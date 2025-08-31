Nome "duzmercáduz", Tarcísio jura até o caos por unção e lugar de Bolsonaro
Costuma ser relativamente fácil identificar, porque se revelam de pronto, as dissensões entre adversários que se situam em pontos opostos do espectro político. São opostos e, pois, por motivos óbvios, complementares. A dificuldade sempre está em entender as nuances das cores análogas. "Que papo é esse, Reinaldo?" Vamos falar um pouco — na verdade, bastante — sobre o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). O filho mais estridente de Jair Bolsonaro obrigou o governador de São Paulo a beijar a cruz de uma eventual e futura crise institucional para tentar receber a unção da família como candidato à Presidência. E, ainda assim, tenho dúvidas se será contemplado porque, na política e no amor, uma coisa são as promessas que se fazem pela posse de um bem; outra, muito distinta, é aquilo que se está realmente disposto a fazer depois da conquista.
Coloque-se no lugar dos Bolsonaros: dado o capital político que eles têm — e não importa, leitores, o que pensem a respeito; façam uma avaliação técnica apenas —, vocês passariam o controle desse patrimônio a um aliado, por mais que ele prometesse ser apenas um administrador fiel desse ativo? Vamos ver.
CRISE INSTITUCIONAL E IRRESPONSABILIDADE DE TARCÍSIO
Em entrevista ao Diário do Grande ABC, publicada na sexta, dia 29, Tarcísio afirmou que seu primeiro ato, se eleito presidente, será conceder o indulto a Jair Bolsonaro -- e, pois, entende-se, a todos os golpistas condenados, sempre sustentando, claro!, que pretende se candidatar à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes para crença de quase ninguém.
Cobrou que o Congresso vote a anistia, dizendo ser essa uma prerrogativa desse Poder e, na afirmação mais temerária de todas, o chefe de uma força armada de quase 500 mil homens — governador do Estado com a maior população do país e que representa 29% do PIB — afirmou não confiar na Justiça. Faz uma afirmação grave como essa num momento especialmente delicado: uma megaoperação, com um braço federal e outro estadual, tem como epicentro São Paulo e representa a maior ação do sistema de Justiça — aqui entendido o Judiciário e o Ministério Público — e das Polícias contra o crime organizado, que se infiltrou no coração financeiro do país.
Tarcísio tem a ambição de disputar com o governo federal a primazia da iniciativa repressiva contra uma poderosa organização criminosa, mas, diz ele, sem confiar na Justiça. Se é assim, pode-se afirmar, sem medo de errar, que, aos olhos do governador, o trabalho será inútil porque, então, o banditismo já venceu. Se ele não aposta na efetividade da Justiça, por que os paulistas e os brasileiros deveriam fazê-lo?
É isso o que ele realmente pensa? Bem, eu não sou psicólogo ou psicanalista do governador. Se ele diz que sim, então é "sim". Leio análises pautadas por alguns valentes do mercado financeiro que atribuem a subida da Bolsa à certeza de que o governador de São Paulo é o futuro ocupante do Palácio do Planalto. Curiosamente, atribuem a ele um aumento de uma tal "segurança jurídica", seja lá o que "uzmercáduz" — que não são especialmente iluminados em direito e política — entendem por isso. Indulto e anistia, dadas as circunstrâncias, são inconstitucionais. Logo, se Tarcísio fosse eleito e se levasse adiante seu intento, estaria contratando não segurança jurídica, mas crise entre os Poderes.
Mais: se eleito e como chefe do Poder Executivo, dado que não confiaria na Justiça, teríamos de indagar: "Então ele confia em quê?" Avancemos. Havendo um presidente da República que acha que o Judiciário precisa ser submetido a um choque de credibilidade, infere-se que alguém vá promovê-lo. Que modelo de intervenção no sistema judicial ele tem em mente? O de Trump ou o de Chávez? Radicalizando seu discurso contra o STF, anunciou que vai ao ato da Paulista no dia 7 de setembro contra o tribunal.
EDUARDO E QUEM QUER O QUÊ
No mesmo dia em que vieram à luz os despropósitos que Tarcísio disse ao "Diário do Grande ABC" e em que voltou a falar como profeta num evento em São Bernardo (ver adiante), Eduardo conversou com o portal Metrópoles.
Fica evidente que ele vê o governador mais como um usurpador do que como um continuador da obra da família:
"Da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né?, censurado. São os filhos sem poder concorrer. A continuar nessa batida, vão me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil. E, no máximo, o que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunto a você: qual é o secretário bolsonarista que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem! (...) Eu Acredito que exista espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que é que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema! Vamos ao público; vamos ao escrutínio público e deixe que o povo escolha quem entender melhor."
Eduardo chega a acenar com a possibilidade de ele e a própria família deixarem o PL caso o preferido "duzmercáduz" migre para a legenda:
"Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que é que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu terceiro mandato. Eu sei como a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido."
Indagado sobre a hipótese de toda a família deixar a legenda, responde:
"Isso são conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade".
