunais estrangeiros". Tribunais estrangeiros compreendem exclusivamente órgãos do Poder Judiciário de Estados estrangeiros, ao passo que tribunais internacionais são órgãos supranacionais."
Alguém poderia sustentar uma tese contrária sem que precisasse ficar sobre quatro apoios, sendo obrigado, adicionalmente, a roncar e a fuçar?
Velho adágio latino sustenta que "o primeiro temor fez o primeiro deus". O medo paralisa o pensamento. Como é mesmo, Drummond?
Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas."
"Congresso Internacional do Medo", um poema contido no livro "Sentimento do Mundo", de 1940. A data dispensa eloquência adicional. O medo, e com que frequência ele é justo!, pode gerar a prudência. A covardia só produz indignidade.
MAS É RESPOSTA À LEI MAGNITSKY?
No último item de seu esclarecimento, escreve Dino:
"Dessa forma, consigno que as determinações constantes na decisão desta Relatoria (e-doc. 814, Id. 0d2705f0), as quais fixam limites à eficácia de decisões emanadas de outros países no Brasil, referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional para a produção de efeitos internos, preservada a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos de suas decisões. Em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada há a adicionar a título de esclarecimento, permanecendo íntegra a decisão proferida em 18 de agosto."
Para os desprovidos, o que é cada vez mais frequente em tempos em que a Inteligência Artificial lê, e a burrice, natural ou industriada, interpreta: decisões que emanem de tribunais estranhos a acordos brasileiros são invalidas por aqui, se me permitem, "ab ovo". Aquelas tomadas no âmbito de colegiados que o Brasil integra têm eficácia em razão de acordos celebrados pelo país, e as que decorrerem de leis outras, como a Magnitsky — a que Dino não se referiu — só poderão ser aplicadas depois de uma arbitragem das instâncias legais. O que há de estranho nisso?
Uma pergunta aos inconformados, já que parece desnecessário dirigir indagações aos idiotas: existe algum ato que emane de um órgão público ou privado, ainda que aplicando uma disposição estranha à nossa legislação, que seja imune à instância judicial? Por que o alarido? Pouo importa o nome da lei, indaga-se: bastaria uma regência externa, então, para que Banco Central, seguradoras, agências ou sei lá o quê entrassem em consonância com um estado estrangeiro, como meros executores de uma legislação de um país estrangeiro, ainda que de efeito global?
ABERRAÇÕES
A tal Lei Magnitsky, em si mesma absurda -- como excrescente é a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que busca punir corrupção em outros países --, não tem um alcance claro. Qualquer que seja a sua forma, é evidente que ela precisa passar pelo crivo de instâncias legais -- e chega a ser uma aberração que eu tenha de lembrar isso aqui --, ainda que seja para aplicá-la porque a resistência se mostraria impraticável. O escândalo está em que muitos tenham se voltado contra Dino, mais ou menos a dizer: "Como é que esse cara se mete a tratar aqui de uma legislação norte-americana?" Não! Esperem! Trata-se de pôr em prática uma lei global contra brasileiros, ao arrepio do nosso ordenamento. Então isso se faria assim, sem nem um olhar dos nossos tribunais? Em que parte da trajetória essa gente perdeu até aquela reserva de vergonha de que todos somos dotados para, quando menos, tentar não envergonhar a mãe no dia da festinha da escola? De onde vêm esses filhos de chocadeira moral?
Ah, sim: antes que alguém diga tolices: no dia 10 de fevereiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando que se afrouxem os mecanismos para detectar propina paga por empresas norte-americanas em países estrangeiros. A sua lei global contra a corrupção (FCPA) já não mira os potentados do seu país; busca punir a concorrência. E ele se explicou assim: "Parece bom no papel, mas, na realidade, é um desastre"". E ainda acrescenta: "Ninguém quer fazer negócios com os americanos por causa do risco de investigação."
Foi com base nessa lei que a Lava Jato se tornou um braço do Departamento de Justiça norte-americano no Brasil. Por intermédio dela, os valentes levaram a Petrobras a sofrer uma multa bilionária nos EUA. Pelo acordo, 20% seriam executados por lá mesmo, e os 80% seriam pagos aqui no Brasil. Por interferência dos valentes da Força-Tarefa de Curitiba, R$ 1,250 bilhão — nada menos! — seria destinado a uma fundação de direito privado vinculada à Lava Jato, e outro tanto viraria uma reserva para "ressarcir" acionistas minoritários já com advogado constituído e ligado à turma. Ah, os patriotas!!! Sergio Moro e Deltan Dallagnol são hoje quem são, como sabem. Como eu sempre soube, eles sempre foram quem eram. E quem melou o arranjo ilegal e pôs fim à farra multibilionária? Sim, ele mesmo: Alexandre de Moraes.
Se alguém ainda não entendeu a força do exemplo — "uerba mouent, exempla trahunt" —, explicito: leis globais originadas em um país, ainda que se pretextem nobres propósitos, são instrumentos de guerras políticas e comerciais. E, obviamente, não é diferente com o que se passa agora. Não gosto de argumentos que são quase um tapa nas fuças, mas, às vezes, são necessários.
