O jogo de Eduardo. É fatal que se pergunte: qual será "A escolha de Sofia"?

Bolsonaro vive a TPJ (Tensão Pré-Julgamento) em prisão domiciliar. Com a agenda cheia, o governador de São Paulo jogou até futebol num evento com prefeitos nesta terça. Cavou um pênalti, Gilberto Kassab era o juiz, e veio o gol.

Eduardo reagiu ontem à saliência "tarcísica":

"Há uma curiosidade no ar: quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial.

E, de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam.

Se houver necessidade de substituir JB, isso não será feito pela força nem com base em chantagem. Acho que já deixei claro que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. Não adianta vir com o papo de 'única salvação', porque não iremos nos submeter. Não há ganho estratégico em fazer esse anúncio agora, a poucos dias do seu injusto julgamento.

Então, eu me pergunto: para que a pressa? Só há uma resposta lógica: o julgamento é a faca no pescoço de JB, é o "meio de pressão eficaz" para forçar Bolsonaro a tomar uma decisão da qual não possa mais voltar atrás.

Quem compactua com essa nojeira pode repetir mil vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São (sic) com atitudes -- e não com palavras -- que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores.

Aviso desde já, para depois não virem com a ladainha de que eu estou desunindo a direita ou sendo radical: na base da chantagem vocês não irão levar nada."

Mais: Eduardo disse ao Globo que, se Tarcísio migrar mesmo para o PL para se candidatar à Presidência, ele pode deixar o partido para se lançar por um outro. Não disse como disputaria uma eleição de modo remoto. Mas a disposição de só entregar a rapadura ao agora governador de São Paulo a um preço que pode ser impagável parece clara. Cabe aqui uma pergunta: quantos soldados restarão a esse núcleo duro?

De que modo uma exigência encaminhada a qualquer dos governadores que querem o voto da extrema direita poderia fazer efeito no Supremo? Não há caminho para isso. Logo, não vai acontecer. Ainda que prometam dar o indulto a Bolsonaro, eles sabem que a decisão final será da Primeira Turma. Expediente empregado pelo próprio ex-presidente para beneficiar Daniel Silveira, num caso muito menos gravoso, era o que era: inconstitucional. Da mesma sorte, um Congresso que votasse uma Lei da Anistia estaria se comportando como corte revisora do Tribunal.

QUAL É O JOGO?

Vamos ver. Qual será a escolha? Eduardo e os que o acompanham optarão pela dimensão escatológica, finalista, como a dizer: "Não vou parar, vou até o fim"? Afirmaria se tivesse lido certo texto: "Nada a perder a não ser os grilhões" com que nos ata o STF. E o futuro é uma incógnita.

Ou, com efeito, Eduardo mira mais adiante, num jogo que, para o bolsonarismo, é arriscado, mas não irracional a depender do que se queira. Dados os cinco políticos da família, ele é o que andou frequentando mais os círculos da extrema direita com ambições intelectuais. Sei lá com que profundidade leu os textos de referência de algumas teorias que esboça, mas elas frequentam o universo mental e o vocabulário dessa corrente mundo afora. E não supõe qualquer forma de conciliação ou de concessão fora do grupo que pretende hegemonizar a política e ditar seus caminhos. Não por acaso, Trump é visto como um farol da humanidade.