Farra desmoraliza o "simplão" da farofa e expõe Bolsonaros multimilionários
Estou afônico, falando por cochichos aspirados, razão por que estou afastado do "Olha Aqui", do rádio, da TV e do Youtube. Mas escrever eu posso, nos intervalos entre médicos. Ai de mim que sou falante! Vamos ver.
Estou fascinado com o desempenho financeiro dos Bolsonaros. O ex-presidente recebeu, entre 1º de março de 2023 e 7 de fevereiro de 2024, a bagatela de R$ 30.576.801,36. Saíram da conta, no período, R$ 30.595.530,71. Por intermédio do PIX, arrecadou a fabulosa quantia de R$ 19,3 milhões, em 1.214.254 lançamentos. Os "patriotas" são mesmo muito generosos. Num período maior, de março de 2023 a junho de 2025, chega-se à astronômica quantia de R$ 44,28 milhões.
Que coisa! São golpistas, desbocados, vulgares e... milionários. Qual é a origem da fortuna em moeda sonante? Notem que não se está falando sobre patrimônio.
MITO DE QUÊ?
Jair Bolsonaro inventou, para ficar no vocabulário específico, o "mito" do "simplão" que se contenta com pouco; que não se apega às pompas, a não ser as militares -- que ele jamais mereceu porque "mau militar" (Geisel) --; que se orgulha de sua incultura, qualquer que seja o critério que se empregue para avaliá-lo; que considera qualquer forma de apuro do gosto uma frescura; que faz marketing de sua truculência supostamente carinhosa com aqueles de quem gosta... A fórmula não é assim tão estranha ao populismo de extrema direita. É inegável, no entanto, que a personagem caiu no gosto de milhões de pessoas. Podemos achar espantoso, mas é fato. Um fato espantoso...
No dia 30 de janeiro de 2023, antes do fim do primeiro mês de mandato, sua turma divulgou um vídeo em que ele aparecia comendo farofa com frango numa barraca, emporcalhando o chão e a própia roupa. Pegou mal até para admiradores, e o troço sumiu do ar.
Lideranças com esse perfil costumam exaltar suas virtudes místicas, bafejadas pelo além. Segundo ele próprio, já foi contemplado com alguns milagres, o que, obviamente, o distancia de nós, os sem-milagres. Durante a pandemia, como se sabe, resolveu ser um eficaz barqueiro do rio da morte. Elegeu-se em 2018 na onda da Lava Jato: atacava minorias e desprezava os direitos humanos, mas, ora vejam!, seria honesto e teria a coragem de dizer o que os outros não diziam por receio das "patrulhas" de esquerda.
Pois é... Fica evidente, mais uma vez, que o "homem do povo" e seus familiares nadam em muitos milhões, cuja origem é, para dizer pouco, obscura. Olhemos todos para a nossa própria vida financeira; pensemos nas dificuldades do dia a dia; em quanto esforço é necessário para guardar algum dinheiro para se proteger um tantinho do inesperado; nas vezes em que, mesmo estando na parte do alto da pirâmide, adiamos alguns anseios porque, afinal, a grana é curta.
AMBICIOSO
Ah, definitivamente, esse mal não acomete os mártires da família, incluindo o patriarca. Sabemos o que já fez contra a democracia. Vai pagar por isso. Ocorre que mesmo o acerto de contas da Justiça com os golpistas está custando caro ao país, uma vez que ele decidiu confundir o seu próprio destino com o do Brasil. Vá lá... Poderia ao menos ser verdadeira a imagem do homem frugal, que se contenta com pouco, uma espécie, assim, de asceta de extrema direita, tão apegado às ideias, ainda que torpes, que não encontrou tempo para acumular fortuna.
Mas esse é Bolsonaro? Não. Nunca foi, diga-se. Leiam trecho de reportagem publicada pela Folha no dia 16 de maio de 2017. Traz dados da "ficha de informações" de Bolsonaro, então um tenente de 28 anos:
Segundo a "ficha de informações" produzida em 1983 pela Diretoria de Cadastro e Avaliação do ministério, Bolsonaro, na época tenente com 28 anos de idade, "deu mostras de imaturidade ao ser atraído por empreendimento de 'garimpo de ouro'. "Necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente".
Em interrogatório a que foi submetido no conselho, Bolsonaro reconheceu ter feito garimpo "na cidade de Saúde, próximo de Jacobina [BA]", durante as férias, na companhia de três tenentes e dois sargentos paraquedistas, dois dos quais "estavam sob seu comando". Bolsonaro disse que não teve lucro e classificou a atividade como "hobby ou higiene mental".
Ouvido pelo conselho, o superior de Bolsonaro, coronel Carlos Alfredo Pellegrino, disse que tentou demovê-lo da ideia do garimpo, mas conheceu "pela primeira vez sua grande aspiração em poder desfrutar das comodidades que uma fortuna pudesse proporcionar.
"Você tem, Reinaldo, alguma esperança de que os bolsonaristas radicais se deem conta de que o seu líder e sua família descobriram na política a verdadeira mina de ouro e decidam mudar de rumo? Não muita. Eu sempre me espanto, claro!, quando vejo milhões de pobres a garantir uma vida nababesca para seus líderes religiosos, por exemplo. O meu cristianismo não tem compromisso com a pobreza, mas o Cristo era o redentor que viveu entre nós e morreu como um de nós. A dita "Teologia da Prosperidade" não é uma derivação cristã, mas uma aberração. A ideia de que o progresso financeiro daquele que pastoreia almas é um sinal benfazejo da aliança com Deus é conversa de larápios para extorquir pobres, qualquer que seja a denominação que se diga cristã e que adote essa conduta. Invariavelmente, essas seitas têm uma pregação de extrema direita, aqui e mundo afora. Faz sentido.
Bolsonaro não é um líder religioso, apesar da exploração vil que faz da fé, mas é inegável que busca não a aderência a uma convicção, mas a uma devoção. E seus fanáticos talvez considerem que, afinal, um homem tão "perseguido" precisa, vamos dizer, chafurdar em milhões para que possa manter viva a chama da... do... de quê?
OS MILHÕES DA FAMÍLIA
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também não passa aperto. Entre 1º de setembro de 2023 e 5 de junho de 2025, recebeu a bobagem de R$ 4,6 milhões -- R$ 2,2 milhões do próprio pai -- e transferiu R$ 4,14 milhões.
Michelle não precisa mais de depósitos de Fabrício Queiroz. Também se tornou uma máquina: R$ 2,9 milhões em créditos e R$ 3,3 milhões em débitos entre 1º de setembro de 2023 e 22 de agosto de 2024. A maior parte do dinheiro veio de uma empresa da qual ela é sócia (R$ 1,9 milhão) e do PL: R$ 381 mil.
Carlos Bolsonaro manda melhor ainda. Nesse mesmo período, foram depositados em sua conta nada menos de R$ 4,85 milhões e transferidos R$ 4,86 milhões.
ENCERRO
Eis aí as pobres vítimas do terrível "Xandão", este homem impiedoso com os simples, os humildes, os despossuídos. "Ah, te peguei, Reinaldo! Então não pode existir injustiça contra ricos num tribunal?" Claro que pode. No caso, cadê?
Mais: estamos a falar de uma família de políticos. E não se uma família qualquer porque o "patriarca" foi presidente da República, tentou dar um golpe de Estado e hoje financia o filho que busca coagir o Supremo. Vai definitivamente para o buraco uma parte da construção do mito: a do truculento honesto.
Sobraram a truculência e a cara desenxabida de alguns "patriotários".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.