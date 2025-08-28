A PEC da blindagem é inconstitucional. Ou: Os que têm a coragem da covardia

A Emenda Constitucional nº 35, de 2001, mudou todo o Artigo 53 da Constituição. E a Casa Legislativa, Senado ou Câmara, não precisa mais dar licença para que um parlamentar seja processado no Supremo — parte do Centrão e os bolsonaristas querem mudar também o foro. A sanha em favor da impunidade é tal que Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, impõe como condição para votar o texto a suspensão dos inquéritos já em curso no STF. Existem hoje no tribunal mais de 80 para apurar possíveis irregularidades envolvendo emendas. O partido de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro pretende ainda que uma simples investigação da PF dependa de autorização prévia. E não se enganem: toda essa gente é favorável ao endurecimento da legislação penal para os outros — para os pobres, vocês sabem... Para si mesma, busca um lugar acima da própria democracia.

E prestem atenção a um detalhe: em 2001, quando se aprovou a EC 35, acabando com a autorização prévia, ainda não existia a farra das emendas. A proposta primeira, de fato, é de Celso Sabino (União Brasil), hoje ministro do Turismo. Está sendo ressuscitada agora, e a nova versão, ainda sem forma final, tende a ser bem pior do que a original.

Dois esboços de texto foram apresentados ontem aos líderes partidários em reunião na residência oficial de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, mas não houve consenso e se decidiu adiar a votação para a semana que vem. Acreditem: querem ainda que a votação para que o plenário decida se um dos seus pode ser processado seja secreta. Agride-se o fundamento da transparência e se abre caminho para que maiorias persigam minorias a que sejam hostis.

Eles têm a coragem de apresentar um texto que promove a impunidade descarada, mas são covardes o suficiente para tentar esconder a cara.

DECISÃO DE DINO

Claro, a gente compreende esse "movimento cívico", não é? No dia 25, o ministro Flávio Dino, do STF, mandou a PF investigar as possíveis irregularidades de emendas parlamentares que somam a bagatela de R$ 694 milhões em repasses do orçamento da União.

A medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial — as "emendas PIX" —, aprovadas entre 2020 e 2024 e que não tiveram plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. Dino deu 10 dias úteis para que o TCU envie às superintendências da PF em cada estado a lista de emendas sem plano de trabalho a serem alvos de inquérito policial.