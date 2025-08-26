Extrema direita e direita antinacionais ajudam Lula a definir novo 'slogan'
*
"O Brasil é dos brasileiros". O governo federal tem um novo "slogan", de apelo obviamente nacionalista. Poderia ser diferente? Afinal, o país está sob ataque da maior potência econômica e militar do mundo, tendo como esbirros internos os Bolsonaros e seus aliados. Os que não estão na militância ativa em favor da punição a autoridades e ao país, por intermédio das tarifas, escolhem a eloquência rebarbativa: acusam o julgamento de injusto, silenciam sobre a punição aos ministros e à atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e acusam Lula de ser o responsável pelo tarifaço -- acusação em si mesma absurda -- enquanto articulam a aposentadoria de "Mito", sempre reverenciado como aquele que já virou camiseta ("como Che Guevara, diria Valdemar...) e deixou um grande legado... Nada como viver dias interessantes.
O lema "Brasil, União e Reconstrução" ficou para trás porque outro valor maior se alevantou. Era uma escolha correta, mas trazia consigo, creio, uma outra aposta: a de que, depois da barbárie do 8 de janeiro, os ânimos fossem serenar um tanto. Lula venceu a eleição sem alianças à direita, recebendo o apoio de nomes importantes no segundo turno, como o da agora ministra Simone Tebet (Planejamento). E tem hoje um ministério com vários nomes de partidos de direita.
É provável que o presidente e os progressistas de maneira geral apostassem em alguma trégua, que obviamente não veio. Temas importantes foram aprovados no Congresso, como arcabouço fiscal e reforma tributária, mas é fato que o governo não tem a maioria. Agora mesmo, a direita e a extrema direita ameaçam aprovar a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, mas sem taxar os ricos. Não temos uma oposição com uma agenda alternativa e factível; o objetivo é sabotar.
Bolsonaro, de fato, nunca reconheceu a derrota e armou a resistência à investigação da tramoia golpista e responsabilização dos culpados, incluindo ele próprio. Conta com um pedaço relevante do Congresso e da opinião pública. Algum bom senso e uma aposta na lógica apontariam para o surgimento de uma direita moderada, não? Antipetista, sim, mas não golpista. Isso não aconteceu. E aí coisas estranhas se dão no universo conceitual: aparecem como exemplos de moderação Tarcísio de Freitas, Ratinho Jr., Romeu Zema, Ronaldo Caiado... Moderados? Centristas? Em quê?
HOUVE RECONSTRUÇÃO?
Muita coisa destruída pelo bolsonarismo foi reconstruída nestes dois anos e oito meses. Apelo, como costumo fazer a estudos, livros e dados. Sugiro que leiam: "Governo Bolsonaro: Retrocesso Democrático e Degradação Política", lançado em 2021, e "Governo Lula 3: Reconstrução Democrática e Impasses Políticos", lançado neste ano. Ambos ouvem dezenas de especialistas e são organizados pelos professores de ciência política Marjorie Marona e Fábio Kerche, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os especialistas examinam praticamente todas as áreas da administração pública e do planejamento estratégico. Ambos são os entrevistados desta semana de Reconversa. Vejam lá quando puderem.
Há áreas em que a reconstrução é obstada por impasses políticos derivados destes tempos que vivemos, um tanto estranhos, é claro!, mas que estão aí. Se parecia impensável que um pedaço considerável da oposição se alinharia com os interesses dos EUA e contra o Brasil, bem, já não parece mais. Se soaria absurdo há alguns anos que um deputado, filho de um réu, deixasse o país para negociar punições de um estado estrangeiro a autoridades brasileiras e ao próprio Brasil, isso passou a fazer parte da paisagem política.
Os indicadores da economia são bons. Todas as previsões catastrofistas foram para o ralo. E existe um problema fiscal que está muito longe do anunciado abismo. "Uzmercáduz", como sabem, têm a sua agenda, que nem sempre coincide com a da maioria do povo brasileiro. O "corte de gastos" integra o receituário e certamente estará na campanha eleitoral. Até agora, a oposição não disse com clareza o que quer cortar.
