Projeto é de golpe, não de anistia; Tarcísio, um reciclador de fascistoides
A proposta do PL para livrar a cara de Jair Bolsonaro e dos demais golpistas, que veio a público ontem, apresenta, admita-se, uma virtude: só tem texto e dispensa pretexto. Não doura a pílula, não tergiversa, não cria lateralidades nem apela a supostos princípios morais, nada! É droga inconstitucional pesada; é impunidade injetada na veia; é pornografia política que nem tenta exibir o manto da virtude. Acabou o papo hipócrita de proteger supostas senhorinhas que só portavam a Bíblia no 8 de janeiro de 2023. O negócio mesmo é garantir a impunidade a Bolsonaro e aos graúdos envolvidos com a tentativa de golpe. O objetivo, sem falsas alegações humanitárias, é desautorizar o Supremo já a partir do marco estabelecido para o benefício de criminosos passados, presentes e futuros. É com esse texto para proteger, ninar e estimular golpistas que está a se comprometer Tarcísio de Freitas, naquela que considera a sua grande cartada.
Segue em vermelho a minuta do projeto. Comento em preto.
Art. 1º. Fica concedida anistia a todos aqueles que, no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor desta Lei, tenham sido ou estejam sendo ou, ainda, eventualmente, possam vir a ser investigados, processados ou condenados em razão de condutas:
Por que 14 de março de 2019? Porque essa é a data da abertura do Inquérito 4781, que ainda está em curso, que apura a indústria criminosa de "fake news" contra o Supremo. Houvesse alguma dúvida de que a pretensão dessa gente é se comportar como corte revisora do tribunal, bem, agora não há mais. Vejam que não se anistiariam apenas as pessoas conhecidas, apenas investigadas ou já condenadas, mas também as desconhecidas: aquelas que ainda cometerão crimes.
O absurdo é de tal sorte que, se um grupo resolver repetir os métodos e as práticas do 8 de janeiro, já está anistiado de antemão. Eis o texto que deixou Tarcísio, aquele que não confia na Justiça, excitado...
I - que constituam manifestações verbais ou escritas, inclusive as proferidas em vias públicas, páginas da internet, redes sociais, órgãos públicos, meios de comunicação ou quaisquer outros canais, que tenham sido ou possam ser consideradas como:
a) ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes;
b) descrédito ao processo eleitoral ou aos Poderes da República;
c) reforço à polarização política;
d) geração de animosidade na sociedade brasileira; ou
e) situações de natureza assemelhada às anteriores;
Há uma curiosa distinção na proposta que se pretende tão douta entre "manifestações verbais" e "manifestações escritas, como se estas não fossem também verbais, mas vá lá. Entendi a pretensão dos brutos.
Sendo manifestação nas redes e afins, descartam-se crimes. Assim, se alguém decidir, por exemplo, coagir juízes em suas páginas e perfis na Internet ou em praça pública, estará apenas exercendo o direito à liberdade de se expressar na modalidade "coação no curso do processo"... É um espanto.
II - qualificadas como crime no Título XII do Decreto-Lei nº 2.868, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - associadas, de qualquer modo, àquelas mencionadas nos incisos I e II, incluindo:
a) a prestação de apoio administrativo, logístico ou financeiro, bem assim qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo; ou
b) dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada;
O "Título XII" a que se refere a proposta, vejam que coisa, diz respeito justamente aos "Crimes contra o Estado Democrático de Direito", que vão do 359 I (i) ao 359 R. Entre essas duas letras, temos o L (tentativa de abolição violenta do estado de direito) e o M (tentativa de golpe de estado).
Como a proposta já anistia os criminosos que ainda nem se apresentaram para o serviço, podem se sentir à vontade os candidatos a praticar não só o L e o M, mas também:
- I: negociar com país estrangeiro atos de guerra contra o Brasil;
- J: praticar violência ou grave ameaça para desmembrar parte do território;
- K: entregar a país estrangeiro ou ente estrangeiro matéria de natureza sigilosa;
- L e M: já citados acima;
- N: impedir ou perturbar a eleição ou impedir divulgação de resultado;
- P: Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional;
- R: Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito;
- Nota: os Artigos 359 O, Q e S foram vetados; razão por que não aparecem acima.
Para lembrar: o Artigo 359 T já deixa claro que "não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais."
Vale dizer: o Código Penal, por óbvio, abriga as garantias fundamentais da Constituição e só prevê punição para atos criminosos, com o que não se conformam os defensores da esbórnia fantasiada de anistia.
