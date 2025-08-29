Nikolas colaborou ou não com o PCC? Que se apure. O que respondem os fatos

Não deixa de ser curioso que o deputado tenha demorado quatro meses para reagir. O que esteve na raiz da sua disposição? A simples tentação de contar uma mentira e de armar uma falcatrua contra o governo? Toda "fake news" é, evidentemente condenável, mas há aquelas que rendem apenas dividendos ideológicos, ainda que asquerosos, indevidos, impróprios e que nascem, sim, muitas vezes, do crime.

Mas há aquelas que mexem com dinheiro graúdo e com interesses poderosos. Quatro meses depois da instrução normativa, o que aconteceu com o deputado? Teve um "estalo", um "clique", um chamamento mental? "Ah, vou aqui contar uma mentira para queimar o governo Lula; eles que se virem". E ele o fez. A consequência foi só essa? Obviamente, não.

Foi tal a reação que o governo teve de voltar atrás. E o crime continuou a usar as fintechs para movimentar recursos oriundos de ações ilícitas sem temor. "Nikolas pretendia produzir esse resultado?" Ele é inteligente o suficiente para saber que essa era uma consequência óbvia.

Afirma Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara:

"Eu já havia alertado em fevereiro que aquele vídeo do Nikolas, que aquela campanha de fake news, era para desgastar o governo do presidente Lula, mas a gente conhece esses bolsonaristas, era um movimento que podia ser para proteger organizações criminosas".

Numa entrevista nesta sexta à Rádio Itatiaia, em Minas, o presidente Lula afirmou:

"Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ser feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado".

Os bolsonaristas e a extrema direita, que navegaram gostosamente na falcatrua de Nikolas, demonstram indignação. Fiquemos, reitero, na objetividade:

1) O deputado teve a intenção de ajudar o PCC e o crime organizado como um todo?

RESPOSTA: Duas instâncias podem responder: Deus, que conhece o fundo das consciências (para quem acredita n'Ele) e, eventualmente, a Polícia, depois de um trabalho de investigação;