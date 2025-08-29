Nikolas colaborou ou não com o PCC? Que se apure. O que respondem os fatos
Então falemos a respeito da campanha mentirosa movida em janeiro deste ano pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre a suposta taxação do Pix. Afinal de contas, ele, objetivamente, colaborou ou não com o PCC e com outras organizações criminosas? Não se trata de matéria de opinião, mas de fato: a resposta é "sim".
Atentem para o advérbio "objetivamente". Ele contrasta com o "subjetivamente", que é o modo de expressão da vontade do sujeito. Se Nikolas quis ou não prestar um serviço ao crime organizado, bem, isso é matéria de eventual investigação. A PGR pode avaliar se cabe a abertura de um inquérito, e o Supremo decide se o abre ou não em caso de manifestação positiva. Que o PCC e afins tiveram razões para aplaudir o que fez, bem, não resta a menor dúvida.
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, rememorou ontem o que aconteceu:
"Publicamos uma Instrução Normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência e de prestação de informações que todas as instituições têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos em setembro e, em janeiro, a Receita recebeu o maior ataque da história de mentiras e de 'fake news', dizendo que a instrução se tratava de tributação dos meios de pagamentos".
Não deixa de ser curioso que o deputado tenha demorado quatro meses para reagir. O que esteve na raiz da sua disposição? A simples tentação de contar uma mentira e de armar uma falcatrua contra o governo? Toda "fake news" é, evidentemente condenável, mas há aquelas que rendem apenas dividendos ideológicos, ainda que asquerosos, indevidos, impróprios e que nascem, sim, muitas vezes, do crime.
Mas há aquelas que mexem com dinheiro graúdo e com interesses poderosos. Quatro meses depois da instrução normativa, o que aconteceu com o deputado? Teve um "estalo", um "clique", um chamamento mental? "Ah, vou aqui contar uma mentira para queimar o governo Lula; eles que se virem". E ele o fez. A consequência foi só essa? Obviamente, não.
Foi tal a reação que o governo teve de voltar atrás. E o crime continuou a usar as fintechs para movimentar recursos oriundos de ações ilícitas sem temor. "Nikolas pretendia produzir esse resultado?" Ele é inteligente o suficiente para saber que essa era uma consequência óbvia.
Afirma Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara:
"Eu já havia alertado em fevereiro que aquele vídeo do Nikolas, que aquela campanha de fake news, era para desgastar o governo do presidente Lula, mas a gente conhece esses bolsonaristas, era um movimento que podia ser para proteger organizações criminosas".
Numa entrevista nesta sexta à Rádio Itatiaia, em Minas, o presidente Lula afirmou:
"Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ser feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado".
Os bolsonaristas e a extrema direita, que navegaram gostosamente na falcatrua de Nikolas, demonstram indignação. Fiquemos, reitero, na objetividade:
1) O deputado teve a intenção de ajudar o PCC e o crime organizado como um todo?
RESPOSTA: Duas instâncias podem responder: Deus, que conhece o fundo das consciências (para quem acredita n'Ele) e, eventualmente, a Polícia, depois de um trabalho de investigação;
2) A ajuda objetiva aconteceu, pouco importando a disposição subjetiva?
RESPOSTA: Aconteceu. Como não se pôde fazer a fiscalização, os que se beneficiavam com a fraude saíram ganhando;
3) Tinha como o deputado não saber que essa era uma consequência de sua mentira?
RESPOSTA: Se ele fosse um idiota, não. Esse rapaz pode ser um monte de coisa. Idiota, definitivamente, ele não é -- dados, claro!, os propósitos que tem em mente.
4) Estou aqui acusando Nikolas de ter atuado para ajudar o PCC e as organizações criminosas?
RESPOSTA: Não sou policial nem membro do Ministério Público. Só não posso excluir o deputado do universo da lógica elementar.
5) Se o Indivíduo X sabe que criminosos se utilizam de uma frouxidão legal para lavar dinheiro e se atuo para impedir que se corrija a falha regulatória, está ou não está colaborando com a organização criminosa?
RESPOSTA: Existe alguma resposta possível e moral que não seja "sim"?
