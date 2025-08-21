Nos EUA, Eduardo se vê "nesta porra aqui". Ao pai: "VTNC, egoísta do c..."
Ninguém tem o direito de duvidar de que Eduardo Bolsonaro e família vivam muito bem nos EUA. E dinheiro também não lhes falta, como Jair, o pai, já confessou. Mesmo assim, o deputado à distância parece sentir falta das mordomias adicionais que tinha em Brasília, daí que chame o país que o abriga de "nesta porra aqui". Num vídeo, não faz tempo, reclamou da vida dura: tinha até de aparar a grama... No dia do desaire com a sua tão adorada América, 15 de julho, estava furioso com o ex-presidente, que havia concedido uma entrevista a um site chamando-o de imaturo. O rebento o premiou no zap com um "VTNC", escoltado por "egoísta do caralho".
Bolsonaro afirmou sobre o filho:
"Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né... Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado para a política... tá bem. Ele acerta 90% das vezes, 9% quando meio e 1% está errando."
O rapaz não gostou. O contexto é importante. Eduardo quer -- a esta altura, creio, queria... -- ser o candidato do pai à Presidência e não aceita que seja Tarcísio de Freitas a disputar o espólio da família. Havia soltado os cachorros contra o governador de São Paulo. Bolsonaro tentava pôr panos quentes. Eduardo reagiu:
"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada para nele ver se vc aprende.
VTNC SEU INGRATO DO CARALHO
Me fedendo aqui. VC ainda te ajuda a se foder aí.
Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder se encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se foder é vc. E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI.
TENHA RESPONSABILIDADE!"
Bolsonaro envia na sequência duas mensagens de áudio que não puderam ser recuperadas pela PF e anuncia que vai dar uma entrevista à CNN para resolver tudo. Eduardo ainda sugere que não fale mais nada.
Revela o inquérito:
"Após as manifestações do parlamentar contra seu pai, o ex-Presidente realizou um novo pronunciamento em rede nacional com afirmações mais favoráveis ao deputado EDUARDO BOLSONARO, em detrimento ao posicionamento anterior veiculado nas notícias mencionadas anteriormente a respeito do governador TARCISIO DE FREITAS.
Na madrugada do dia 16.07.2025, EDUARDO pede desculpas ao pai pelas falas realizadas no dia anterior, alegando que 'estava puto na hora'. Em seguida, encaminha a foto de uma publicação por ele realizada em seu perfil na plataforma social X, pacificando o conflito entre ele e TARCISIO."
Segue o relatório da PF:
"No dia 17.07.2025, um dia antes da apreensão do aparelho celular objeto desta análise, JAIR BOLSONARO envia o link39 de uma publicação realizada pelo perfil @LeoKasura citando trecho de uma reportagem do jornal JovemPan News. Nela, mostra-se uma pesquisa de opinião popular em que 58% dos entrevistados atribuíram a responsabilidade pelas tarifas impostas pelos EUA ao Brasil ao atual Presidente da República e ao Supremo Tribunal Federal, enquanto apenas 17% consideravam ser culpa da atuação do deputado EDUARDO BOLSONARO nos Estados Unidos.
Às 19h39min, ambos realizam uma chamada de vídeo com duração de 02min51seg e, logo após, EDUARDO envia a seguinte mensagem "e claro, agradeça publicamente o Trump".
EDUARDO questiona se o ex-Presidente gostaria que ele fizesse uma nota para "soltar" no perfil deste na plataforma X, novamente sugerindo que o parlamentar teria acesso à conta. JAIR BOLSONARO então envia um vídeo de agradecimento a Trump publicado em seu perfil nesse mesmo dia e pede para que EDUARDO ligue para ele. Essa ligação ocorre às 20h32min e teve duração de 28 segundos. Em seguida, EDUARDO encaminha o mesmo vídeo enviado pelo pai, com edição de legendas em inglês e português.
A última mensagem constante na conversa entre EDUARDO e JAIR BOLSONARO remete a uma imagem enviada pelo ex-Presidente contendo a seguinte legenda: ''Trump está avaliando uma série de sanções contra Alexandre de Moraes, diz The Washigton Post''. As últimas ações desencadeadas pelos investigados no dia 17.07.2025, um dia antes do cumprimento das medidas cautelares pela Policia Federal, evidenciam um conjunto de ações coordenadas, mediante prévio ajuste, voltadas a criação e difusão de narrativas inverídicas, para massificação do discurso voltado a coagir membros do Poder Judiciário.
com a finalidade de obtenção da vantagem ilícita, consistente na paralisação de julgamento pela suprema corte, evitando-se possíveis sanções penais decorrentes da AP n° 2668-STF.
ERRADO
Eduardo divulgou uma nota criticando o que chamou de vazamento de conversa entre pai e filho. Creio que bate-papos não eram muito bons lá no solar dos Bolsonaros...
É claro que o ainda deputado está errado. Esse é o diálogo entre um parlamentar — que está morando nos EUA, onde cava punições contra o Brasil e os juízes do STF com o objetivo de coagi-los — e o seu financiador, que vem a ser um ex-presidente da República, seu pai por contingência (no que respeita à ação penal em si) e potencial beneficiário da coação no curso do processo, da obstrução de investigação de organização criminosa e da tentativa de abolição do Estado de direito. O fato de que juízes não se deixarão dobrar pelos crimes não quer dizer que não estejam sendo cometidos.
Não é uma conversa entre pai e filho. Trata-se de uma orquestração criminosa que busca dar sequência ao golpe, agora por outros meios.
