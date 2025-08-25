Além de Valdemar, quem mais está traindo Bolsonaro, o 'Guevara da direita'?

Não creio que os ministros do tribunal deem bola para Valdemar na hora de votar. Caso dessem, será que ele ajudaria Bolsonaro ou atuaria para enterrá-lo o mais cedo possível? Tenho a impressão de que ele integra a turma que já está batendo os pregos do caixão. O dia foi pródigo nessas poucas pompas fúnebres. Como se sabe, o presidente do PL prefere Michelle.

Valdemar foi inteiramente Valdemar ao se referir ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que, confessadamente, cava nos EUA punições a juízes brasileiros e ao próprio país. Transformou a questão numa ação pessoal: "fazendo a parte dele para ajudar o pai". Disse que ações nada têm a ver com o PL e que o parlamentar que está morando nos EUA "faz todas as coisas por conta própria", sem consultar o partido. Considera, no entanto, que está ajudando... Em síntese: "Não tenho nada com isso nem como impedir."

GUEVARA

E ainda houve um outro momento notável. Ao falar com a GloboNews sobre o potencial de transferência de votos de Bolsonaro, apelou a Che Guevara:

"É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas [processos na Justiça] tão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha um carisma como o Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel, enquanto não pôs ele pra fora de Cuba, não sossegou. (...) Por quê? Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma. Ele tinha um carisma brutal. daqui a 30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com Bolsonaro, você vai ver os meninos, gente com a camiseta do Bolsonaro".

Guevara deixou Cuba para tentar participar de uma revolução socialista no Congo, não porque tenha brigado com Fidel. Foi um desastre. Partiu no fim de 1966 para a Bolívia. Esteve antes em São Paulo, no dia 4 de novembro daquele ano, e se encontrou com Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Foi capturado por um pelotão boliviano e assassinado no dia 9 de outubro de 1967 pelo capitão Gary Prado Salmón.

Vai ver Bolsonaro resolveu reler "Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás" com a medalha do imbrochável... Nota: nunca ninguém achou a tal frase em nenhum escrito de Guevara.

DE VOLTA A VALDEMAR

Fosse Valdemar inexperiente, eu poderia achar que falou sem pensar. Sendo quem é, dá o braço ao ex-presidente para encaminhá-lo até a porta da cadeia. De onde, obviamente, Trump não pode tirá-lo. Isso, para o presidente do PL, é solução, não problema. Segundo tal perspectiva, quanto mais "Guevara da direita" ele for, melhor.