Eduardo desenvolve ainda a tese de que "estão tirando do caminho todos aqueles que, porventura, possam ser candidatos antissistema". Quem é esse sujeito indeterminado? Nas conversas com o pai que vieram a público, ele diz ser a Faria Lima. No curso da entrevista ao portal, trata Tarcísio como o candidato que tem "a permissão de Alexandre de Moraes" e do... sistema.
NÃO ERA TÃO ÓBVIO
Já escrevi dois textos a respeito de como o bolsonarismo-raiz, que Eduardo encarna, vê a possibilidade de Tarcísio ser o gestor da herança (aqui e aqui). E há tempos chamo a atenção para o fato de que a eleição do ano que vem pode marcar também a sucessão no campo da direita e da extrema direita.
Não deixa de ser curioso que parte do bolsonarismo finja que será o julgamento no STF a tornar Jair Bolsonaro inelegível. Ele já o é duas vezes na Justiça Eleitoral, com recurso cabível apenas ao Supremo, sem chance de sucesso. Vai ser inabilitado para a disputa pela terceira vez. E nada pode ser feito a respeito.
A prisão domiciliar, no entanto, fez com que a possibilidade de revisão da inelegibilidade saísse da esfera onírica para a da "desrealidade". E isso levou os atores da direita a se mexer. O mercado financeiro e parte importante do empresariado querem Tarcísio, em quem enxergam algumas virtudes mágicas — eles as viam também em Bolsonaro, claro! Mas é evidente que o discurso do governador é mais bem-arranjado, com as tecnocracias articuladas, e se faz a aposta de que ele possa conservar do bolsonarismo o reacionarismo que interessa e se livrar do que é inutilmente divisivo no embate ideológico.
E, com efeito, durante um tempo, sempre jurando fidelidade a Bolsonaro, ele procurou ser um direitista fiel, mas também pragmático. E deve ter avaliado que a inelegibilidade do "líder" imporia, por força das circunstâncias, a escolha de um nome para representar essa torrente de extrema direita. Por que não ele, amado pelas elites, por setores da imprensa, por parte considerável do colunismo?
Ocorre que a coisa não era assim tão óbvia. É claro que Bolsonaro quer se livrar das punições, seja por que meio for. E talvez ao patriarca da família, a essa altura, isso bastasse — se possível fosse, insisto. Mas Eduardo e parte do bolsonarismo querem mais: eles têm a certeza, e não importa quantos reacionarismos Tarcísio estreite no peito — e são muitos! —, de que uma eventual vitória do pupilo que jura fidelidade ao "criador" seria o começo do fim da hegemonia da família nesse movimento. E é evidente que isso faz sentido.
NUNCA BASTARÁ
Assim, não basta a Tarcísio avançar para o território da insanidade e, governador de todos os paulistas, incidir no despropósito de dizer que não confia na Justiça e que concederia o indulto a Bolsonaro como o seu primeiro ato. Digamos que o fizesse... Tarcísio se candidataria, nesse caso, não a ser aquele que negociaria algumas concessões ao campo adversário, mas o que lideraria a radicalização?
Há mais: o Tarcísio de discurso tecnocrático de 2022 cedeu, neste 2025, e cada vez mais, àquele que fala a linguagem profética. Não faz tempo, disse de si mesmo ser um misto de Abraão com Moisés, nada menos. Convenham: é de deixar qualquer Messias com certo complexo de inferioridade. Na sexta, em evento em São Bernardo, bateu de Bolsonaro a carteira daquele que foi escolhido por Deus:
"A gente não sabe por que é que Deus nos coloca em determinada posição para cumprir determinada missão. E, às vezes, a gente acha que não está pronto, que não dá conta. Mas, se Deus deu esse fardo, é porque Deus vai dar a condição de superar".
Mais um pouco de citação bíblica, de deixar qualquer João 8:32 no chinelo?
"Quando a gente achar que não tem força, Deus está lá comigo. Um versículo de que eu gosto muito, está lá em Romanos 12:12, que diz assim, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração[...] se alegrar na esperança significa entender que a vitória virá. Você acha que não é forte, mas Deus lhe dá a força, e a vitória virá".
Não é preciso ser muito bidu para inferir que Tarcísio quer um pouco mais do que conceder o indulto a Jair Bolsonaro, não é? Já "eleito" pelo mercado financeiro para governar o Brasil, ele se apresenta também como o escolhido de Deus. Pré-presidente "duzemercáduz", de institutos de pesquisa, de setores da imprensa e do Altíssimo.
E está firmemente empenhado em ser o nome escolhido pelos Bolsonaros para lhes tomar a herança, mesmo prometendo, se necessário, uma crise institucional.
ENCERRO
Eduardo pode se jactar de ser bem-sucedido nos contatos com o governo Trump, o que não cansa de exaltar. Ajuda a cavar punições a autoridades e ao país. A questão é saber se ele tem força para impedir o que o mercado financeiro e setores do empresariado já decidiram por aqui: "O candidato do bolsonarismo será Tarcísio, e não há nada que o filho do ex-presidente possa fazer".
Será?
