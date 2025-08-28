A PEC da blindagem é inconstitucional. Ou: Os que têm a coragem da covardia
A tal "PEC da blindagem" é uma soma de aberrações. E o que se quer é um coquetel de inconstitucionalidades. Estamos ainda diante de um momento raro em que os covardes se dinfem de corajosos, de destemidos.
De fato, a Carta de 1988 trazia no Parágrafo 1º do Artigo 53:
"§ 1º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente sem prévia licença de sua Casa."
Era uma daquelas boas intenções que povoam o inferno. Num país então recém-saído da ditadura, o Congresso houve por bem proteger os seus de eventuais perseguições de natureza política com roupagem criminal. Não deu outra. Em lugar de cuidado e proteção contra a injustiça, o que se viu foi corporativismo asqueroso. Criminosos desfilavam sua impunidade no Congresso, percorrendo, fagueiros, artigos em penca do Código Penal, uma vez que as autorizações para a abertura de investigação eram sempre negadas ou nem mesmo votadas.
A Emenda Constitucional nº 35, de 2001, mudou todo o Artigo 53 da Constituição. E a Casa Legislativa, Senado ou Câmara, não precisa mais dar licença para que um parlamentar seja processado no Supremo — parte do Centrão e os bolsonaristas querem mudar também o foro. A sanha em favor da impunidade é tal que Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, impõe como condição para votar o texto a suspensão dos inquéritos já em curso no STF. Existem hoje no tribunal mais de 80 para apurar possíveis irregularidades envolvendo emendas. O partido de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro pretende ainda que uma simples investigação da PF dependa de autorização prévia. E não se enganem: toda essa gente é favorável ao endurecimento da legislação penal para os outros — para os pobres, vocês sabem... Para si mesma, busca um lugar acima da própria democracia.
E prestem atenção a um detalhe: em 2001, quando se aprovou a EC 35, acabando com a autorização prévia, ainda não existia a farra das emendas. A proposta primeira, de fato, é de Celso Sabino (União Brasil), hoje ministro do Turismo. Está sendo ressuscitada agora, e a nova versão, ainda sem forma final, tende a ser bem pior do que a original.
Dois esboços de texto foram apresentados ontem aos líderes partidários em reunião na residência oficial de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, mas não houve consenso e se decidiu adiar a votação para a semana que vem. Acreditem: querem ainda que a votação para que o plenário decida se um dos seus pode ser processado seja secreta. Agride-se o fundamento da transparência e se abre caminho para que maiorias persigam minorias a que sejam hostis.
Eles têm a coragem de apresentar um texto que promove a impunidade descarada, mas são covardes o suficiente para tentar esconder a cara.
DECISÃO DE DINO
Claro, a gente compreende esse "movimento cívico", não é? No dia 25, o ministro Flávio Dino, do STF, mandou a PF investigar as possíveis irregularidades de emendas parlamentares que somam a bagatela de R$ 694 milhões em repasses do orçamento da União.
A medida tem como alvo 964 emendas individuais de transferência especial — as "emendas PIX" —, aprovadas entre 2020 e 2024 e que não tiveram plano de trabalho cadastrado no sistema oficial do governo. Dino deu 10 dias úteis para que o TCU envie às superintendências da PF em cada estado a lista de emendas sem plano de trabalho a serem alvos de inquérito policial.
Não dá mesmo para suportar um tribunal como esse, que pretende que o Orçamento obedeça às regras da Constituição, não é mesmo?
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE
É tudo inconstitucional. "Mas como? Afinal, o texto original da própria Constituição não previa a autorização prévia?" Pois é. Mas a sociedade exigiu mudanças diante dos descalabros que se viam, o que desmoralizava o próprio Congresso. O que se apresentava como uma garantia de livre exercício do mandato se transformou na certeza da impunidade, ferindo os fundamentos da própria Carta.
Uma disposição constitucional que recue à sua forma original não se torna automaticamente compatível com a norma.
Passamos de 1988 a esta data por um processo benigno de mutação constitucional benigna, e o entendimento sistêmico que se tem da Constituição consagra a igualdade, não o privilégio; consagra a transparência, não o sigilo; consagra o interesse público, não as articulações privadas, ressalvadas as raras circunstâncias em que prerrogativas específicas e voto secreto realmente protegem não o deputado ou senador, mas a independência do Poder.
Por que os integrantes das Casas que fazem leis precisam ser imunes ao Poder Judiciário para que possam se sentir livres? As acusações que Sóstenes arreganha por aí, segundo as quais o Supremo faz chantagem com parlamentares, é mentirosa. Isso é só parte do trabalho de demonização do tribunal. A propósito: quem é ele para fazer digressões sobre o assunto? Ele se tornou o maior defensor, no Congresso Nacional, da aberta coação que se pratica hoje no curso do processo contra os ministros do STF por intermédio da imposição de medidas punitivas impostas pelos EUA. Quem é o chantagista nessa história?
Motta não se limitou a tentar pôr o texto em votação — como não houve consenso entre os líderes, matéria ficou para a semana que vem. Ele também o defendeu. Em evento do Grupo Globo, ontem, disse que a proposta "atende ao espírito da Casa", com apoio pluripartidário. E aproveitou para reclamar de decisões do Judiciário, que estariam "transgredindo o limite daquilo que ao parlamentar é garantido". O que se deve garantir ao parlamentar, deputado? A impunidade? Só assim ele se sentiria seguro?
CONGRESSO PEGA CARONA
E um lamento adicional, caminhando para a conclusão. Setores da imprensa e do colunismo compraram a pauta anti-Supremo vendida pelos bolsonaristas e pelo Centrão, como se a ameaça à democracia brasileira estivesse no tribunal. Ele acerta sempre? É possível que não, embora o que frequentemente se aponte como erro ou exagero não passe ou de manifestação ideológica ou de interpretações divergentes, o que é parte do jogo.
Com fatias da imprensa disposta a ouvir as invectivas contra o STF, por que não aproveitar parar tentar emplacar aquela que é a mais escandalosa proposta em muitos anos apresentada na Câmara? Se esse troço for aprovado, vai se exercer, ao arrepio de qualquer limite legal, o sequestro do Orçamento, que passará a ser a nova norma, e os ladrões do dinheiro público terão a impunidade garantida na Constituição.
Pergunta óbvia: podemos ter uma Carta Constitucional que assegure que uma categoria de brasileiros está acima do ordenamento legal?
E depois hão de reclamar, usando os ouvidos alugados de alguns, que o Supremo se mete em tudo.