DE VOLTA AO LEMA
O Brasil precisa de "união"? Quem não precisa? Mas há os que não vão se unir nem em favor dos interesses nacionais. Eles existem? Apesar das brutais desigualdades que há no país, a resposta é "sim". O tarifaço, por exemplo, é bom para quem? Há muito a ser construído e reconstruído, mas há obviamente divergências sobre as respostas que podem ser dadas. Passamos, por exemplo, pela fase da desregulação do mercado de trabalho e da pejotização dos pobres nos últimos seis anos. A desigualdade aumentou em vez de diminuir.
Que a oposição se manifeste por intermédio de seus pré-candidatos. É legítimo que tenha suas próprias concepções sobre os mais variados assuntos. E isso não está nem nunca esteve em debate. O problema é outro: se o bolsonarismo-raiz promove e aplaude tarifaço e punições a autoridades brasileiras; se o bolsonarismo que pretende tomar a frente do movimento, ainda que sem Bolsonaro, faz o mesmo, só que com um pouco mais de covardia — enquanto anuncia futuros gloriosos, em conversa pastosa e cheia de lugares-comuns —, restou a Lula a única escolha sensata: defender a soberania nacional.
"O Brasil é dos brasileiros", afinal de contas, com todas as suas divisões e dissensões. Ademais, é falso que o país esteja fechado à negociação. Inaceitável, aí sim, é que se sugira a Lula que ligue para Trump para negociar os termos que, segundo a carta do presidente norte-americano e declarações posteriores, são inegociáveis. A simples sugestão é uma aberração.
Onde não há oposição não há democracia. A questão, minhas caras, meus caros, é esta: oposição a quê? À soberania nacional? À democracia? Ao estado de direito? Ao devido processo legal? Às instituições? Discordar de decisões do Judiciário, por exemplo, é legal e legítimo. Eu mesmo já fiz isso, creio, centenas de vezes ao longo da carreira. Cavar punições a juízes ou demonizá-los em praça pública, com ameaças, é crime. Uma prática cabe na ordem democrática; a outra não. A "liberdade de expressão" não é um instrumento da impunidade.
QUEM SE NÃO FOSSE LULA?
O governo está certo em mudar o lema, e Lula faz bem em cobrar fidelidade dos ministros e exigir que defendam a gestão, inclusive aqueles que pertencem a partidos do centrão, cujos comandos lhe são hostis. Ainda voltarei a esse ponto em particular. Os pré-candidatos de oposição têm participado de eventos promovidos pelo mercado e por "lobbies" empresariais e asseguram que estarão todos juntos no segundo turno.
Não se opõem nem às tarifas nem às punições às autoridades brasileiras. Querem, e já tratei disso outras vezes, o bolsonarismo sem Bolsonaro. Haverá duas disputas sucessórias no ano que vem: uma diz respeito ao governo, e outra, ao comando da extrema direita e da direita — que minguou e virou mera caudatária do bolsonarismo. O mercado e parte considerável do empresariado quer Tarcísio nesse papel.
Como o país está sob ataque, é preciso que alguém diga "O Brasil é dos brasileiros". Ninguém melhor do que Lula para fazê-lo.
ENCERRO
Transcrevo um trecho da fala de Lula em que ele fala sobre as "big techs" e a negociação com os EUA:
"Ontem à noite às 9 horas da noite, ele [Trump] publicou no Twitter ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as 'big techs' deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país: as 'big techs' são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para eles. Para nós, é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição e uma legislação, e quem quiser entrar nesses oito milhões e meio de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta tem de prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Estes são assuntos, portanto, que estão na pauta. Eu quero comunicar a imprensa que esse homem aqui [Geraldo Alckmin]; que aquele homem ali, que é o [Fernando] Haddad, e aquele ali, que é o Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fôssemos subalternos. Isso não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro".
Bem, dizer o quê? Quem quiser que diga o contrário, não é? Convenham: em certa medida, os adversários de Lula ajudaram a definir o lema do governo.
