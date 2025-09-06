Nogueira e Tarcísio e o 'Balé Fura-Olho dos Bolsonaros no Reino da Direita'
Fosse Tchaikovsky vivo, em vez do onírico "O Quebra Nozes e o Rei dos Ratos", talvez tivesse optado por um balé bem mais realista e cruento: "O Fura-Olho no Reino da Direita", deixando em aberto a definição sobre quem lideraria a gangue dos roedores. No clássico de E.T.A.Hoffmann, adaptado por Alexandre Dumas, o pai, e levado aos palcos pelo compositor russo, Clara — também Marie ou Masha, a depender da versão — vê o seu boneco quebra-nozes transformado primeiro num soldado e depois num príncipe. Experimenta eventos espetaculares, mas acorda do sonho. No caso da dança do "Fura-Olho da Direita", também há muitos devaneios. O que reserva a realidade?
Há uma personagem que transita na direita e na extrema direita e que opera cem por cento do tempo em favor da candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência e contra a estratégia dos Bolsonaro — e notem que vou me ater a fatos e falas, sem juízo de valor. Refiro-me ao senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas. Ele tenta ser uma esfinge com um pouco mais de segredos do que Tarcísio, mas também entrega todo o jogo. Comecemos por aquilo que, na sua entrevista à Folha de ontem, é tão sutil como o anúncio do Anjo da Morte.
BOLSONARO MORRENDO?
Sob o pretexto de acusar as injustiças contra o ex-presidente e indagado se espera que a anistia seja aprovada a tempo de Bolsonaro não ir para a cadeia, o senador responde assim:
"Eu espero que seja. Se existe uma pessoa com a saúde debilitada é ele. Sofre o tempo todo com soluço, passando mal, vomitando. Se botarem ele na cadeia, é porque querem matar o Bolsonaro. Eu espero que não exista esse espírito no Supremo, de querer matar o presidente."
Pergunta óbvia de resposta idem: como é que alguém nessas condições poderia ser candidato. "Ah, o próprio Carlos falou sobre o padecimento do pai...". Fato. Mas, por enquanto ao menos, ele não é um articulador de Tarcísio, se é que me entendem. Dizer que alguém virou pó de rabiola para poder exaltar um nome alternativo não chega a ser uma consideração lisonjeira.
CHANTAGEM
Não faltam à fala de Nogueira nem laivos de chantagem quando diz:
"O que mais credencia o Tarcísio é a chance de vitória. A única pessoa que não pode perder essa próxima eleição é o Bolsonaro, e ele não vai arriscar. Tire as conclusões. O Tarcísio é candidato, se tiver o apoio do Bolsonaro. O Lula nem disputa com o Tarcísio."
Isso de o Lula nem disputar é puro "whisful thinking" para encarecer sua estratégia. Afinal, se Ciro quer Tarcísio — além de pretender ser vice na chapa —, tem de ser o mais convincente possível, acenando até com a vitória por WO.
Por que falo em chantagem? Diz: Bolsonaro não pode perder. E ele só vence com Tarcísio... Isso descarta um candidato da família e impõe ao ex-presidente o nome do governador como sua única tábua de salvação. Ou isso ou, prestem atenção às suas palavras, a morte.
Comportando-se como leitor da alma do ex-chefe, diz achar que ele já tem um candidato em mente... Adivinhem quem.
Destaque-se que a entrevista dá, vamos dizer, um chega-pra-lá nos filhos, deixando claro, então, quem manda. Indagado se os filhos aceitariam um nome que não fosse da família, responde:
"Tu acha que o Bolsonaro vai anunciar um candidato, aí o Eduardo vai ser candidato? O Flávio vai ser candidato? Não vai. Eu não tenho dúvida, vão obedecer o pai. O comando é do pai. O líder é ele."
É claro que há aí um desdém evidente. Uma entrevista como essa não seria concedida sem a anuência de Tarcísio, que vai jurar fidelidade a Bolsonaro neste domingo, na Paulista.
BOLSONARO INELEGÍVEL
Indagado se a anistia pretendida vem casada à elegibilidade, afirma:
"Não estamos tratando de inelegibilidade. Ele está inelegível por aquele absurdo daquela reunião de embaixadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito difícil você conseguir anistiar ele politicamente, eleitoralmente --que era o certo. