Farra desmoraliza o "simplão" da farofa e expõe Bolsonaros multimilionários

MITO DE QUÊ?

Jair Bolsonaro inventou, para ficar no vocabulário específico, o "mito" do "simplão" que se contenta com pouco; que não se apega às pompas, a não ser as militares -- que ele jamais mereceu porque "mau militar" (Geisel) --; que se orgulha de sua incultura, qualquer que seja o critério que se empregue para avaliá-lo; que considera qualquer forma de apuro do gosto uma frescura; que faz marketing de sua truculência supostamente carinhosa com aqueles de quem gosta... A fórmula não é assim tão estranha ao populismo de extrema direita. É inegável, no entanto, que a personagem caiu no gosto de milhões de pessoas. Podemos achar espantoso, mas é fato. Um fato espantoso...

No dia 30 de janeiro de 2023, antes do fim do primeiro mês de mandato, sua turma divulgou um vídeo em que ele aparecia comendo farofa com frango numa barraca, emporcalhando o chão e a própia roupa. Pegou mal até para admiradores, e o troço sumiu do ar.

Lideranças com esse perfil costumam exaltar suas virtudes místicas, bafejadas pelo além. Segundo ele próprio, já foi contemplado com alguns milagres, o que, obviamente, o distancia de nós, os sem-milagres. Durante a pandemia, como se sabe, resolveu ser um eficaz barqueiro do rio da morte. Elegeu-se em 2018 na onda da Lava Jato: atacava minorias e desprezava os direitos humanos, mas, ora vejam!, seria honesto e teria a coragem de dizer o que os outros não diziam por receio das "patrulhas" de esquerda.

Pois é... Fica evidente, mais uma vez, que o "homem do povo" e seus familiares nadam em muitos milhões, cuja origem é, para dizer pouco, obscura. Olhemos todos para a nossa própria vida financeira; pensemos nas dificuldades do dia a dia; em quanto esforço é necessário para guardar algum dinheiro para se proteger um tantinho do inesperado; nas vezes em que, mesmo estando na parte do alto da pirâmide, adiamos alguns anseios porque, afinal, a grana é curta.

AMBICIOSO

Ah, definitivamente, esse mal não acomete os mártires da família, incluindo o patriarca. Sabemos o que já fez contra a democracia. Vai pagar por isso. Ocorre que mesmo o acerto de contas da Justiça com os golpistas está custando caro ao país, uma vez que ele decidiu confundir o seu próprio destino com o do Brasil. Vá lá... Poderia ao menos ser verdadeira a imagem do homem frugal, que se contenta com pouco, uma espécie, assim, de asceta de extrema direita, tão apegado às ideias, ainda que torpes, que não encontrou tempo para acumular fortuna.

Mas esse é Bolsonaro? Não. Nunca foi, diga-se. Leiam trecho de reportagem publicada pela Folha no dia 16 de maio de 2017. Traz dados da "ficha de informações" de Bolsonaro, então um tenente de 28 anos:

Segundo a "ficha de informações" produzida em 1983 pela Diretoria de Cadastro e Avaliação do ministério, Bolsonaro, na época tenente com 28 anos de idade, "deu mostras de imaturidade ao ser atraído por empreendimento de 'garimpo de ouro'. "Necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente".