40 anos em 4? Juscelino resistiu a golpistas; Tarcísio anda junto com eles
Convenham: as coisas têm lá a sua graça. Num dos painéis do evento do grupo Esfera Brasil, para empresários, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocou ontem impressões com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), sob a mediação do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Então ficamos assim: o pré-presidenciável teve de enfrentar as duríssimas contraposições (risos aqui) daquele que quer ser por ele ungido candidato ao governo e do outro que espera ser vice na chapa presidencial. Eles concordaram em concordar em tudo — olhem o fim da polarização, ao menos naquele pequeno mundo! — e em chamar o titular dos Bandeirantes de gênio da raça. O mediador, sempre muito ferino, quis saber qual seria o lema de um governo que reunisse a direita. Sem pestanejar, Tarcísio disparou: "40 anos em 4", colando os "50 anos em 5" do Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961).
Escrevi ontem um texto mostrando como a direita e a extrema direita brasileira ressuscitam contra Lula uma pregação que tem pelo menos 70 anos. E tratei justamente das articulações para tentar impedir a posse de... Juscelino, que tinha João Goulart como vice. Transcrevi, inclusive, trechos do excelente "Utopia Autoritária Brasileira", livro do historiador Carlos Fico, entrevistado pelo "Reconversa".
A extrema direita quis primeiro impedir Juscelino de concorrer, inventando uma tal "candidatura de união nacional" que pudesse pacificar o país — vocês andaram ouvindo essa ladainha por aí, não? Essa gente está sempre ocupada em duas coisas: tentar golpes e propor pacificação quando quebra a cara. É claro que a UDN de Carlos Lacerda estava na conspirata. Oficiais-generais chegaram a escrever um manifesto em favor desse "Homem-Ninguém", que livrasse o país do "acirramento dos ódios e dissensões que vêm de abalar seriamente a vida nacional".
Conquistaram Café Filho para a causa. O então presidente chamou Juscelino para conversar em janeiro de 1955, tentando fazê-lo desistir. Não foi bem-sucedido. Então fez o quê? Discursou no programa "A Hora do Brasil", de transmissão obrigatória, e leu o documento redigido pelos militares.
E Café Filho avançou, segundo conta Carlos Fico:
"Além de ler o documento, o presidente disse que os chefes militares o alertaram sobre "poderosas forças dissociadoras" e que eles, com o conhecimento que têm da realidade", tinham "a incumbência de velar pela paz da família brasileira e pela sustentação do regime". A candidatura de JK teria sido lançada "sem maiores entendimentos com as outras forças políticas" e poderia "restaurar a ordem de coisas encerrada tragicamente a 24 de agosto de 1954 (...) situação que as Forças Armadas fizeram ruir". Café sustentou ainda que a crise que culminou no suicídio de Vargas tinha sido causada pela falta de apoio a Getúlio, que tinha sido eleito sem obter a maioria absoluta. O manifesto militar seria uma "advertência", uma "exortação leal das classes armadas". No dia seguinte - contrastando a subserviência de Café Filho aos militares -, JK repetiu sua frase famosa: "Deus poupou-me do sentimento do medo".
Os "40 anos em 4 de Tarcísio, recuperando o mote de Juscelino, escondem o fato de que algumas das forças que hoje sustentam a sua pretensão presidencial são herdeiras daquelas mesmas que tentaram impedir a candidatura e a posse de JK e de João Goulart como vice — este derrubado pelo golpe de 1964, que começou 10 anos antes...
"Ah, lá vem você ressuscitar velharias, Reinaldo!" Não. Apelo ao passado para elucidar o presente e instruir o futuro. É claro que eu não indagaria hoje ao Juscelino redivivo dos Bandeirantes o que ele pensa sobre as armações de há 70 anos para impedir a posse do presidente eleito. Interessa-me a sua leitura sobre a tentativa de golpe desfechada por Jair Bolsonaro. E já sabemos a sua opinião: não aconteceu nada demais e seu mentor político fez um governo exemplar.
No evento do Esfera Brasil, Tarcísio praticamente ignorou Bolsonaro. Na noite de sábado, na abertura da 70ª da Festa do Peão de Barretos, a coisa foi diferente. Segurava um pequeno boneco inflável com a imagem do ex-mandatário e discursou, ao lado de Ronaldo Caiado e Romeu Zema:
"Entrei aqui pela primeira vez com o presidente Bolsonaro, essa pessoa que fez tudo por mim, que me abriu portas e está passando por uma grande injustiça. Mas, se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza de que a justiça chegará".
Caiado também discursou e, vejam que coisa!, ajudou a elucidar a história. Querem ver?
"No momento em que o PT criava o MST, aqui nós criamos também a nossa UDR para defender o produtor rural no Brasil e cada vez mais consolidar o direito de propriedade. Podem ter certeza de que vamos trabalhar duro e, daqui a 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto, e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros".
Quanto a "devolver o Brasil aos brasileiros"... Até agora, nenhum dos presidenciáveis de direita criticou as tarifas de Trump. Ao contrário até. No Esfera Brasil, mais uma vez, Tarcísio preferiu atribuir ao governo Lula a responsabilidade pela ação destrambelhada. Seu padrinho político, obviamente, não tem nada com isso...
ENCERRO ASSIM
Juscelino resistiu aos golpistas, e Tarcísio anda de braços dados com eles.
