"Ministro de Lula - Do Lado do Presidente Lula". Ou não. E aí pede pra sair

Ao falar de Tarcísio, olhou para Silvio Costa (Portos e Aeroportos), que pertence à mesma agremiação do governador: o Republicanos. No evento que comemorou os 20 anos da legenda, nesta segunda, discursou seu presidente, o deputado Marcos Pereira (SP):

"Seremos um dos poucos partidos que restarão depois das eleições. Mas, para isso, precisamos do trabalho de todas as senhoras e senhores. Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E, quem sabe... Se a conjuntura dos fatos permitir, teremos um candidato à Presidência da República. Não é, Tarcísio?"

Lula não se referiu ao PSD de Gilberto Kassab, onde não há a mesma estridência oposicionista que se verifica nessas outras legendas. Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca e Aquicultura) são considerados fiéis ao governo e fazem a sua defesa pública. Gilberto Kassab, no entanto, o comandante do partido, é um dos homens fortes do governador de São Paulo e já disse que seguirá a sua escolha, qualquer que seja. Também ele, Kassab, é um pré-postulante ao Palácio dos Bandeirantes. Edinho Silva, novo presidente do PT, diz que ainda trabalha para que Lula tenha o apoio dessas legendas. Não parece fácil, e isso parece depender também de quem ganhará a unção de Bolsonaro.

Lula foi claro: se os ministros não se sentirem à vontade para defender o governo, podem seguir seu caminho. Segundo relato da Folha, afirmou que não vai constranger ninguém, mas que também não aceita ser constrangido.

Bem, acho que assim têm de ser. "Ah, mas consta que o UB pensa, de fato, em entregar os cargos. Então que entregue se assim for. Não deixa de ser algo exótico cantar loas a Bolsonaro, articular a candidatura de Tarcísio e fazer de conta que apoia Ronaldo Caiado com três assentos da Esplanada... O mesmo vale para o PP de Fufuca. Costa é um ministro operoso, mas o seu Republicanos tem hoje o nome preferido dos reacionários de fino trato, que se acham mais "limpinhos" e "cheirosinhos" do que o bolsonarismo-raiz...

A realidade político-partidária brasileira permite essas coisas, sabemos. É claro que é útil ao governo ter portas de entrada mesmo em partidos cuja maioria é estridentemente oposicionista. Os ministros podem ajudar. Mas, para tanto, é preciso que saibam fazer a defesa da gestão. Afinal de contas, quando atuam, eles o fazem em nome do presidente da República. Lula sabia, ao nomeá-los, que não teria o apoio das facções bolsonaristas dessas legendas. Nada justifica, no entanto, a omissão de quem age por delegação presidencial.

Sim, é fato, o presidente os escolheu, e não aos respectivos presidentes de suas legendas. Mas não é possível ficar no governo sem estar do lado do governo, certo?, ainda que possa manter a sua filiação partidária. "E se saírem?" Fazer o quê?