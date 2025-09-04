Esfinge sem segredos: Tarcísio jura fidelidade a Bolsonaro para aposentá-lo
Se o irlandês Oscar Wilde renascesse em São Paulo, não hesitaria em chamar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de "a Lady Alroy" da política brasileira, numa referência a um de seus contos.
Em síntese, os mistérios de tal senhora encantavam Lorde Murchison, um homem obcecado pela verdade, que tenta a todo custo descobrir que segredos escondem tão enigmática senhora. No conto, ele relata a um amigo as suas angústias. Que sucessos viverá tão misteriosa figura? De quem se esconde e por quê? Tudo nela sugere a um só tempo recolhimento e, quem sabe, uma vida de afetos buliçosos...
Ele fantasia:
"Quando chegou a segunda-feira, fui almoçar com meu tio e cerca das quatro horas encontrava-me em Marylebone Road. Meu tio, como você sabe, mora em Regent's Park. Queria alcançar Piccadilly e, para atalhar, meti-me por uma enfiada de becos miseráveis. De repente avistei à minha frente Lady Alroy, com um espesso véu e caminhando muito apressada. Ao chegar à derradeira casa da rua, subiu os degraus, tirou do bolso uma chave, abriu a porta e entrou. 'Aqui está o mistério', disse a mim mesmo e apressei-me em examinar a casa. Parecia uma espécie de prédio de aluguel. No degrau da porta estava caído o lenço dela. Apanhei-o e meti-o no bolso. Depois comecei a refletir no que devia fazer. Cheguei à conclusão de que não tinha o direito de espioná-la. Tomei um carro e segui para o clube. Às seis horas fui visitá-la. Estava sentada num sofá, em traje de chá, um tecido prateado, preso por uns broches de certas estranhas pedras lunares que sempre usava. Era de uma beleza perfeita."
Ele se apaixona não tanto por ela, mas pela atmosfera de mistério que a cerca.
Bem, caras e caros, vou resumir a história, lembrando sempre que inexiste "spoiler" de um clássico, como já dissemos aqui. No fim das contas, Lady Alroy acaba morrendo. Não importa de quê.
O fato é que a curiosidade de Lorde Murchison não estava satisfeita. Quem diabos era Lady Alroy e o que escondia em vida? Ao fim de alguma apuração, ele constata:
"Lady Alroy era simplesmente uma mulher com a mania do mistério. Alugava aqueles quartos somente pelo prazer de ir ali, de véu descido e imaginando ser uma heroína. Tinha paixão pelo segredo, mas não passava de uma simples esfinge sem segredo."
E eis o nome do conto: "A Esfinge sem Segredo".
VAMOS VOLTAR A TARCÍSIO?
Convenham: faz tempo que desvendei a esfinge sem segredos chamada Tarcísio de Freitas. Leiam textos aqui, aqui e aqui. Ele se comprometeu com o projeto desavergonhado de anistia, cuja minuta veio a público nesta quinta. Não há espaço para mais absurdos sem sem-vergonhices. Está tudo ali. O despropósito é tal que eu duvido que seus próprios promotores, a começar do governador, acreditem que possa prosperar. Ainda que o Congresso cometesse a sandice de aprová-lo, seria considerado inconstitucional, porque é, pelo Supremo.
Mas, então, o que quer a Lady Alroy dos Bandeirantes?
Seu jogo não poderia ser menos misterioso. Está fazendo a coqueteria — como sou antigo! — para Eduardo Bolsonaro. A palavra vem do francês "coquetterie", que são as artes da "coquette" — "coquete" em português: "diz-se de ou pessoa que se esmera nos requintes da aparência, por tendência natural ou para agradar a outrem; diz-se de ou pessoa leviana, inconstante".,
Ah, um mínimo de respeito à inteligência de aliados e adversários deveria ser de rigor, não é mesmo? Se Tarcísio sabe que a anistia, até em razão da pornografia política explícita que vem a público, não vai prosperar, a que se deve tanto empenho? Não há mistério por baixo do véu de Lady Alroy: para tentar tomar o lugar dos Bolsonaros no comando também da, digamos, direita-raiz, ele precisa demonstrar fidelidade absoluta. Como vimos, chega a dizer até que não confia na Justiça.
O povo tem a máxima, um clichê já, mas que nasce da experiência, não é? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Até outro dia, Tarcísio fazia o figurino do que chegou a ser definido, para escândalo da história e da lógica, "bolsonarismo moderado": sem desprezar o eleitorado do "Capitão", pretendia acenar a um público mais amplo e se orgulhava, especialmente em suas conversas em off, de ter interlocutores no STF.
Quando percebeu que Eduardo e sua turma não estavam dispostos a terceirizar o que consideram o seu legado — e, afinal, com efeito, é esse público radical, que eles chamam "autêntico", que define a sua identidade —, então Tarcísio resolveu radicalizar também e partir para a pancadaria contra o Supremo.
Nesta quinta, Eduardo lhe deu uma piscadela de volta, em vez de um beliscão. Indagado sobre a candidatura do governador à Presidência, o ainda deputado respondeu:
"Acho que o momento agora não é da gente discutir a eleição. Falta um ano para a eleição, está muito cedo. Vou me esquivar abertamente dessa pergunta, tá bom? Eu acho que eu e o Tarcísio, a gente converge em muito mais pautas do que diverge, e quem estiver dentro do barco da anistia, a gente está junto com certeza".
OS SINAIS AMBÍGUOS
"Mas e aí? E a ideia de uma direita menos angulosa, que negocia mais, que conversa mais?" Vocês têm o direito de saber, leitores: ao mesmo tempo em que Tarcísio veste o figurino do Torquemada de extrema direita, seus interlocutores "duzmércáduz" tranquilizam os aflitos em conversas ao pé do ouvido: "O verdadeiro Tarcísio continua a ser o outro; aquele mais ameno. Agora, não tem jeito, ele tem de pagar o tributo a Eduardo, ou Bolsonaro não o escolhe".
É quase como se dissessem: "Tarcísio precisa fazer de tudo para enganar Eduardo e seus seguidores, ou não tem jogo para ele". Se eu sei e se todo mundo que acompanha os corredores da política sabe, creio que o bolsonarismo-raiz não ignore a natureza do jogo.
CONCLUO
E como se chega à conclusão deste texto? Assim: é justamente quando demonstra mais fidelidade a Bolsonaro que Tarcísio mais se esmera em aposentar a família.
Oscar Wilde diria: "Eis a esfinge sem segredos da política brasileira". A metáfora é imperfeita por uma razão: Lady Alroy fingia mistério, tudo indica, pelo simples prazer de fazê-lo. Tarcísio e seus aliados buscam o poder. Sim, é o que fazem os políticos. Eu apenas estou chamando a coisa pelo nome.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.