Mendonça, de quem os fascistoides não têm medo, faz ataque covarde a Moraes
Em qualquer contenda, a coragem contra os mais fracos e contra as vítimas tem nome: covardia. Só se é verdadeiramente corajoso contra quem pode mais, contra os algozes. Quem se jacta de sua ousadia arbitrando em favor de quem estala o chicote não passa de esbirro de tirano. Ou candidato a tanto. É, pois, figura moralmente desprezível. Ocorrem-me essas reflexões ao ler as informações publicadas na imprensa sobre as declarações dadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo, nesta sexta, num evento promovido pelo grupo Lide, no Rio, para uma plateia de empresários e investidores e na presença de lideranças políticas identificadas com Jair Bolsonaro, que indicou o palestrante para a Corte.
Mendonça atacou, e o verbo é esse, de forma vil o ministro Alexandre de Moraes. Antes que prossiga, uma observação necessária. Sei que Moraes não é o melhor retrato que se pode fazer de um fraco: ao contrário: ele, sim, destemido contra Golias, "arrosta com os sacrílegos gigantes", como escreveu Camões. Também não se encaixa no figurino-padrão da vítima. Não choraminga pelos cantos, não se permite pegar pelo abatimento, não dá sinais de que se deixe intimidar.
Esse destemor pessoal, a um custo certamente muito maior do que imaginamos, não pode minimizar o fato de que ele é hoje alvo da Lei Magnitsky por suposta violação dos direitos humanos. A investigação da tentativa de golpe de Estado, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, sob a supervisão judicial do ministro, conforme os ditames do estado de direito, leva-o a sofrer tal punição, em desacordo, note-se, com os próprios termos e propósitos da tal lei.
QUEM FAZ O QUÊ?
Mais um pouco precisa ser lembrado: a investigação da tramoia golpista chegou a um plano para matar, além de Moraes, também o presidente e o vice-presidente da República. O ministro e sua família foram monitorados e espionados. Oito dos parceiros de Mendonça no STF estão impedidos de entrar nos EUA, com seus vistos revogados. Quem é a força que se impõe? Quem está certo de que dispõe dos instrumentos para subjugar o outro, ao arrepio de qualquer padrão legal, tentando se impor ao nosso sistema de Justiça, de que Mendonça é uma das expressões máximas por integrar nossa corte suprema?
Escrevi "impor-se ao nosso sistema de Justiça"? Sim, escrevi isso. Donald Trump, como se sabe, divulgou uma carta em que exige que o tribunal de que Mendonça faz parte extinga a ação penal contra Jair Bolsonaro. Não o fazendo, a pena é a imposição de tarifas extras de 40% para mais de três mil itens da pauta de exportação do Brasil aos EUA.
O destemido Mendonça discursou no evento do Lide. E escolheu o lado de Golias. Reproduzo abaixo trechos de sua fala publicados na imprensa e aponho e oponho algumas considerações. Não tenho a esperança de atrair o doutor para a única coragem ética, que é aquela contra os fortes. Também não espero que tão pia criatura se lembre do exemplo de Paulo, que recebeu um sinal de Deus para que deixasse de perseguir as vítimas e se transformasse no apóstolo dos gentios.
FASCISTAS TERIAM MEDO DE MENDONÇA?
Afirmou um dos ministros indicados por Bolsonaro:
"O estado de direito fortalecido depende de uma demanda de autocontenção do Poder Judiciário. Ele se contrapõe ao ativismo judicial, que suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, e não pelo medo, e que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança."
Sem contexto, parece que está apenas a anunciar a esfericidade da Terra — ainda contestada em certos círculos — e a dizer o óbvio. Atribuir as dificuldades por que passa o país, no terreno institucional, à falta de contenção do Poder Judiciário é mentira histórica e proselitismo ideológico vulgar. As instituições tiveram e têm de enfrentar uma articulação golpista, liderada pelo chefe político de Mendonça — e assim as coisas têm de ser ditas. Quando esse ministro pôde arbitrar a respeito, não viu no 8 de janeiro de 2023, por exemplo, nada além de alguma baderna.
