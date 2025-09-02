Moraes reafirma um STF independente e técnico e repudia impunidade e coação

O tribunal vai se ater aos autos, e isso resultará na punição dos culpados. Mas, nesta mesma terça em que começa o julgamento, atores políticos relevantes estão empenhados em dar continuidade ao golpe por outros meios, como anistia e indulto.

É certo que nessa primeira exposição, o relator do caso não poderia se furtar a falar do absurdo e do insólito a que estamos submetidos. Um estado estrangeiro houve por bem se imiscuir no Poder Judiciário brasileiro com um "diktat": ou se decide segundo os desígnios desse ente que nos é estranhou, ou o Brasil estará sujeito a sanções econômicas, e os juízes, submetidos a punições pessoais. Afirmou Moraes:

"Lamentavelmente, no curso da ação penal se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa, e de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de forma covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro."

E ainda:

"A história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário".

Como sabemos, a sanha punitivista dos EUA contra o Brasil e contra o seu Poder Judiciário conta com atores internos relevantes. Moraes fez bem em lembrar que se instaurou um outro inquérito, a pedido da PGR, para investigar se o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atuou para, por intermédio de articulações com o governo norte-americano, promover coação no curso do processo. É no âmbito dessa investigação que foram decretadas medidas cautelares contra Jair Bolsonaro.

Em suma: as pressões são grandes; há uma articulação que hoje não se limita ao Brasil em favor da impunidade; tentam coagir o Poder Judiciário e o país, mas a Justiça se fará, de acordo com o que estiver nos autos.

Era o que cumpria a Moraes fazer. E, mais uma vez, ele o fez.