O jogo de Eduardo. É fatal que se pergunte: qual será "A escolha de Sofia"?
No dia 7 de julho, escrevi um longo (como de hábito) texto nesta coluna, intitulado "O 'Projeto Tarcísio' traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro", em que afirmei o seguinte (transcrevo trechos em vermelho):
Pela primeira vez no Brasil -- se alguém tem memória de fato similar que me aponte --, convivemos com um pré-presidente: Tarcísio de Freitas. (...). A assunção midiática de Fernando Collor como "caçador de marajás" era uma torrente, não esse eflúvio contínuo em que vem Tarcísio de Freitas, como uma determinação irresistível, caída da "árvore dos acontecimentos" (Karl Marx). Ele aparece, em certos nichos, como uma espécie de resposta fatal para o futuro do Brasil. Ocorre que não está em curso apenas a sucessão presidencial, mas também a eventual troca de comando no território da direita.
(...)
O SUBSTITUTO?
E não é um Freitas qualquer. Nos expoentes da elite conservadora brasileira, são poucos os que não veem Tarcísio como mais preparado do que Bolsonaro, mais tolerante do que Bolsonaro, mas inclusivo do que Bolsonaro, mais inteligente do que Bolsonaro, mais capaz do que Bolsonaro, mais hábil do que Bolsonaro, mais-o-que-quiserem-de-bom do que o próprio... Bolsonaro. Fica aí uma lição ancestral da política, que tem ditado antigo: cuidado com o que você cria e com os instrumentos e aparelhos que lhe franqueia. Há o risco de que lhe fure os olhos.
E não! Não estou a dizer que Tarcísio está pronto para trair seu criador. Não tenho bola de cristal, lembrem-se. Não duvido de que, se candidato — e é visível que a direita cerca o "chefe" para lhe impor a solução; leiam as colunas de notas —, Tarcísio vai lhe fazer todas as mesuras, prometendo, se necessário, conceder-lhe o indulto. Restaria a questão já proposta pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ): e se o STF disser que é inconstitucional? O Tarcísio presidente recorreria à força e ao golpe de estado? Mas vou deixar o raciocínio apocalíptico de lado para me situar na seara da razão.
SUCESSÃO TAMBÉM NA DIREITA
[...] A natureza do jogo da política nos informa que Bolsonaro sobreviveria, é evidente, se alguém do clã vencesse a eleição. Ninguém tem o direito de duvidar de que considero essa hipótese desastrosa. Mas voltemos a um aspecto (...): a oposição também é um lugar de poder. E o capitão, preso ou não, ele próprio ou um herdeiro, seguiria galvanizando o que chamaria de "resistência".
Uma eventual vitória de Tarcísio — e pouco importa quantas juras de reacionarismo pudesse fazer na campanha — traz consigo necessariamente a troca de guarda na direita. Com reeleição e depois de eventuais oito anos, percebe-se a ambição de se ter um bolsonarismo sem Bolsonaro para atrapalhar. Assim, a morte política do "capitão" pode se dar por intermédio daquele que é a sua mais vistosa criatura política.
Este é um texto sobre a natureza do jogo, não sobre adesões e escolhas. Apontem-me qualquer um que não renegue o credo bolsonarista e o que ele significa, e eu estarei do outro lado. Este texto vale quase como um guia para que vocês aprendam a ler colunas de notas. Rejeito de maneira absoluta tudo o que o ex-presidente é e pensa, mas nunca escrevi que é burro — não há idiotas ali onde ele chegou. Deve saber o que realmente ameaça o seu "legado".
Não quero chocar ninguém, mas o fato é que, havendo um Lula eventualmente vitorioso contra um Bolsonaro qualquer, o clã seguirá liderando a oposição. No caso do triunfo de Tarcísio contra o petista, o capitão será apenas o segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que ser o primeiro numa vila.
RETOMO
Pois é... Alguns acharam que eu estava vendo coisas. É notório que Tarcísio intensificou a sua agenda de pré-candidato à Presidência depois da prisão domiciliar de Bolsonaro, ainda que tenha chutado a canela do Supremo -- "a hipocrisia é o tributo que o vício presta à virtude" --, e a percepção que se tem é a de que seu nome acabará sendo imposto ao ex-presidente por alguns potentados da economia.
Ainda que o governador jure fidelidade ao seu criador, a ala puro-sangue do bolsonarismo não acredita, a começar de Eduardo Bolsonaro, segundo quem esse que se apresenta como jardineiro fiel é, na verdade, um arranjo da Faria Lima.
Bolsonaro vive a TPJ (Tensão Pré-Julgamento) em prisão domiciliar. Com a agenda cheia, o governador de São Paulo jogou até futebol num evento com prefeitos nesta terça. Cavou um pênalti, Gilberto Kassab era o juiz, e veio o gol.
Eduardo reagiu ontem à saliência "tarcísica":
"Há uma curiosidade no ar: quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial.
