A decisão de Dino, a Lei Magnitsky e os porta-vozes "isentos" dos canalhas

Para os desprovidos, o que é cada vez mais frequente em tempos em que a Inteligência Artificial lê, e a burrice, natural ou industriada, interpreta: decisões que emanem de tribunais estranhos a acordos brasileiros são invalidas por aqui, se me permitem, "ab ovo". Aquelas tomadas no âmbito de colegiados que o Brasil integra têm eficácia em razão de acordos celebrados pelo país, e as que decorrerem de leis outras, como a Magnitsky — a que Dino não se referiu — só poderão ser aplicadas depois de uma arbitragem das instâncias legais. O que há de estranho nisso?

Uma pergunta aos inconformados, já que parece desnecessário dirigir indagações aos idiotas: existe algum ato que emane de um órgão público ou privado, ainda que aplicando uma disposição estranha à nossa legislação, que seja imune à instância judicial? Por que o alarido? Pouo importa o nome da lei, indaga-se: bastaria uma regência externa, então, para que Banco Central, seguradoras, agências ou sei lá o quê entrassem em consonância com um estado estrangeiro, como meros executores de uma legislação de um país estrangeiro, ainda que de efeito global?

ABERRAÇÕES

A tal Lei Magnitsky, em si mesma absurda -- como excrescente é a Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que busca punir corrupção em outros países --, não tem um alcance claro. Qualquer que seja a sua forma, é evidente que ela precisa passar pelo crivo de instâncias legais -- e chega a ser uma aberração que eu tenha de lembrar isso aqui --, ainda que seja para aplicá-la porque a resistência se mostraria impraticável. O escândalo está em que muitos tenham se voltado contra Dino, mais ou menos a dizer: "Como é que esse cara se mete a tratar aqui de uma legislação norte-americana?" Não! Esperem! Trata-se de pôr em prática uma lei global contra brasileiros, ao arrepio do nosso ordenamento. Então isso se faria assim, sem nem um olhar dos nossos tribunais? Em que parte da trajetória essa gente perdeu até aquela reserva de vergonha de que todos somos dotados para, quando menos, tentar não envergonhar a mãe no dia da festinha da escola? De onde vêm esses filhos de chocadeira moral?

Ah, sim: antes que alguém diga tolices: no dia 10 de fevereiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando que se afrouxem os mecanismos para detectar propina paga por empresas norte-americanas em países estrangeiros. A sua lei global contra a corrupção (FCPA) já não mira os potentados do seu país; busca punir a concorrência. E ele se explicou assim: "Parece bom no papel, mas, na realidade, é um desastre"". E ainda acrescenta: "Ninguém quer fazer negócios com os americanos por causa do risco de investigação."

Foi com base nessa lei que a Lava Jato se tornou um braço do Departamento de Justiça norte-americano no Brasil. Por intermédio dela, os valentes levaram a Petrobras a sofrer uma multa bilionária nos EUA. Pelo acordo, 20% seriam executados por lá mesmo, e os 80% seriam pagos aqui no Brasil. Por interferência dos valentes da Força-Tarefa de Curitiba, R$ 1,250 bilhão — nada menos! — seria destinado a uma fundação de direito privado vinculada à Lava Jato, e outro tanto viraria uma reserva para "ressarcir" acionistas minoritários já com advogado constituído e ligado à turma. Ah, os patriotas!!! Sergio Moro e Deltan Dallagnol são hoje quem são, como sabem. Como eu sempre soube, eles sempre foram quem eram. E quem melou o arranjo ilegal e pôs fim à farra multibilionária? Sim, ele mesmo: Alexandre de Moraes.

Se alguém ainda não entendeu a força do exemplo — "uerba mouent, exempla trahunt" —, explicito: leis globais originadas em um país, ainda que se pretextem nobres propósitos, são instrumentos de guerras políticas e comerciais. E, obviamente, não é diferente com o que se passa agora. Não gosto de argumentos que são quase um tapa nas fuças, mas, às vezes, são necessários.