Não creio que Alexandre de Moraes tenha mandado picar um adversário na embaixada de seu país no exterior e depois derreter os pedaços em ácido, como, aponta a Inteligência Norte-Americana, fez Mohamed Bin Salman, o príncipe herdeiro e ditador da Arábia Saudita, com o jornalista Jamal Khashoggi no consulado de seu país em Istambul, na Turquia. O cara tinha ido lá em busca de documentos para se casar no exílio. Entrou inteiro e saiu derretido. Num evento internacional há alguns meses, o vulgar Donald Trump passou por Bin Salman e lhe tocou levemente nos ombros. A resposta foi um olhar fulminante. É proibido encostar no príncipe.
QUAL É O PONTO?
É claro que a lei do fuzilamento financeiro sem recurso ou apelo, ampla e de sentido aberto como é, permite qualquer coisa a depender da pretensão de quem a aplica. Bancos e instituições financeiras que operam no Brasil empregam sistemas operacionais e de proteção de dados, por exemplo, fornecidos por empresas norte-americanas. A depender da aplicação que se tente dar à estrovenga, esses entes estariam proibidos de manter os contratos por aqui, o que criaria dificuldades insuperáveis.
Não, senhores! Ninguém está a dizer que a resposta é simples. Mas há uma diferença entre o reconhecimento de especificidades e a reação histérica, como se Dino houvesse cometido um crime de lesa pátria. Não! Criminosos, morais quando menos, e covardes rematados são aqueles que defendem uma aplicação meramente administrativa da tal lei global, sem nenhuma forma de arbitragem ou cuidado jurídico, como se os entes financeiros e afins fossem meros colaboracionistas das, bem..., "ordens que emanam de Berlim". Ademais, notem: o ministro não tocou na Lei Magnitsky. O absurdo da dita-cuja se revelou com a simples exposição de fundamentos da Constituição.
ACANALHAMENTO
Cheguei aos meus 64 anos ontem. Acanalhamento do debate como o que está em curso, bem, isso eu nunca vi. Não assim. Depois que setores da imprensa cismaram que fascistoides rematados formam apenas um dos pontos de vista aceitáveis e ocupam um dos lugares, como direi?, legítimos de fala, tudo parece ser possível.
A decisão de Dino trouxe à luz esses seres pantanosos, que logo se ocuparam de dizer que o ministro não pode interferir na lei de um outro país — repetindo, diga-se, posição do governo norte-americano — como se o ministro estivesse a disputar com os EUA a regência da dita-cuja. Mas ele não está. Limitou-se a observar que qualquer disciplinamento aplicado por instância do Estado ou por empresa com funcionamento regular no país tem de passar pelo crivo legal. A propósito: digam-me algo que esteja acima da ordem jurídica. Talvez só os amores impossíveis, vividos no silêncio do claustro. Bastaria pronunciar-se para criar expectativa de direitos e deveres...
O medo produz prudência, insisto. A covardia gera indignidade. Não! Não penso ser necessário, a cada texto, fazer votos de protesto contra a Magnitsky. Ou, então, ficar o tempo todo a repudiar leis globais que traduzem interesses comerciais. Mas daí a demonizar ministros do Supremo porque ou aplicam a Constituição — e isso implica punir golpistas — ou lembram que restrições de direito que ferem a ordem legal, inclusive a Constitucional, não são meros atos administrativos, alheios à Justiça, bem, isso corresponde a elevar a covardia à dimensão de categoria de pensamento.
"Mas Dino precisava lembrar que a Constituição existe, justo agora?" Pois é... Como a democracia é o regime em que nem tudo pode, creio que sim. Fosse uma tirania, e se poderia derreter alguém no ácido e ainda lançar o olhar fulminante do intocável.
ENCERRO
É claro que temos todos de ter noção dos limites do real. Alguém está aqui a ler algo como "Façam de conta que a lei macabra não não existe; façam de conta que as tarifas não existem; façam de conta que os EUA não existem"? Não. Não se lê nada assim aqui porque, com efeito, eu não acredito nisso.
Imaginar ou sugerir, no entanto, ainda que nas entrelinhas, em nome de um suposto realismo, que é conveniente condescender com a agressão à soberania nacional ou entregar cabeças com júbilo para não excitar a fúria do algoz, bem, aí não dá.
Eu tenho tanto asco dessa gente e de suas colunas abjetas como tenho dos chantagistas que promovem essas expedições punitivas. Até porque esses nojentos e nojentas de que falo são porta-vozes daqueles. Quem porta a voz da delinquência consegue ser ainda mais desprezível do que o indecente original porque se pretende apenas um mensageiro. Há uma escória hoje cujo único mister é esse.
Não há mensageiros isentos nesse caso. Ou se é um resistente ou se é um conivente. Enquanto escrevo, a Constituição está em uma das minhas telas. A do Brasil.
