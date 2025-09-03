Assine UOL
Reinaldo Azevedo

Reinaldo Azevedo

Fala irrespondível: Gonet demole defesas ao expor dinâmica do golpe tentado

Paulo Gonet durante julgamento dos medalhões do golpe da Ação Penal 2668. Defesas não têm resposta para questão proposta pelo procurador-geral
O católico Paulo Gonet, procurador-geral da Repúblico, parece seguir um conselho se Tiago, "o Justo" em sua epístola: "Vocês já sabem, meus queridos irmãos: cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer". Entenda-se o "lento" como cuidadoso, parcimonioso, sem afobação.

Gonet sabidamente fala pouco, evita a estridência, não se dedica a ênfases retóricas, embora, consta, nas relações pessoais seja uma pessoa muito bem-humorada. Por isso é preciso prestar especial atenção quando alguém com esse perfil escolhe a contundência, diria eu, arrebatadora, deixando claro que não emprego a palavra como sinônimo de "emocionante", como frequentemente se lê. A exposição de Gonet foi forte, dura, irrespondível.

"Temei a fúria dos mansos", já se disse. Não chego a ser fã da máxima porque sugere um temperamento tímido que acumula rancores. O procurador-geral não é assim, não é um furioso. Sabe que a raiva não produz justiça, mas a clareza sim.

A DINÂMICA DO GOLPE
Sua exposição nesta terça foi impecável e trouxe um argumento que não tem como ser respondido ou contestado pela defesa. Depois de destacar o papel de coordenação da tentativa de golpe exercido pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, Gonet mandou foi ao ponto:
"Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o Ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso.

Não se está, nesse caso, num ambiente relativamente inofensivo de conversas entre quem não dispõe de meios para operar um golpe. Quando o presidente da República e o ministro da Defesa se reúnem com os comandantes militares, sob a sua direção política e hierárquica, para concitá-los a executar fases finais do golpe, o golpe ele mesmo já está em processo de realização. Some-se a isso a campanha ignóbil determinada pelo militar, candidato à Vice-Presidência, para destruir o ânimo legalista demonstrado pelos comandantes da Aeronáutica e do Exército ao se afastarem das etapas decisivas do levante."

Não se tratava, afinal, de amigos de folguedos etílicos que, depois do terceiro ou quarto copo, resolvem conquistar o planeta. Estamos falando do chefe do Poder Executivo, autoridade Suprema das Forças Armadas, tentando impor aos comandantes militares — e um deles acedeu — um singelo plano para pôr fim à democracia. E, destacou Gonet, o golpe só não aconteceu porque a maior parte do Alto-Comando das Forças Armadas manteve-se fiel à legalidade.

COMO ENFRENTAR A FORÇA BRUTA?
O procurador-geral lembra que a Constituição dispõe, sim, de instrumentos regulares para remediar os desvios jurídicos, mas estes são ineficazes contra a força bruta. Nas suas palavras:
"A ordem disposta na Constituição dispõe de meios institucionais para atalhar investidas contra ela própria e o seu espírito. O controle de constitucionalidade é uma dessas formas, suficiente tantas vezes para remediar desvios jurídicos da estrutura da ordem posta. Nenhuma providência jurisdicional, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta, que aniquila a organização regular desejada e arquitetada pela cidadania, expressa pelo seu poder constituinte. Em casos assim, se a intentona vence, pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, evidentemente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor."

Dado ataque à ordem democrática, resta qual caminho? Ele responde:
"Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio regime, opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política".

E ainda:
"Não reprimir criminalmente tentativas dessa sorte -- como mostram relatos de fatos aqui e no estrangeiro -- recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizada. (...) Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado, com relevância criminal, contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor (...)"

E, por óbvio, conclua-se que aqueles que querem tramar a anistia para os golpistas ou os pré-presidenciáveis que acenam com o indulto estão pondo em risco "o modelo de vida civilizada".

PLANO HOMICIDA
Os que, nesta terça-feira, falavam desavergonhadamente em anistiar todos os golpistas -- aquela conversa de que queriam beneficiar apenas peixes pequenos era papo-furado, até porque estes já fizeram acordo de não persecução penal -- pretendem que se esqueça que a investigação chegou a um plano para matar o presidente e o vice-presidente da República eleitos e um ministro do Supremo: Alexandre de Moraes.

Gonet acusou o "sinistro plano":
"Paralelamente se punha em execução o sinistro plano de prisão e eliminação do Ministro do Supremo Tribunal Federal que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, bem como dos candidatos eleitos à Presidência e à Vice-Presidência da República. Essa etapa do golpe foi minuciosamente planejada, com descrição escrita de estágios e finalidades. O infausto projeto foi desenvolvido em seguida à reunião expositiva que os seus executores mantiveram com o candidato à Vice-Presidência, com ele se debatendo o financiamento necessário, que afinal foi obtido. O plano Punhal Verde Amarelo recebeu esse nome dos próprios réus. Teve a sua existência e autoria reconhecida pelo general Mário Fernandes, embora dizendo, com escasso poder persuasivo, que o elaborara como mero exercício de imaginação. Foi implementado nas suas fases de monitoramento físico do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, efetuando-se o traslado de pessoal e armas para Brasília para que fosse consumado, efetuando-se a aproximação física do alvo, suficiente para que os seus desígnios se completassem. Apenas não se consumou porque não aconteceu o ato esperado naquele momento de formalização pública do golpe por decreto do Presidente da República. Os acusados por esses atos não negam a realidade desses fatos, mas, ou buscam edulcorar-lhes os intuitos, ou, ainda sem os desmentir como realidades, tentam dela se mostrar alheios."

