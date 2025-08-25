Além de Valdemar, quem mais está traindo Bolsonaro, o 'Guevara da direita'?
Eh, Jair Bolsonaro!!!
Com um amigão como Valdemar Costa Neto, os inimigos podem descansar em Pasárgada. Santo Deus! O homem participou de uma mesa de debates com presidentes de partidos de direita, num evento para empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil. E disse uma coisa realmente insólita: a única saída para o ex-presidente se livrar da condenação seria Donald Trump. Afirmou:
"O Trump é a única saída que nós temos. Não temos outra. Quando o poder judicial se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema: todos estão apoiando o Alexandre de Moraes, a maioria. Então, nós só temos uma chance: o Trump"
Os presentes devem ter entendido, então, que o presidente norte-americano virou corte revisora do Supremo. Ao fim do, digamos, colóquio, tentou consertar as coisas: não teria se referido ao julgamento, mas à elegibilidade de Bolsonaro em 2026, dando a entender que ela acabaria sendo imposta por Trump por intermédio das negociações para livrar o país do tarifaço. Entendi: ou um chefe de Estado estrangeiro se impõe sobre o nosso Judiciário ou pune todo o país para que um só homem se torne elegível.
Não creio que os ministros do tribunal deem bola para Valdemar na hora de votar. Caso dessem, será que ele ajudaria Bolsonaro ou atuaria para enterrá-lo o mais cedo possível? Tenho a impressão de que ele integra a turma que já está batendo os pregos do caixão. O dia foi pródigo nessas poucas pompas fúnebres. Como se sabe, o presidente do PL prefere Michelle.
Valdemar foi inteiramente Valdemar ao se referir ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, confessadamente, cava nos EUA punições a juízes brasileiros e ao próprio país. Transformou a questão numa ação pessoal: "fazendo a parte dele para ajudar o pai". Disse que ações nada têm a ver com o PL e que o parlamentar que está morando nos EUA "faz todas as coisas por conta própria", sem consultar o partido. Considera, no entanto, que está ajudando... Em síntese: "Não tenho nada com isso nem como impedir."
GUEVARA
E ainda houve um outro momento notável. Ao falar com a GloboNews sobre o potencial de transferência de votos de Bolsonaro, apelou a Che Guevara:
"É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas [processos na Justiça] tão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha um carisma como o Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. (...) Por quê? Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma. Ele tinha um carisma brutal. daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com Bolsonaro, você vai ver os meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro".
Guevara deixou Cuba para tentar participar de uma revolução socialista no Congo, não porque tenha brigado com Fidel. Foi um desastre. Partiu no fim de 1966 para a Bolívia. Esteve antes em São Paulo, no dia 4 de novembro daquele ano, e se encontrou com Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Foi capturado por um pelotão boliviano e assassinado no dia 9 de outubro de 1967 pelo capitão Gary Prado Salmón.
Vai ver Bolsonaro resolveu reler "Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás" com a medalha do imbrochável... Nota: nunca ninguém achou a tal frase em nenhum escrito de Guevara.
DE VOLTA A VALDEMAR
Fosse Valdemar inexperiente, eu poderia achar que falou sem pensar. Sendo quem é, dá o braço ao ex-presidente para encaminhá-lo até a porta da cadeia. De onde, obviamente, Trump não pode tirá-lo. Isso, para o presidente do PL, é solução, não problema. Segundo tal perspectiva, quanto mais "Guevara da direita" ele for, melhor.
Ah, sim: Freud tem de ser chamado, né? Reparem: Valdemar associa Guevara a Bolsonaro, certo? O primeiro teria sido, de algum modo, traído por Fidel, tendo de deixar Cuba. Esse notável pensador se trai. Já que a metáfora é dele, tenho de indagar: quem está traindo Bolsonaro, além de Valdemar?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.