Projeto é de golpe, não de anistia; Tarcísio, um reciclador de fascistoides

O absurdo é de tal sorte que, se um grupo resolver repetir os métodos e as práticas do 8 de janeiro, já está anistiado de antemão. Eis o texto que deixou Tarcísio, aquele que não confia na Justiça, excitado...

I - que constituam manifestações verbais ou escritas, inclusive as proferidas em vias públicas, páginas da internet, redes sociais, órgãos públicos, meios de comunicação ou quaisquer outros canais, que tenham sido ou possam ser consideradas como:

a) ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes;

b) descrédito ao processo eleitoral ou aos Poderes da República;

c) reforço à polarização política;

d) geração de animosidade na sociedade brasileira; ou

e) situações de natureza assemelhada às anteriores;

Há uma curiosa distinção na proposta que se pretende tão douta entre "manifestações verbais" e "manifestações escritas, como se estas não fossem também verbais, mas vá lá. Entendi a pretensão dos brutos.

Sendo manifestação nas redes e afins, descartam-se crimes. Assim, se alguém decidir, por exemplo, coagir juízes em suas páginas e perfis na Internet ou em praça pública, estará apenas exercendo o direito à liberdade de se expressar na modalidade "coação no curso do processo"... É um espanto.

II - qualificadas como crime no Título XII do Decreto-Lei nº 2.868, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - associadas, de qualquer modo, àquelas mencionadas nos incisos I e II, incluindo:

a) a prestação de apoio administrativo, logístico ou financeiro, bem assim qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo; ou

b) dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada;

O "Título XII" a que se refere a proposta, vejam que coisa, diz respeito justamente aos "Crimes contra o Estado Democrático de Direito", que vão do 359 I (i) ao 359 R. Entre essas duas letras, temos o L (tentativa de abolição violenta do estado de direito) e o M (tentativa de golpe de estado).

Como a proposta já anistia os criminosos que ainda nem se apresentaram para o serviço, podem se sentir à vontade os candidatos a praticar não só o L e o M, mas também:

- I: negociar com país estrangeiro atos de guerra contra o Brasil;

- J: praticar violência ou grave ameaça para desmembrar parte do território;

- K: entregar a país estrangeiro ou ente estrangeiro matéria de natureza sigilosa;

- L e M: já citados acima;

- N: impedir ou perturbar a eleição ou impedir divulgação de resultado;

- P: Restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional;

- R: Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito;

- Nota: os Artigos 359 O, Q e S foram vetados; razão por que não aparecem acima.