Alguém poderia dizer: "Olhe aí, tá vendo? O presidente não formalizou; não assinou." Fato. Mas por que não o fez, e isto está documentado? O próprio Gonet responde:
"O golpe não se consumou, uma vez que, não obstante tentado, e insistentemente, pelos denunciados, não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O empenho em cooptá-los para o empreendimento criminoso -- e, portanto, para levar o golpe a cabo -- assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática que a Constituição lhes atribuiu.
Houve, nesse sentido, a apresentação do plano de golpe pelo comandante maior das Forças Armadas (o próprio Presidente da República) e pelo Ministro de Estado da Defesa. Da mesma forma, o propósito de criar clima de convulsão social foi posto em prática pelos insurrectos, no intuito de atrair especialmente o Exército para a atitude antidemocrata. O golpe tentado não se consumou pela fidelidade do Exército -- não obstante o desvirtuamento de alguns dos seus integrantes -- e da Aeronáutica à força normativa da Constituição democrática em vigor."

O procurador-geral também aponta a abundância de provas:
"Todos esses acontecimentos descritos na denúncia estão confirmados pelas provas de que os autos estão refertos.
É útil referir que as provas mais eloquentes foram sendo descobertas pela argúcia das investigações encetadas pela Polícia Federal. Acontecia, o mais das vezes, de elas serem confirmadas, adiante, pelo colaborador Mauro Cid."

TARA RELATORIAL
Há um trecho da exposição do procurador-geral que tem lá a sua graça, ainda que a pilhéria perigosa esteja nos fatos:
"A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Assim, por exemplo, a denominada 'Operação 142' (alusão a interpretação equivocada do artigo da Constituição) foi encontrada em pasta intitulada 'memórias importantes'. A instrução processual serviu para reforçar o poder persuasivo de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagem sobre o plano de ruptura da ordem democrática apreendidos durante as investigações.
As testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os ex-Comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes foram apresentadas, em mais de uma ocasião, minutas que decretavam medidas de exceção, cujos fundamentos não se ajustavam às hipóteses constitucionais e eram de consequências impensáveis no Estado Democrático de Direito. As providências previam anulação das eleições, prisão de autoridades públicas e intervenção em Tribunal Superior. Os relatos assentaram que as medidas seriam assinadas tão logo obtido o apoio das Forças Armadas. Os Comandantes confirmaram terem sido instantemente pressionados, inclusive por meio de ataques virtuais, a aderir ao intento disruptivo."

Os golpistas tinham uma certa tara relatorial. Aliás, não entrarei em minudências agora, mas essa, por qualquer razão, é uma espécie de tradição dos nossos golpistas, assunto abordado pelo historiador Carlos Fico, autor de "Utopia Autoritária Brasileira", em sua entrevista ao "Reconversa". E, mais uma vez, constata-se, ficamos por um fio. É pouco provável que um golpe se sustentasse; se, no entanto, desfechado tivesse sido, conforme os planos de Bolsonaro e outros, as consequências teriam sido certamente funestas.

AUTOGOLPE
Gonet, finalmente, desmoraliza o papo-furado de que Bolsonaro não poderia dar um golpe em si mesmo. Afirma:
"O argumento de que não haveria 'possibilidade lógica' de golpe de Estado no curso do próprio mandato de JAIR BOLSONARO é inconsistente. O sujeito ativo do delito pode ser qualquer pessoa, inclusive o próprio Chefa do Executivo.
O crime de golpe de Estado, previsto no art. 359-M do Código Penal brasileiro, não visa a proteger a figura pessoal do governante, mas sim a forma legítima de exercício do poder político.
O bem jurídico tutelado é a ordem democrática como expressão institucional da soberania popular, não a integridade física ou moral do Chefe de Governo. Isso significa que a norma penal incide sempre que se tenta romper, de forma violenta ou com ameaça de força, o ordenamento constitucional, ainda que isso se dê por ação daquele que legitimamente ascendeu ao poder anteriormente.
O autogolpe, nesse cenário, é também golpe punível, consistindo em desvio funcional gravíssimo, já que se origina dentro das instituições e opera contra elas."

ENCERRO
Gonet, como recomendava um dos Tiagos bíblicos, não é do tipo que joga palavras ao léu. Ouve muito. E fala na hora certa, com precisão irrespondível.

"Escolha um trecho da exposição do procurador-geral, Reinaldo". Fico com esta:
"Quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso."

Como contestar?

