Fala irrespondível: Gonet demole defesas ao expor dinâmica do golpe tentado

E, por óbvio, conclua-se que aqueles que querem tramar a anistia para os golpistas ou os pré-presidenciáveis que acenam com o indulto estão pondo em risco "o modelo de vida civilizada".

PLANO HOMICIDA

Os que, nesta terça-feira, falavam desavergonhadamente em anistiar todos os golpistas -- aquela conversa de que queriam beneficiar apenas peixes pequenos era papo-furado, até porque estes já fizeram acordo de não persecução penal -- pretendem que se esqueça que a investigação chegou a um plano para matar o presidente e o vice-presidente da República eleitos e um ministro do Supremo: Alexandre de Moraes.

Gonet acusou o "sinistro plano":

"Paralelamente se punha em execução o sinistro plano de prisão e eliminação do Ministro do Supremo Tribunal Federal que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, bem como dos candidatos eleitos à Presidência e à Vice-Presidência da República. Essa etapa do golpe foi minuciosamente planejada, com descrição escrita de estágios e finalidades. O infausto projeto foi desenvolvido em seguida à reunião expositiva que os seus executores mantiveram com o candidato à Vice-Presidência, com ele se debatendo o financiamento necessário, que afinal foi obtido. O plano Punhal Verde Amarelo recebeu esse nome dos próprios réus. Teve a sua existência e autoria reconhecida pelo general Mário Fernandes, embora dizendo, com escasso poder persuasivo, que o elaborara como mero exercício de imaginação. Foi implementado nas suas fases de monitoramento físico do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, efetuando-se o traslado de pessoal e armas para Brasília para que fosse consumado, efetuando-se a aproximação física do alvo, suficiente para que os seus desígnios se completassem. Apenas não se consumou porque não aconteceu o ato esperado naquele momento de formalização pública do golpe por decreto do Presidente da República. Os acusados por esses atos não negam a realidade desses fatos, mas, ou buscam edulcorar-lhes os intuitos, ou, ainda sem os desmentir como realidades, tentam dela se mostrar alheios."

Alguém poderia dizer: "Olhe aí, tá vendo? O presidente não formalizou; não assinou." Fato. Mas por que não o fez, e isto está documentado? O próprio Gonet responde:

"O golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado, e insistentemente, pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O empenho em cooptá-los para o empreendimento criminoso -- e, portanto, para levar o golpe a cabo -- assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática que a Constituição lhes atribuiu.

Houve, nesse sentido, a apresentação do plano de golpe pelo comandante maior das Forças Armadas (o próprio Presidente da República) e pelo Ministro de Estado da Defesa. Da mesma forma, o propósito de criar clima de convulsão social foi posto em prática pelos insurrectos, no intuito de atrair especialmente o Exército para a atitude antidemocrata. O golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército -- não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes -- e da Aeronáutica à força normativa da Constituição democrática em vigor."

O procurador-geral também aponta a abundância de provas:

"Todos esses acontecimentos descritos na denúncia estão confirmados pelas provas de que os autos estão refertos.

É útil referir que as provas mais eloquentes foram sendo descobertas pela argúcia das investigações encetadas pela Polícia Federal. Acontecia, o mais das vezes, de elas serem confirmadas, adiante, pelo colaborador Mauro Cid."

TARA RELATORIAL

Há um trecho da exposição do procurador-geral que tem lá a sua graça, ainda que a pilhéria perigosa esteja nos fatos:

"A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Assim, por exemplo, a denominada 'Operação 142' (alusão a interpretação equivocada do artigo da Constituição) foi encontrada em pasta intitulada 'memórias importantes'. A instrução processual serviu para reforçar o poder persuasivo de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagem sobre o plano de ruptura da ordem democrática apreendidos durante as investigações.

As testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os ex-Comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes foram apresentadas, em mais de uma ocasião, minutas que decretavam medidas de exceção, cujos fundamentos não se ajustavam às hipóteses constitucionais e eram de consequências impensáveis no Estado Democrático de Direito. As providências previam anulação das eleições, prisão de autoridades públicas e intervenção em Tribunal Superior. Os relatos assentaram que as medidas seriam assinadas tão logo obtido o apoio das Forças Armadas. Os Comandantes confirmaram terem sido instantemente pressionados, inclusive por meio de ataques virtuais, a aderir ao intento disruptivo."