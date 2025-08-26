"Ministro de Lula - Do Lado do Presidente Lula". Ou não. E aí pede pra sair
Cronista político é como cronista esportivo. Vê o jogo de um ponto de vista privilegiado; se errar, o impacto no resultado é zero e, por óbvio, tem suas próprias convicções, que não coincidem, muitas vezes, com as do técnico e as dos jogadores. Daí a frequência com que profissionais da política e dos esportes se irritem com quem escreve sobre eles. Desde que educada, a reação é justa. Por que isso? O presidente Lula cobrou na reunião ministerial desta terça que os ministros, muito especialmente os que pertencem a partidos do chamado Centrão, defendam o governo. E, se não puderem ou não quiserem, que, então deixem seus respectivos cargos. A amizade será a mesma.
Pois é... O cronista aqui considera que a fala é até tardia. Lula deveria tê-lo feito antes. Mas, como é óbvio, não estou no campo, não sou o técnico. Errado ou certo, nada aconteceria. Já um eventual equívoco de um presidente sempre custa caro. É compreensível a prudência. Mas também parece evidente que a coisa foi longe demais.
Consta que, na reunião, o presidente se referiu ao ato de homologação da federação formada pelo Progressistas e pelo União Brasil, no último dia 19, lembrando que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) trabalha para ser vice de Tarcísio de Freitas, que, ele acredita, será o candidato da extrema direita. O governo apanhou bastante na presença de quatro ministros: três do UB — Celso Sabino (Turismo), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e um do PP: André Fufuca (Esporte) — a legenda tem também a Presidência da Caixa Econômica Federal. Lula sugeriu que seus ministros deveriam ter levantado a mão em defesa da administração que integram. Não aconteceu.
Ao falar de Tarcísio, olhou para Silvio Costa (Portos e Aeroportos), que pertence à mesma agremiação do governador: o Republicanos. No evento que comemorou os 20 anos da legenda, nesta segunda, discursou seu presidente, o deputado Marcos Pereira (SP):
"Seremos um dos poucos partidos que restarão depois das eleições. Mas, para isso, precisamos do trabalho de todas as senhoras e senhores. Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, de deputados federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E, quem sabe... Se a conjuntura dos fatos permitir, teremos um candidato à Presidência da República. Não é, Tarcísio?"
Lula não se referiu ao PSD de Gilberto Kassab, onde não há a mesma estridência oposicionista que se verifica nessas outras legendas. Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca e Aquicultura) são considerados fiéis ao governo e fazem a sua defesa pública. Gilberto Kassab, no entanto, o comandante do partido, é um dos homens fortes do governador de São Paulo e já disse que seguirá a sua escolha, qualquer que seja. Também ele, Kassab, é um pré-postulante ao Palácio dos Bandeirantes. Edinho Silva, novo presidente do PT, diz que ainda trabalha para que Lula tenha o apoio dessas legendas. Não parece fácil, e isso parece depender também de quem ganhará a unção de Bolsonaro.
Lula foi claro: se os ministros não se sentirem à vontade para defender o governo, podem seguir seu caminho. Segundo relato da Folha, afirmou que não vai constranger ninguém, mas que também não aceita ser constrangido.
Bem, acho que assim têm de ser. "Ah, mas consta que o UB pensa, de fato, em entregar os cargos. Então que entregue se assim for. Não deixa de ser algo exótico cantar loas a Bolsonaro, articular a candidatura de Tarcísio e fazer de conta que apoia Ronaldo Caiado com três assentos da Esplanada... O mesmo vale para o PP de Fufuca. Costa é um ministro operoso, mas o seu Republicanos tem hoje o nome preferido dos reacionários de fino trato, que se acham mais "limpinhos" e "cheirosinhos" do que o bolsonarismo-raiz...
A realidade político-partidária brasileira permite essas coisas, sabemos. É claro que é útil ao governo ter portas de entrada mesmo em partidos cuja maioria é estridentemente oposicionista. Os ministros podem ajudar. Mas, para tanto, é preciso que saibam fazer a defesa da gestão. Afinal de contas, quando atuam, eles o fazem em nome do presidente da República. Lula sabia, ao nomeá-los, que não teria o apoio das facções bolsonaristas dessas legendas. Nada justifica, no entanto, a omissão de quem age por delegação presidencial.
Sim, é fato, o presidente os escolheu, e não aos respectivos presidentes de suas legendas. Mas não é possível ficar no governo sem estar do lado do governo, certo?, ainda que possa manter a sua filiação partidária. "E se saírem?" Fazer o quê?
Chegou a hora das definições. Se o "slogan" passa a ser "Governo do Brasil - Do Lado do Povo Brasileiro", no que respeita ao primeiro escalão, não pode haver alternativa: "Ministro de Lula - Do Lado do Presidente Lula". Ou não. E aí a solução é simples.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.