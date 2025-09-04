Esfinge sem segredos: Tarcísio jura fidelidade a Bolsonaro para aposentá-lo

Seu jogo não poderia ser menos misterioso. Está fazendo a coqueteria — como sou antigo! — para Eduardo Bolsonaro. A palavra vem do francês "coquetterie", que são as artes da "coquette" — "coquete" em português: "diz-se de ou pessoa que se esmera nos requintes da aparência, por tendência natural ou para agradar a outrem; diz-se de ou pessoa leviana, inconstante".,

Ah, um mínimo de respeito à inteligência de aliados e adversários deveria ser de rigor, não é mesmo? Se Tarcísio sabe que a anistia, até em razão da pornografia política explícita que vem a público, não vai prosperar, a que se deve tanto empenho? Não há mistério por baixo do véu de Lady Alroy: para tentar tomar o lugar dos Bolsonaros no comando também da, digamos, direita-raiz, ele precisa demonstrar fidelidade absoluta. Como vimos, chega a dizer até que não confia na Justiça.

O povo tem a máxima, um clichê já, mas que nasce da experiência, não é? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Até outro dia, Tarcísio fazia o figurino do que chegou a ser definido, para escândalo da história e da lógica, "bolsonarismo moderado": sem desprezar o eleitorado do "Capitão", pretendia acenar a um público mais amplo e se orgulhava, especialmente em suas conversas em off, de ter interlocutores no STF.

Quando percebeu que Eduardo e sua turma não estavam dispostos a terceirizar o que consideram o seu legado — e, afinal, com efeito, é esse público radical, que eles chamam "autêntico", que define a sua identidade —, então Tarcísio resolveu radicalizar também e partir para a pancadaria contra o Supremo.

Nesta quinta, Eduardo lhe deu uma piscadela de volta, em vez de um beliscão. Indagado sobre a candidatura do governador à Presidência, o ainda deputado respondeu:

"Acho que o momento agora não é da gente discutir a eleição. Falta um ano para a eleição, está muito cedo. Vou me esquivar abertamente dessa pergunta, tá bom? Eu acho que eu e o Tarcísio, a gente converge em muito mais pautas do que diverge, e quem estiver dentro do barco da anistia, a gente está junto com certeza".

OS SINAIS AMBÍGUOS

"Mas e aí? E a ideia de uma direita menos angulosa, que negocia mais, que conversa mais?" Vocês têm o direito de saber, leitores: ao mesmo tempo em que Tarcísio veste o figurino do Torquemada de extrema direita, seus interlocutores "duzmércáduz" tranquilizam os aflitos em conversas ao pé do ouvido: "O verdadeiro Tarcísio continua a ser o outro; aquele mais ameno. Agora, não tem jeito, ele tem de pagar o tributo a Eduardo, ou Bolsonaro não o escolhe".