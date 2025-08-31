Nome "duzmercáduz", Tarcísio jura até o caos por unção e lugar de Bolsonaro

Cobrou que o Congresso vote a anistia, dizendo ser essa uma prerrogativa desse Poder e, na afirmação mais temerária de todas, o chefe de uma força armada de quase 500 mil homens — governador do Estado com a maior população do país e que representa 29% do PIB — afirmou não confiar na Justiça. Faz uma afirmação grave como essa num momento especialmente delicado: uma megaoperação, com um braço federal e outro estadual, tem como epicentro São Paulo e representa a maior ação do sistema de Justiça — aqui entendido o Judiciário e o Ministério Público — e das Polícias contra o crime organizado, que se infiltrou no coração financeiro do país.

Tarcísio tem a ambição de disputar com o governo federal a primazia da iniciativa repressiva contra uma poderosa organização criminosa, mas, diz ele, sem confiar na Justiça. Se é assim, pode-se afirmar, sem medo de errar, que, aos olhos do governador, o trabalho será inútil porque, então, o banditismo já venceu. Se ele não aposta na efetividade da Justiça, por que os paulistas e os brasileiros deveriam fazê-lo?

É isso o que ele realmente pensa? Bem, eu não sou psicólogo ou psicanalista do governador. Se ele diz que sim, então é "sim". Leio análises pautadas por alguns valentes do mercado financeiro que atribuem a subida da Bolsa à certeza de que o governador de São Paulo é o futuro ocupante do Palácio do Planalto. Curiosamente, atribuem a ele um aumento de uma tal "segurança jurídica", seja lá o que "uzmercáduz" — que não são especialmente iluminados em direito e política — entendem por isso. Indulto e anistia, dadas as circunstrâncias, são inconstitucionais. Logo, se Tarcísio fosse eleito e se levasse adiante seu intento, estaria contratando não segurança jurídica, mas crise entre os Poderes.

Mais: se eleito e como chefe do Poder Executivo, dado que não confiaria na Justiça, teríamos de indagar: "Então ele confia em quê?" Avancemos. Havendo um presidente da República que acha que o Judiciário precisa ser submetido a um choque de credibilidade, infere-se que alguém vá promovê-lo. Que modelo de intervenção no sistema judicial ele tem em mente? O de Trump ou o de Chávez? Radicalizando seu discurso contra o STF, anunciou que vai ao ato da Paulista no dia 7 de setembro contra o tribunal.

EDUARDO E QUEM QUER O QUÊ

No mesmo dia em que vieram à luz os despropósitos que Tarcísio disse ao "Diário do Grande ABC" e em que voltou a falar como profeta num evento em São Bernardo (ver adiante), Eduardo conversou com o portal Metrópoles.

Fica evidente que ele vê o governador mais como um usurpador do que como um continuador da obra da família:

"Da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né?, censurado. São os filhos sem poder concorrer. A continuar nessa batida, vão me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil. E, no máximo, o que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunto a você: qual é o secretário bolsonarista que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem! (...) Eu Acredito que exista espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que é que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema! Vamos ao público; vamos ao escrutínio público e deixe que o povo escolha quem entender melhor."