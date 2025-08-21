Após tramoia com advogado de Trump, Bolsonaro não tem aliados, só cúmplices

Pede e recebe.

Segue o despacho do ministro:

"Na sequência, MARTIN DE LUCA compartilha um link de uma entrevista que concedeu ao jornal SBT News. JAIR MESSIAS BOLSONARO agradece 'e, poucos minutos depois, envia novamente o link de uma postagem, realizada em sua conta na plataforma X no dia 13.07.2025. O ex-Presidente envia então duas capturas de tela do conteúdo dessa publicação, uma delas indicando a edição desta às 12h59min do dia 13.07.2025. MARTIN responde informando que ligaria para JAIR BOLSONARO no dia seguinte, o que sugere que ambos conversaram sobre os assuntos discutidos nas mensagens".

No dia seguinte, dia 15/7/2025, MARTIN DE LUCA, realizou chamada de voz para JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 10h22min, com duração de 08min55seg. A chamada foi intercalada com envio de links de matérias jornalísticas sobre possível reação do STF a sanções impostas pelos Estados Unidos da América e também sobre o teor das alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República nos autos da AP 2668/DF.

No dia 16/7/2025, JAIR MESSIAS BOLSOANRO enviou a MARTIN DE LUCA um vídeo contento uma fala do Presidente americano Donald Trump relacionada aos acordos econômicos que estariam sendo feitos pelo governo norte americano com os demais países e sobre a imposição de tarifas econômicas.

MARTIN DE LUCA respondeu à mensagem enviando o link de um vídeo contendo uma entrevista concedida pelo advogado ao Jornal Jovem Pan News em que ele comenta a respeito de decisão proferida por este Relator.

Ressalte-se, ainda, que uma das últimas mensagens postadas por MARTIN DE LUCA na rede social X (antigo Twitter) ocorreu no dia 3/8/2025, ocasião em que respostou publicação do investigado SILAS LIMA MALAFAIA, referente ao ato realizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo/SP."

O que se conclui daí? O óbvio:

"A investigação da Polícia Federal aponta elementos de prova que indicam um cenário de ações previamente ajustadas entre JAIR MESSIAS BOLSONARO e o advogado da RUMBLE, MARTIN DE LUCA, constituindo 'indício relevante que evidencia desvio quanto a real finalidade das pretensões deduzidas pela empresa em face de litigância contra Ministro do Supremo Tribunal Federal" e demonstrando que o investigado manteve a prática de condutas ilícitas caracterizadoras dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13), em reiteração das condutas investigadas nos autos do Inq. 4.995/DF e da Pet 14.129/DF."

E AGORA?

Estamos a 12 dias do início do julgamento do núcleo da tentativa de golpe, copitaneada por Bolsonaro. Quando se esgotar o prazo para a defesa se manifestar o fato de o ex-presidente ter gabaritado as cinco causas de prisão preventiva, serão 10. Alguém poderá dizer: "Bem, convém esperar, já que será mesmo condenado por, digamos, excesso de provas.

Por mim, é cana já. Data marcada de julgamento e previsão de conclusão não são critérios para afastar a preventiva, a menos que a defesa tenha um bom argumento para explicar as lambanças do seu cliente. Qual? Como se sabe, não restou nem a tal afirmação de que ele jamais pensou em fuga.

A conversa de Bolsonaro com o advogado da empresa privada de Trump é coisa de gente rastejante. Um ex-chefe de Estado saudar a punição do 215 milhões de brasileiros porque ocupado em salvar apenas a própria cabeça é dessas coisas inomináveis.