40 anos em 4? Juscelino resistiu a golpistas; Tarcísio anda junto com eles

Conquistaram Café Filho para a causa. O então presidente chamou Juscelino para conversar em janeiro de 1955, tentando fazê-lo desistir. Não foi bem-sucedido. Então fez o quê? Discursou no programa "A Hora do Brasil", de transmissão obrigatória, e leu o documento redigido pelos militares.

E Café Filho avançou, segundo conta Carlos Fico:

"Além de ler o documento, o presidente disse que os chefes militares o alertaram sobre "poderosas forças dissociadoras" e que eles, com o conhecimento que têm da realidade", tinham "a incumbência de velar pela paz da família brasileira e pela sustentação do regime". A candidatura de JK teria sido lançada "sem maiores entendimentos com as outras forças políticas" e poderia "restaurar a ordem de coisas encerrada tragicamente a 24 de agosto de 1954 (...) situação que as Forças Armadas fizeram ruir". Café sustentou ainda que a crise que culminou no suicídio de Vargas tinha sido causada pela falta de apoio a Getúlio, que tinha sido eleito sem obter a maioria absoluta. O manifesto militar seria uma "advertência", uma "exortação leal das classes armadas". No dia seguinte - contrastando a subserviência de Café Filho aos militares -, JK repetiu sua frase famosa: "Deus poupou-me do sentimento do medo".

Os "40 anos em 4 de Tarcísio, recuperando o mote de Juscelino, escondem o fato de que algumas das forças que hoje sustentam a sua pretensão presidencial são herdeiras daquelas mesmas que tentaram impedir a candidatura e a posse de JK e de João Goulart como vice — este derrubado pelo golpe de 1964, que começou 10 anos antes...

"Ah, lá vem você ressuscitar velharias, Reinaldo!" Não. Apelo ao passado para elucidar o presente e instruir o futuro. É claro que eu não indagaria hoje ao Juscelino redivivo dos Bandeirantes o que ele pensa sobre as armações de há 70 anos para impedir a posse do presidente eleito. Interessa-me a sua leitura sobre a tentativa de golpe desfechada por Jair Bolsonaro. E já sabemos a sua opinião: não aconteceu nada demais e seu mentor político fez um governo exemplar.

No evento do Esfera Brasil, Tarcísio praticamente ignorou Bolsonaro. Na noite de sábado, na abertura da 70ª da Festa do Peão de Barretos, a coisa foi diferente. Segurava um pequeno boneco inflável com a imagem do ex-mandatário e discursou, ao lado de Ronaldo Caiado e Romeu Zema:

"Entrei aqui pela primeira vez com o presidente Bolsonaro, essa pessoa que fez tudo por mim, que me abriu portas e está passando por uma grande injustiça. Mas, se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza de que a justiça chegará".

Caiado também discursou e, vejam que coisa!, ajudou a elucidar a história. Querem ver?

"No momento em que o PT criava o MST, aqui nós criamos também a nossa UDR para defender o produtor rural no Brasil e cada vez mais consolidar o direito de propriedade. Podem ter certeza de que vamos trabalhar duro e, daqui a 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto, e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros".