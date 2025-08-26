Extrema direita e direita antinacionais ajudam Lula a definir novo 'slogan'

"O Brasil é dos brasileiros", afinal de contas, com todas as suas divisões e dissensões. Ademais, é falso que o país esteja fechado à negociação. Inaceitável, aí sim, é que se sugira a Lula que ligue para Trump para negociar os termos que, segundo a carta do presidente norte-americano e declarações posteriores, são inegociáveis. A simples sugestão é uma aberração.

Onde não há oposição não há democracia. A questão, minhas caras, meus caros, é esta: oposição a quê? À soberania nacional? À democracia? Ao estado de direito? Ao devido processo legal? Às instituições? Discordar de decisões do Judiciário, por exemplo, é legal e legítimo. Eu mesmo já fiz isso, creio, centenas de vezes ao longo da carreira. Cavar punições a juízes ou demonizá-los em praça pública, com ameaças, é crime. Uma prática cabe na ordem democrática; a outra não. A "liberdade de expressão" não é um instrumento da impunidade.

QUEM SE NÃO FOSSE LULA?

O governo está certo em mudar o lema, e Lula faz bem em cobrar fidelidade dos ministros e exigir que defendam a gestão, inclusive aqueles que pertencem a partidos do centrão, cujos comandos lhe são hostis. Ainda voltarei a esse ponto em particular. Os pré-candidatos de oposição têm participado de eventos promovidos pelo mercado e por "lobbies" empresariais e asseguram que estarão todos juntos no segundo turno.

Não se opõem nem às tarifas nem às punições às autoridades brasileiras. Querem, e já tratei disso outras vezes, o bolsonarismo sem Bolsonaro. Haverá duas disputas sucessórias no ano que vem: uma diz respeito ao governo, e outra, ao comando da extrema direita e da direita — que minguou e virou mera caudatária do bolsonarismo. O mercado e parte considerável do empresariado quer Tarcísio nesse papel.

Como o país está sob ataque, é preciso que alguém diga "O Brasil é dos brasileiros". Ninguém melhor do que Lula para fazê-lo.

ENCERRO

Transcrevo um trecho da fala de Lula em que ele fala sobre as "big techs" e a negociação com os EUA:

"Ontem à noite às 9 horas da noite, ele [Trump] publicou no Twitter ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as 'big techs' deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país: as 'big techs' são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para eles. Para nós, é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição e uma legislação, e quem quiser entrar nesses oito milhões e meio de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta tem de prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Estes são assuntos, portanto, que estão na pauta. Eu quero comunicar a imprensa que esse homem aqui [Geraldo Alckmin]; que aquele homem ali, que é o [Fernando] Haddad, e aquele ali, que é o Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fôssemos subalternos. Isso não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro".