Para alienistas da defesa, Brasil é Itaguaí, e nós, os malucos. Será mesmo?

Parece que, aos olhos dessa plêiade de especialistas, Bolsonaro aceitou pacificamente a derrota e decidiu dar tratos à transição; não convocou os comandantes militares, incitando-os a romper a ordem; apostou, desde sempre, numa transição pacífica e mal sabia quem era o general Mário Fernandes, o pai do plano "Punhal Verde e Amarelo, embora este fosse o número dois da Secretaria Geral da Presidência, despachasse no Palácio do Planalto e tivesse sido um dos convivas do então ainda presidente quando recluso no Palácio da Alvorada, sem reconhecer o resultado das urnas e estimulando, ora pelo silêncio, ora por palavras ambíguas, o movimento de "resistência" que resultou no 8 de janeiro de 2022. Os Bacamartes estão convictos de que isso tudo é uma realidade inventada pela nossa maluquice.

O general Fernandes não imprimiu o seu plano homicida no Palácio do Planalto e não esteve com Bolsonaro no Alvorada 40 minutos depois. Também não foi ele a visitar o então presidente no dia 8 de dezembro, o que deixou registrado em conversa com Mauro Cid. No dia seguinte, Bolsonaro não reuniu seguidores nos jardins do Palácio para anunciar que algo iria acontecer. Como somos todos um bando de insanos, criamos essas peças de ficção. O comprovado monitoramento de autoridades, à espera de um sinal do Alto-Comando do Exército, é só outro rasgo alucinado de um dos candidatos à Casa Verde. Também isso não aconteceu.

A reunião ministerial de 5 de julho de 2022, quando Bolsonaro decidiu que era preciso impedir a realização das eleições porque o resultado já teria sido definido por uma tramoia dos ministros do TSE foi outra projeção mental criada por alienados. Foi nesse encontro que Augusto Heleno, então chefe do GSI, fez a seguinte declaração:

"O que tiver de ser feito tem de ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições; se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito (...), no dia seguinte, todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem de ficar bem claro. Eu acho que as coisas têm de ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto em que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas".

Ficou com a impressão, leitor, de que Heleno está falando sobre golpe?

É que você está com o miolo mole. Vai ser internado. O advogado do general, o sempre buliçoso Matheus Milanez explicou tudo:

"Tratava-se de uma reunião ministerial onde, com todas as vênias, a dosagem de palavras não era necessária. E indago a Vossas Excelências se, numa reunião fechada, Vossas Excelências medem as palavras tais quais falam a público. O que o general Heleno está trazendo aqui nessas falas -- e aqui, na verdade, falas de certo ponto até republicana -- é que, após as eleições, não tem discussão; após as eleições, não tem o que falar (...). O que é que se passa nesse ponto? Era sabido que havia, e será explicitado por essa defesa técnica mais à frente, uma crise institucional entre o Poder Judiciário e Poder Executivo. Então, essa fala do general Heleno, numa reunião ministerial, vem no sentido de algo que tem que ser feito: 'Nós temos que fazer alguma coisa; o que que nós podemos fazer? O que pode ser discutido o que pode ser tratado?' Por quê? Depois que se passarem as eleições, não tem como; não existe fazer alguma coisa depois do resultado das urnas".

Vocês, com o juízo no mundo da Lua, não haviam entendido "o lado republicano" do general: ele queria agir "contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas", virando a mesa antes das eleições, em nome da legalidade, é claro!