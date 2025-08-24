A extrema direita repete mesma ladainha há 70 anos, agora com redes sociais

Em janeiro de 1955, Café convocou Juscelino para uma conversa. Encontraram-se na residência de verão da Gávea Pequena. Depois de advogar a tese da candidatura única, Café Filho, "com gesto teatral", deu o manifesto dos generais para que Juscelino lesse — "uma guerra de nervos, tendo por objetivo provocar minha desistência", diria JK."

RETOMO

Em várias passagens, Lott não se sai assim tão bem na reconstituição rigorosa de Fico. De toda sorte, reitero, chamo a atenção aqui para a pauta da direita que tem não 40, mas, nessa formulação, 70 anos: a união nacional contra aqueles que querem dividi-la. E quem quer? Ora, os "outros"

"Não existe, então, algo como 'união nacional', Reinaldo?" Bem, depende de quem fala e para quê? Contra as tarifas de Trump e suas chantagens políticas ou a favor delas? Os governadores candidatos, até agora, preferiram atacar Lula e responsabilizá-lo pelas sanções. Isso não é matéria de opinião; trata-se apenas de uma mentira.

Juscelino e Jango foram eleitos -- à época, em votações distintas --, e a UDN e outros extremistas de direita tentaram por todos os meios impedir a posse. Se você acha que o bolsonarismo exagera na safadeza criativa contra as urnas, prestem atenção a este trecho:

"Um dos argumentos mais extravagantes da UDN contra a eleição de Juscelino dizia respeito ao voto dos eleitores comunistas. Poucos dias depois da eleição, Afonso Arinos recebeu um estudo de Raul Fernandes. ministro das Relações Exteriores de Café Filho, sustentando que os comunistas tinham agido como partido ao recomendar o voto em Juscelino e Jango, embora estivessem na clandestinidade. Assim sendo, a eleição precisaria ser invalidada porque os votos dos comunistas deveriam ser anulados, tendo como base de cálculo a eleição presidencial de 1945, quando o candidato do PCB, então na legalidade, recebeu quase 10% dos votos"

O que lhes parece?

Vocês já se depararam por aí, certamente, com "patriotas" inconformados com o fato de que Lula tenha vencido a eleição no Nordeste. Leiam:

A crise política não tornou a eleição tumultuada. Em outubro de 1955, as pessoas votaram em clima de tranquilidade. Feita a apuração, Juscelino e Jango saíram vitoriosos, derrotando os candidatos da UDN, Juarez Távora e Milton Campos, mas isso não acalmou a cena política.

A Cruzada Brasileira Anticomunista, do almirante Pena Boto, publicou uma matéria no jornal O Globo dizendo que "a dupla Juscelino-Jango no poder significaria o ressurgimento dos corruptos métodos do governo da nefasta era getuliana, métodos que levariam fatalmente o Brasil à bolchevização, esta acelerada por medidas suicidas tais como a legalização do Partido Comunista e o 'reatamento de relações diplomáticas e comerciais com a Rússia soviética". A Cruzada conclamava:

"É indispensável impedir que Juscelino e Jango tomem posse dos cargos para que foram indevidamente eleitos!". Afirmando a necessidade de pôr "a pátria acima de tudo", o manifesto sustentava que era pertinente impedir a posse porque os dois tinham sido eleitos pelo "povo mal orientado", pela "massa ignorante" manipulada pela demagogia, pelos partidos desmoralizados, com a participação do PCB clandestino e tendo obtido apenas uma minoria de votos".