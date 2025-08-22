Mendonça, de quem os fascistoides não têm medo, faz ataque covarde a Moraes

QUEM FAZ O QUÊ?

Mais um pouco precisa ser lembrado: a investigação da tramoia golpista chegou a um plano para matar, além de Moraes, também o presidente e o vice-presidente da República. O ministro e sua família foram monitorados e espionados. Oito dos parceiros de Mendonça no STF estão impedidos de entrar nos EUA, com seus vistos revogados. Quem é a força que se impõe? Quem está certo de que dispõe dos instrumentos para subjugar o outro, ao arrepio de qualquer padrão legal, tentando se impor ao nosso sistema de Justiça, de que Mendonça é uma das expressões máximas por integrar nossa corte suprema?

Escrevi "impor-se ao nosso sistema de Justiça"? Sim, escrevi isso. Donald Trump, como se sabe, divulgou uma carta em que exige que o tribunal de que Mendonça faz parte extinga a ação penal contra Jair Bolsonaro. Não o fazendo, a pena é a imposição de tarifas extras de 40% para mais de três mil itens da pauta de exportação do Brasil aos EUA.

O destemido Mendonça discursou no evento do Lide. E escolheu o lado de Golias. Reproduzo abaixo trechos de sua fala publicados na imprensa e aponho e oponho algumas considerações. Não tenho a esperança de atrair o doutor para a única coragem ética, que é aquela contra os fortes. Também não espero que tão pia criatura se lembre do exemplo de Paulo, que recebeu um sinal de Deus para que deixasse de perseguir as vítimas e se transformasse no apóstolo dos gentios.

FASCISTAS TERIAM MEDO DE MENDONÇA?

Afirmou um dos ministros indicados por Bolsonaro:

"O estado de direito fortalecido depende de uma demanda de autocontenção do Poder Judiciário. Ele se contrapõe ao ativismo judicial, que suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, e não pelo medo, e que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança."

Sem contexto, parece que está apenas a anunciar a esfericidade da Terra — ainda contestada em certos círculos — e a dizer o óbvio. Atribuir as dificuldades por que passa o país, no terreno institucional, à falta de contenção do Poder Judiciário é mentira histórica e proselitismo ideológico vulgar. As instituições tiveram e têm de enfrentar uma articulação golpista, liderada pelo chefe político de Mendonça — e assim as coisas têm de ser ditas. Quando esse ministro pôde arbitrar a respeito, não viu no 8 de janeiro de 2023, por exemplo, nada além de alguma baderna.

Esse grande Catão da moral e dos bons costumes entendeu que o ataque organizado às respectivas sedes dos Três Poderes, parte da arquitetura golpista, foi só um rompante de menor poder ofensivo. Mendonça está errado. É preciso que os criminosos temam, sim, a Justiça. Não há de ser o temor da punição discricionária, mas daquela disposta em lei. Punições e ações foram do escopo legal e da Constituição estavam na tramoia golpista de Bolsonaro, não do Supremo. Os fascistoides e afascistados têm razões para ter medo de Alexandre. E não têm nenhum motivo para temer Mendonça. Nessa formulação, quem vira esbirro de quê ou de quem?