Esse grande Catão da moral e dos bons costumes entendeu que o ataque organizado às respectivas sedes dos Três Poderes, parte da arquitetura golpista, foi só um rompante de menor poder ofensivo. Mendonça está errado. É preciso que os criminosos temam, sim, a Justiça. Não há de ser o temor da punição discricionária, mas daquela disposta em lei. Punições e ações foram do escopo legal e da Constituição estavam na tramoia golpista de Bolsonaro, não do Supremo. Os fascistoides e afascistados têm razões para ter medo de Alexandre. E não têm nenhum motivo para temer Mendonça. Nessa formulação, quem vira esbirro de quê ou de quem?
De resto, senhor Mendonça, cuidado! Carl Schmitt, o principal "jurista" do nazismo, pensava que um dos erros do liberalismo e dos juízes liberais estava, precisamente, em ignorar certos "consensos" que traduziriam a vontade da maioria. Um golpe bem-sucedido, ele sim, teria trazido caos, incerteza e insegurança.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Mendonça, o que deu o vergonhoso voto em favor do vale-tudo nas redes, estava disposto a ensinar o que, tudo indica, a plateia que o aplaudiu de pé julgava saber:
"Se é verdade que no Estado de Direito forte o Judiciário tem prerrogativa de dar a última palavra, o Poder Judiciário não tem prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos num Estado judicial de Direito. Democracia significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar, sem censura direta ou indireta, sem medo de ser perseguido por falas."
A "liberdade de expressão" que serve à intimidação de juízes liberdade de expressão não é, mas coação no curso do processo; a "liberdade de expressão" que atribui ao outro um crime que não cometeu liberdade de expressão não é, mas calúnia; a "liberdade de expressão" que é parte da propaganda para a tomada ilegítima do poder liberdade de expressão não é, mas tentativa de golpe de estado e de abolição do estado de direito; a "liberdade de expressão" que defende a segregação de pessoas em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou sexualidade liberdade de expressão não é, mas crime punido pela Lei 7.716.
Eu posso, claro!, entender por que Mendonça reveste o vale-tudo em curso nas redes, que beneficia a extrema direita, com o glacê atraente da "liberdade de expressão" como um direito absoluto. O vídeo produzido por Felca ainda está na memória de todo mundo. Se Mendonça estivesse certo, considerando o seu voto na questão da regulação das redes, o país viveria de enxugar gelo: todos os dias pedófilos seriam banidos das plataformas por decisões judiciais e outros tantos chegariam.
O DIREITO DE MATAR OS OUTROS
Quando advogado-geral da União, Mendonça defendeu que as igrejas permanecessem abertas, aglomerando pessoas, embora todos conhecêssemos quais eram as condições favoráveis à transmissão do vírus. E produziu esta maravilha no dia 7 de abril de 2021:
"Não há cristianismo sem vida comunitária; não há cristianismo sem a casa de Deus; sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto".
Não havia, como é evidente, ameaça nenhuma à liberdade religiosa. A medida buscava baixar a curva de contaminação, com o sistema de saúde já em colapso. Mais: ainda que se possa defender que alguém tem o direito de morrer por sua fé, o então titular da AGU ignorava que uma pessoa que se contaminasse em nome do que entendia ser amor a Deus poderia passar o vírus a outras que não haviam feito aquela escolha.
Mendonça não estava se apropriando de Camus, a dizer que o suicídio é a única questão filosófica verdadeiramente relevante. Na prática, defendia que alguém pudesse facilitar o homicídio em nome de sua fé.
ENCERRO
Nada está certo na fala deste senhor. Absolutamente nada! Admito que há uma margem de julgamento na minha afirmação, é claro. Mas há, independentemente de qualquer coisa, a dimensão da covardia. Um seu colega de corte é hoje vítima de uma lei absurda, que busca decretar a morte financeira do punido. E está nessa condição porque exerce o seu trabalho de juiz. Oito de seus parceiros de tribunal tiveram vistos revogados porque seriam coniventes com esse magistrado.
E Mendonça decide indagar onde está a culpa das vítimas.
Se Bolsonaro tivesse sido bem-sucedido no golpe, Mendonça seria o Carl Schmitt da periferia do fascismo.
E os juízes, então, imporiam a "paz social". A paz social dos regimes fascistas.
