Por que os Bolsonaros fazem o que fazem? Porque acham que podem. Mas podem?
Por que os Bolsonaros fazem o que fazem? Porque acham que podem. E por que acham que podem? Vamos ver.
Textos furibundos foram produzidos contra a decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, sobre a qual já escrevi. Tentei encontrar um só, um miserável argumento jurídico que fosse... Nada! Os mais ousados defenderam a tese de que empresas podem celebrar acordos operacionais com parceiras estrangeiras, ainda que à custa de direitos fundamentais dos brasileiros, porque se trataria de mera relação entre privados, que escapa ao crivo da jurisdição brasileira. É um espanto? É um espanto.
Os sentenciosos mais furiosos, vejam vocês!, entenderam que o ministro estava dando uma de "entrão". Onde já se viu se meter nesse assunto? E não que a situação dos bancos e afins seja confortável, o que é reconhecido pelo ministro Alexandre de Moraes em entrevista concedida na terça à noite:
"Esse desvio de finalidade na aplicação da lei [Magnitsky] coloca até instituições financeiras em uma situação difícil. E não são só instituições financeiras brasileiras, mas são seus parceiros norte-americanos, são empresas norte-americanas que atuam no Brasil e também têm contas, investimentos, financiamentos de bancos brasileiros".
É evidente que o problema existe. Causa engulhos, no entanto, a pressa com que, por aqui, apareceu um coro em defesa da renúncia ao nosso próprio sistema de Justiça.
De fato, o despacho de Dino do dia 18 não tinha como objeto a Lei Magnitsky. Mas é evidente que nenhum ente que atua no Brasil, público ou privado, pode agir ao arrepio do sistema de Justiça brasileiro. E foi o que o ministro esclare
ceu no dia 19. Ainda que tal esclarecimento fosse óbvio, fez-se necessário.
O Brasil não se subordina a decisões administrativas de terceiros ou de tribunais internacionais de que não faça parte. Aliás, note-se, assim costuma ser mesmo no caso desses tribunais. Eventuais sanções por eles decididas têm de passar pelo crivo das cortes brasileiras, ainda que sob pena de o país abandonar um desses fóruns caso considere que a decisão que se tenta aplicar em solo pátrio se choca com o seu ordenamento jurídico.
A ideia de que bancos ou quaisquer outras empresas que atuem em nosso país possam expropriar brasileiros de direitos fundamentais — sejam esses nacionais juízes ou não —, em razão de acordos operacionais que mantenham com parceiros americanos, é uma aberração.
A alegação de que acordos dessa natureza escapem à jurisdição nacional é puro exercício de direito criativo. Pergunto: ancora-se em qual artigo da Constituição? Sustenta-se em qual princípio? Respondam!
Não estou a dizer que a situação dos bancos, instituições financeiras e afins seja confortável. Não é. Tampouco a negociação é fácil, embora ainda não se conheçam todas as restrições impostas a Moraes e a outros.
A suposição, no entanto, de que as parcerias com empresas americanas ou de quaisquer outros países possam jogar no lixo, entre outras disposições, o Artigo 170 da Constituição é uma aberração. Lembro parte do que está escrito lá:
"A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor"
Ninguém poderá alegar em juízo algo como: "Se eu não aceitasse violar o que está na Constituição, não conseguiria fazer a parceria".
Entendo perfeitamente bem as aflições. Mas convém tomar cuidado antes de jogar a Constituição e a soberania no lixo.
DE VOLTA AO COMEÇO
Por que os Bolsonaros fazem o que fazem e pretendem sair impunes?
Convenham: Jair não foi um raio maligno que caiu no paraíso, vindo lá das imensidões que enxergamos azul. Ainda que seja na sua expressão mais grotesca, mais grosseira e, em certa medida, mais sincera, traduz o espírito fascistoide em todas as suas camadas, com sua pauta, se me permitem ser sintético, do ressentimento universal e do ódio como motor da história.
Esses miasmas se juntaram a uma longa história nativa que mistura patrimonialismo e as piores pústulas do capitalismo tardio, tão ágil em produzir riquezas como em concentrá-las. As injustiças sociais "modernizadoras" encontraram na nossa "tradição da desigualdade" o solo fértil para produzir um dos países mais iníquos do mundo. A essas deformações, se juntaram as milícias digitais, elas também afascistadas, que desorganizam as democracias mundo afora. A bibliografia a respeito já é vasta. Eis que surgiram um juiz fantasiado de justiceiro aquele das trevas, aquele, e uma súcia de procuradores delinquentes, aqueles, e o ogro de instalou entre nós, pronto a produzir ainda mais iniquidades. E produziu.
"TERSITISMO"
O STF, de onde emana a decisão de Dino, é aquele mesmo que evitou milhares, quem sabe milhões, de mortos durante a pandemia. O STF de onde emana a decisão de Dino é aquele mesmo que enfrentou e enfrenta a tramoia golpista, de que Moraes se tornou símbolo para o bem do país, mas também para o seu mal e grande desgaste pessoais -- que enfrenta estoicamente --, já que pretendem transformá-lo num autocrata da toga, o que é mentira objetiva. O STF de onde emana a decisão de Dino é aquele mesmo, em suma, que não se descuida dos direitos fundamentais porque é este o mandato -- e mandado -- que lhe atribuiu a Constituição, sem o qual, temos de convir, aquela mistura de patrimonialistas, pistoleiros, agiotas e milicianos faria um país ainda mais desigual, mais injusto e mais violento.
Pois é... Ocorre que esse tribunal tão presente na vida pública, porque fanática é a determinação com que se atacam as instituições, tem provocado alguns ódios no "extremismo de centro", onde passou a se situar parte considerável da imprensa e do colunismo. E começou a conversa do "Chega de polarização", como se combater o golpismo fosse adesão a um dos extremos. A pregação golpista e o claro desrespeito a uma decisão judicial, por exemplo, desde que exercidos nas redes, logo são tomados como "liberdade de expressão" — e, pois, um "direito". Defende-se à luz do dia a imposição automática de uma lei estrangeira, que restringe direitos fundamentais de brasileiros, sem nem o exame do sistema de Justiça do país. E a isso chamam "necessidade de contenção do Poder Judiciário". Conspiradores a céu aberto ganharam seus porta-vozes de estimação, hipótese em que o suposto pluralismo passa, então, a abrigar o golpismo.
As agruras, porque as há, por que passam ministros do Supremo passaram a ser celebradas em certos nichos com alegria maligna.
No dia 31 de agosto de 2023, era então colunista da Folha, escrevi uma texto apontando o caráter de alguns críticos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Reproduzo trecho:
"Visitem ou revisitem, com algum tempo, a personagem Tersites, da 'Ilíada' (Tersito em algumas traduções). Estava sempre a zombar fosse dos grandes feitos, fosse das boas intenções. Há quem o veja como o primeiro herói, ou anti-herói, popular. Fico com as considerações de Hegel em 'A Razão na História'.
O 'tersistismo' é, em essência, o ressentimento destrutivo: '(...) A sua inveja, o seu egoísmo, é tormento que ele tem de carregar em sua carne, e o verme eterno que o corrói é o pensamento torturante de que suas excelentes intenções e críticas não têm resultado nenhum no mundo'. E ainda: 'Por isso, homens assim poderão chegar a tratar outros interesses grandes ou até sagrados sem muita reflexão, comportamento esse que realmente os sujeita a repreensão moral. (...)'
O 'tersitismo', na leitura hegeliana, é a degeneração do espírito crítico e o triunfo da alegria maligna.
ENCERRO
Sei que nada é fácil. Mas não me desgarro da consideração de Robert Paxton em "A Anatomia do Fascismo". A vitória na canalha fascisdoide não se dá quando consegue a adesão dos iguais -- é o esperado --, mas quando conquista para a sua loucura a elite conservadora.
Digam aí, senhores conservadores, incluindo o vetusto colunismo: que área, no Brasil, pode se considerar acima da jurisdição do país? O que foi mesmo que Dino decidiu? Chega de alegria maligna!
