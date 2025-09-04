Para alienistas da defesa, Brasil é Itaguaí, e nós, os malucos. Será mesmo?
O Brasil de Celso Vilardi, um dos advogados de Jair Bolsonaro, e dos demais defensores dos réus da tramoia golpista virou a Itaguaí de "O Alienista", de Machado de Assis. Parece-me que se tornaram todos replicantes de Simão Bacamarte, o médico que saía cidade afora a distribuir certificados de loucura, empenhado, unicamente, dizia ele, em defender a ciência. E o que fazia o doutor quando se deparava com alguém que considerava maluco? Mandava para o sanatório, para a "Casa Verde". Não há "spoiler" de clássico (Romeu e Julieta morrem no fim; Hamlet também, ok?): Bacamarte prendeu no seu hospício todas as personalidades relevantes da cidade e algumas irrelevantes. É que, nos seus estudos, havia chegado à conclusão de que a loucura não era uma ilha perdida no oceano da razão, mas um continente. Logo...
Assim fizeram os ilustres advogados dos réus nestes dois dias de julgamento, ora com mais talento, ora com menos. Tentaram nos convencer que foram destituídos de seu juízo os ministros do STF — talvez não todos...; o procurador-geral da República; a PF que conduziu o inquérito; milhões de brasileiros que se deram conta, estarrecidos, dos folguedos golpistas...
Tudo delírio. Bolsonaro jamais tentou o rompimento da ordem, diz seu defensor. Na verdade, nenhum deles incidiu nesse crime, afirmam em coro os Bacamartes. Não vou aqui entrar em muitas minudências de suas alegações finais — parte não tem medo nem do ridículo. Fosse como dizem, a tramoia golpista seria, de fato, como afirmam extremistas de direita, uma "narrativa", uma "ficção"; algo imaginado, quem sabe, por algum esquerdista maluco...
Parece que, aos olhos dessa plêiade de especialistas, Bolsonaro aceitou pacificamente a derrota e decidiu dar tratos à transição; não convocou os comandantes militares, incitando-os a romper a ordem; apostou, desde sempre, numa transição pacífica e mal sabia quem era o general Mário Fernandes, o pai do plano "Punhal Verde e Amarelo, embora este fosse o número dois da Secretaria Geral da Presidência, despachasse no Palácio do Planalto e tivesse sido um dos convivas do então ainda presidente quando recluso no Palácio da Alvorada, sem reconhecer o resultado das urnas e estimulando, ora pelo silêncio, ora por palavras ambíguas, o movimento de "resistência" que resultou no 8 de janeiro de 2022. Os Bacamartes estão convictos de que isso tudo é uma realidade inventada pela nossa maluquice.
O general Fernandes não imprimiu o seu plano homicida no Palácio do Planalto e não esteve com Bolsonaro no Alvorada 40 minutos depois. Também não foi ele a visitar o então presidente no dia 8 de dezembro, o que deixou registrado em conversa com Mauro Cid. No dia seguinte, Bolsonaro não reuniu seguidores nos jardins do Palácio para anunciar que algo iria acontecer. Como somos todos um bando de insanos, criamos essas peças de ficção. O comprovado monitoramento de autoridades, à espera de um sinal do Alto-Comando do Exército, é só outro rasgo alucinado de um dos candidatos à Casa Verde. Também isso não aconteceu.
A reunião ministerial de 5 de julho de 2022, quando Bolsonaro decidiu que era preciso impedir a realização das eleições porque o resultado já teria sido definido por uma tramoia dos ministros do TSE foi outra projeção mental criada por alienados. Foi nesse encontro que Augusto Heleno, então chefe do GSI, fez a seguinte declaração:
"O que tiver de ser feito tem de ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições; se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito (...), no dia seguinte, todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem de ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm de ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto em que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas".
Ficou com a impressão, leitor, de que Heleno está falando sobre golpe?
É que você está com o miolo mole. Vai ser internado. O advogado do general, o sempre buliçoso Matheus Milanez explicou tudo:
"Tratava-se de uma reunião ministerial onde, com todas as vênias, a dosagem de palavras não era necessária. E indago a Vossas Excelências se, numa reunião fechada, Vossas Excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas -- e aqui, na verdade, falas de certo ponto até republicana -- é que, após as eleições, não tem discussão; após as eleições, não tem o que falar (...). O que é que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e Poder Executivo. Então, essa fala do general Heleno, numa reunião ministerial, vem no sentido de algo que tem que ser feito: 'Nós temos que fazer alguma coisa; o que que nós podemos fazer? O que pode ser discutido o que pode ser tratado?' Por quê? Depois que se passarem as eleições, não tem como; não existe fazer alguma coisa depois do resultado das urnas".
Vocês, com o juízo no mundo da Lua, não haviam entendido "o lado republicano" do general: ele queria agir "contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas", virando a mesa antes das eleições, em nome da legalidade, é claro!
O BOM GOLPISTA?
Andrew Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, tentou convencer os ministros do Supremo de que seu cliente buscou, na verdade, demover Bolsonaro de aventuras golpistas, o que ele reafirmou quando indagado pela ministra Cármen Lúcia. O episódio chamou a atenção porque, na prática, admitiu a conspirata.
Sabem como é... Na ala dos malucos, eu sou aquele da memória... Na tal reunião do dia 5 de julho, aquela em que Bolsonaro tramava a suspensão da eleição, Nogueira falou. E disse o seguinte sobre o seu trabalho de agitação dos quartéis:
"Senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de Forças quase que semanalmente. Esse cenário, nós estudamos, nós trabalhamos. Nós teremos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito e que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha, e o senhor, pelo que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo. Esse é o desejo de todos nós".
Nós, os que não batemos bem dos pinos, claro!, achamos que as Forças Armadas não são o Tribunal Superior Eleitoral e que, por óbvio, as eleições eram seguras e não dependiam na intervenção armada.
CONCLUO
Antes que algum abobado sugira que tento cercear o direito de defesa, deixo claro: não mesmo! Que os doutores façam o melhor pelos seus clientes. Eu só me obrigo a não me descolar dos fatos, segundo a minha profissão. Pela primeira vez na história da República, golpistas serão realmente punidos. O inconformismo é grande.
Como acaba "O Alienista"? Bacamarte esvazia o sanatório e se torna seu único interno: "Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo". Como se presume, não era muito bom da cachola, mas havia uma espécie de honestidade intelectual na sua insanidade. Era tantã, sim, mas não um pilantra.
