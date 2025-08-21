Após tramoia com advogado de Trump, Bolsonaro não tem aliados, só cúmplices
No despacho em que concedeu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se manifestar sobre as suas reiteradas transgressões às medidas cautelares, incluindo diálogo com o general Braga Netto, que usava um celular pré-pago ("sem zap"), Alexandre de Moraes lista os vários contatos do ex-presidente com o advogado Martin de Lucca, que trabalha para a Trump Media & Technology Group (TMTG) e para a plataforma Rumble, que processam o ministro brasileiro nos EUA. Tudo é muito constrangedor, incluindo a óbvia instrumentalização de empresas de comunicação do Brasil em favor dos atos criminosos, por intermédio de entrevistas concedidas pelo advogado. Há mais: Bolsonaro aparece quase lhe implorando ajuda e manifestando satisfação e gratidão em razão das tarifas que Donald Trump impôs ao Brasil.
No dia 14 de julho deste ano, por exemplo, Bolsonaro mandou a De Lucca a seguinte mensagem:
"Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito... pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin."
Você entenderam direito: o ex-presidente do Brasil está conspirando contra o seu país com o advogado da empresa que pertence ao empresário Donald Trump, que houve por bem punir todos os brasileiros. E deixa claro: "fiquei muito feliz" e "muita gratidão". E pede orientação.
Pede e recebe.
Segue o despacho do ministro:
"Na sequência, MARTIN DE LUCA compartilha um link de uma entrevista que concedeu ao jornal SBT News. JAIR MESSIAS BOLSONARO agradece 'e, poucos minutos depois, envia novamente o link de uma postagem, realizada em sua conta na plataforma X no dia 13.07.2025. O ex-Presidente envia então duas capturas de tela do conteúdo dessa publicação, uma delas indicando a edição desta às 12h59min do dia 13.07.2025. MARTIN responde informando que ligaria para JAIR BOLSONARO no dia seguinte, o que sugere que ambos conversaram sobre os assuntos discutidos nas mensagens".
No dia seguinte, dia 15/7/2025, MARTIN DE LUCA, realizou chamada de voz para JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 10h22min, com duração de 08min55seg. A chamada foi intercalada com envio de links de matérias jornalísticas sobre possível reação do STF a sanções impostas pelos Estados Unidos da América e também sobre o teor das alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República nos autos da AP 2668/DF.
No dia 16/7/2025, JAIR MESSIAS BOLSOANRO enviou a MARTIN DE LUCA um vídeo contento uma fala do Presidente americano Donald Trump relacionada aos acordos econômicos que estariam sendo feitos pelo governo norte americano com os demais países e sobre a imposição de tarifas econômicas.
MARTIN DE LUCA respondeu à mensagem enviando o link de um vídeo contendo uma entrevista concedida pelo advogado ao Jornal Jovem Pan News em que ele comenta a respeito de decisão proferida por este Relator.
Ressalte-se, ainda, que uma das últimas mensagens postadas por MARTIN DE LUCA na rede social X (antigo Twitter) ocorreu no dia 3/8/2025, ocasião em que respostou publicação do investigado SILAS LIMA MALAFAIA, referente ao ato realizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo/SP."
O que se conclui daí? O óbvio:
"A investigação da Polícia Federal aponta elementos de prova que indicam um cenário de ações previamente ajustadas entre JAIR MESSIAS BOLSONARO e o advogado da RUMBLE, MARTIN DE LUCA, constituindo 'indício relevante que evidencia desvio quanto a real finalidade das pretensões deduzidas pela empresa em face de litigância contra Ministro do Supremo Tribunal Federal" e demonstrando que o investigado manteve a prática de condutas ilícitas caracterizadoras dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13), em reiteração das condutas investigadas nos autos do Inq. 4.995/DF e da Pet 14.129/DF."
E AGORA?
Estamos a 12 dias do início do julgamento do núcleo da tentativa de golpe, copitaneada por Bolsonaro. Quando se esgotar o prazo para a defesa se manifestar o fato de o ex-presidente ter gabaritado as cinco causas de prisão preventiva, serão 10. Alguém poderá dizer: "Bem, convém esperar, já que será mesmo condenado por, digamos, excesso de provas.
Por mim, é cana já. Data marcada de julgamento e previsão de conclusão não são critérios para afastar a preventiva, a menos que a defesa tenha um bom argumento para explicar as lambanças do seu cliente. Qual? Como se sabe, não restou nem a tal afirmação de que ele jamais pensou em fuga.
A conversa de Bolsonaro com o advogado da empresa privada de Trump é coisa de gente rastejante. Um ex-chefe de Estado saudar a punição do 215 milhões de brasileiros porque ocupado em salvar apenas a própria cabeça é dessas coisas inomináveis.
Convenham: isso qualifica também aqueles que continuam a ser seus seguidores mesmo sabendo tudo o que fez. É o momento em que um líder deixa de ter admiradores ou aliados e passa a ser cúmplices.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.