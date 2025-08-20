Por que os Bolsonaros fazem o que fazem? Porque acham que podem. Mas podem?

Esses miasmas se juntaram a uma longa história nativa que mistura patrimonialismo e as piores pústulas do capitalismo tardio, tão ágil em produzir riquezas como em concentrá-las. As injustiças sociais "modernizadoras" encontraram na nossa "tradição da desigualdade" o solo fértil para produzir um dos países mais iníquos do mundo. A essas deformações, se juntaram as milícias digitais, elas também afascistadas, que desorganizam as democracias mundo afora. A bibliografia a respeito já é vasta. Eis que surgiram um juiz fantasiado de justiceiro aquele das trevas, aquele, e uma súcia de procuradores delinquentes, aqueles, e o ogro de instalou entre nós, pronto a produzir ainda mais iniquidades. E produziu.

"TERSITISMO"

O STF, de onde emana a decisão de Dino, é aquele mesmo que evitou milhares, quem sabe milhões, de mortos durante a pandemia. O STF de onde emana a decisão de Dino é aquele mesmo que enfrentou e enfrenta a tramoia golpista, de que Moraes se tornou símbolo para o bem do país, mas também para o seu mal e grande desgaste pessoais -- que enfrenta estoicamente --, já que pretendem transformá-lo num autocrata da toga, o que é mentira objetiva. O STF de onde emana a decisão de Dino é aquele mesmo, em suma, que não se descuida dos direitos fundamentais porque é este o mandato -- e mandado -- que lhe atribuiu a Constituição, sem o qual, temos de convir, aquela mistura de patrimonialistas, pistoleiros, agiotas e milicianos faria um país ainda mais desigual, mais injusto e mais violento.

Pois é... Ocorre que esse tribunal tão presente na vida pública, porque fanática é a determinação com que se atacam as instituições, tem provocado alguns ódios no "extremismo de centro", onde passou a se situar parte considerável da imprensa e do colunismo. E começou a conversa do "Chega de polarização", como se combater o golpismo fosse adesão a um dos extremos. A pregação golpista e o claro desrespeito a uma decisão judicial, por exemplo, desde que exercidos nas redes, logo são tomados como "liberdade de expressão" — e, pois, um "direito". Defende-se à luz do dia a imposição automática de uma lei estrangeira, que restringe direitos fundamentais de brasileiros, sem nem o exame do sistema de Justiça do país. E a isso chamam "necessidade de contenção do Poder Judiciário". Conspiradores a céu aberto ganharam seus porta-vozes de estimação, hipótese em que o suposto pluralismo passa, então, a abrigar o golpismo.

As agruras, porque as há, por que passam ministros do Supremo passaram a ser celebradas em certos nichos com alegria maligna.

No dia 31 de agosto de 2023, era então colunista da Folha, escrevi uma texto apontando o caráter de alguns críticos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Reproduzo trecho:

"Visitem ou revisitem, com algum tempo, a personagem Tersites, da 'Ilíada' (Tersito em algumas traduções). Estava sempre a zombar fosse dos grandes feitos, fosse das boas intenções. Há quem o veja como o primeiro herói, ou anti-herói, popular. Fico com as considerações de Hegel em 'A Razão na História'.

O 'tersistismo' é, em essência, o ressentimento destrutivo: '(...) A sua inveja, o seu egoísmo, é tormento que ele tem de carregar em sua carne, e o verme eterno que o corrói é o pensamento torturante de que suas excelentes intenções e críticas não têm resultado nenhum no mundo'. E ainda: 'Por isso, homens assim poderão chegar a tratar outros interesses grandes ou até sagrados sem muita reflexão, comportamento esse que realmente os sujeita a repreensão moral. (...)'