E, de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam.
Se houver necessidade de substituir JB, isso não será feito pela força nem com base em chantagem. Acho que já deixei claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. Não adianta vir com o papo de 'única salvação', porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, a poucos dias do seu injusto julgamento.
Então, eu me pergunto: para que a pressa? Só há uma resposta lógica: o julgamento é a faca no pescoço de JB, é o "meio de pressão eficaz" para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás.
Quem compactua com essa nojeira pode repetir mil vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São (sic) com atitudes -- e não com palavras -- que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores.
Aviso desde já, para depois não virem com a ladainha de que eu estou desunindo a direita ou sendo radical: na base da chantagem vocês não irão levar nada."
Mais: Eduardo disse ao Globo que, se Tarcísio migrar mesmo para o PL para se candidatar à Presidência, ele pode deixar o partido para se lançar por um outro. Não disse como disputaria uma eleição de modo remoto. Mas a disposição de só entregar a rapadura ao agora governador de São Paulo a um preço que pode ser impagável parece clara. Cabe aqui uma pergunta: quantos soldados restarão a esse núcleo duro?
De que modo uma exigência encaminhada a qualquer dos governadores que querem o voto da extrema direita poderia fazer efeito no Supremo? Não há caminho para isso. Logo, não vai acontecer. Ainda que prometam dar o indulto a Bolsonaro, eles sabem que a decisão final será da Primeira Turma. Expediente empregado pelo próprio ex-presidente para beneficiar Daniel Silveira, num caso muito menos gravoso, era o que era: inconstitucional. Da mesma sorte, um Congresso que votasse uma Lei da Anistia estaria se comportando como corte revisora do Tribunal.
QUAL É O JOGO?
Vamos ver. Qual será a escolha? Eduardo e os que o acompanham optarão pela dimensão escatológica, finalista, como a dizer: "Não vou parar, vou até o fim"? Afirmaria se tivesse lido certo texto: "Nada a perder a não ser os grilhões" com que nos ata o STF. E o futuro é uma incógnita.
Ou, com efeito, Eduardo mira mais adiante, num jogo que, para o bolsonarismo, é arriscado, mas não irracional a depender do que se queira. Dados os cinco políticos da família, ele é o que andou frequentando mais os círculos da extrema direita com ambições intelectuais. Sei lá com que profundidade leu os textos de referência de algumas teorias que esboça, mas elas frequentam o universo mental e o vocabulário dessa corrente mundo afora. E não supõe qualquer forma de conciliação ou de concessão fora do grupo que pretende hegemonizar a política e ditar seus caminhos. Não por acaso, Trump é visto como um farol da humanidade.
Bolsonaro será condenado, e ele sabe disso. Vai se tornar inelegível pela terceira vez. Nesse caso, em razão da condenação criminal com trânsito em julgado. A dúvida se reduz a uma só: prisão em regime fechado, em estabelecimento prisional, ou domiciliar em razão do seu estado de saúde.
E, pois, cumpre especular — nisso que chamo "hipótese racional", ainda que pareça essencialmente amalucada — se a família Bolsonaro flerta com a irrelevância e entrega o eleitorado a Tarcísio, acreditando em futuros arranjos, ou se, fiel ao que realmente pensa, recomendará à parcela do eleitorado de direita e extrema direita que segue a sua orientação que sabote a candidatura do governador de São Paulo ou de outro qualquer que pretenda falar em nome do ex-presidente sem se comprometer inteiramente com a sua pauta.
CAMINHANDO PARA A CONCLUSÃO
É claro que Bolsonaro e os seus "negociaram com o sistema", não é? O Congresso, por exemplo, só o deixou em paz, apesar de suas escolhas, porque passou a nadar na dinheirama das emendas-- e nunca mais vamos nos livrar dessa deformação.
O bolsonarismo como movimento político, que tem uma inegável dimensão de "cultura de massas" também, tem de falar a linguagem antissistema, tem de ser inconformado, tem de viver da tensão permanente, a esconjurar inimigos e a denunciar conspirações. Ela não cabe no discurso com que Tarcísio nina os mercados e o empresariado em seminários e palestras — apesar de todas as juras de amor a Bolsonaro, visto sempre como uma lanterna na popa, que ilumina para trás.
Hora de Eduardo ler "A Escolha de Sofia", de William Styron. Serve o filme espetacular de Alan J. Pakula (1982), com uma atuação insuportavelmente brilhante de Meryl Streep (Sofia Zawistowska). Qualquer opção implicará uma perda. A questão é saber qual será, para eles, a menos insuportável: flertar com a vitória de Lula e manter com a família parte considerável do capital político realmente gigantesco que acumularam em oito anos, ainda que esteja em declínio, ou entregar esse patrimônio à gestão de um outro, que terá, necessariamente, de se apropriar dele se quiser liderar.
Vai ser o quê?