Vamos seguir porque o troço fica ainda pior.
Também estariam previamente anistiadas as condutas apuradas:
a) em inquéritos instaurados com base no art. 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; ou
b) com o apoio de informações, notícias ou relatórios produzidos com a colaboração da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral ou órgão integrante da Justiça Eleitoral que exerça ou tenha exercido funções semelhantes;
V - consideradas como manifestações voltadas à produção ou veiculação de desinformação ou dados inverídicos em relação a partidos, candidatos, governos, eleições ou agentes políticos.
O Artigo 43 do Regimento é justamente o que sustenta a abertura de ofício do Inquérito 4781. Nem concluído está, mas todos estariam de antemão anistiados sem que se soubesse o que está lá.
O texto também deixa claro que outro dos seus alvos específicos é o TSE. Assim, se o Congresso aprovasse esse troço, colocar-se-ia, até agora, como instância revisora de dois tribunais superiores. Vai piorar.
§ 1°. A anistia a que se refere esta Lei afasta automaticamente quaisquer efeitos da condenação penal, bem como determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso.
Parece que o texto vai se esmerando na loucura à medida que vai avançando. Anistiar pessoas meramente investigadas é, com efeito, um exercício notável de impunidade criativa. Sigamos.
§ 2°. A anistia alcança, ainda:
I - os efeitos decorrentes de medidas cautelares e liminares em vigor, multas e indenizações, inclusive por danos morais, bem como quaisquer restrições de direitos impostas, judicial ou administrativamente, em razão das condutas de que trata o caput.
II - procedimentos a serem instaurados com o objetivo de responsabilizar pessoas por condutas praticadas no período referido no caput, desde que enquadradas nas hipóteses desta Lei;
III - ilícitos civis, administrativos e eleitorais vinculados ou associados às condutas referidas no caput, afastando-se, inclusive, todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os beneficiários desta Lei;
IV - os crimes políticos ou conexos, eleitorais e aqueles que tiveram seus direitos sociais e políticos violados.
§ 3°. Para os fins do inciso I do caput, a noção de manifestações de rua alcança também as movimentações e acampamentos ocorridos em frente a prédios, sedes e equipamentos administrados por instituições militares, bem como os protestos ocorridos na capital federal em 08 de janeiro de 2023.
Também na ordem dos fatores, o projeto não disfarça o que quer. Notem que a turma do 8 de janeiro foi parar no último item da proposta. Os valentes não poderiam propor a anistia apenas aos condenados por golpe, ainda que Bolsonaro viesse a ser beneficiado, porque isso não resolveria o problema das duas inelegibilidades que já transitaram em julgado no TSE e que só poderiam ser revistas pelo STF.
Problema resolvido: também as decisões do TSE seriam anuladas.
TARCÍSIO E A SUA "GRANDE CARTADA"
Caras e caros, trata-se de uma proposta inconstitucional de cabo a rabo. E é evidente que Tarcísio sabe disso. Ocorre que o seu, como posso chamar, "golpismo moderado" não era suficiente para receber o sinal verde da Família Bolsonaro. Tinha de se ajoelhar no altar do Mito. E ele se ajoelhou na certeza de que está num jogo de ganha-ganha.
Sabe muito bem que, se essa barbaridade prosperasse, o candidato não seria ele, mas Bolsonaro, o que talvez até facilitasse as coisas para Lula, ao menos com os números que há agora. Mas é claro que ele olha para essa aberração e sabe: não tem como esse troço passar pelo Supremo, na hipótese de que passasse pelo Senado se aprovado pela Câmara.
Assim, cumpre o roteiro da fidelidade absoluta para se sagrar o candidato ungido por Bolsonaro, prometendo-lhe, se eleito, o indulto, igualmente inconstitucional. Mas aí se antevê com a faca e o queijo na mão, em condições de pressionar o Supremo.
CONCLUO
Parabéns pelo "Prêmio Visionários do Ano" a todos aqueles que apostaram que a "Terceira Via" era uma espécie de desvio da "Segunda Via", que é aquela do golpe.
Não! Tarcísio está deixando claro que ele não é candidato a arejar o bolsonarismo, como se isso fosse possível.
Ele só é candidato a reciclar o golpismo. Essa minuta de projeto de anistia que veio à público é o golpe na forma de um projeto de lei. E Tarcísio, o "bolsonarista moderado" que não confia da Justiça, o abraça como saída para o Brasil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.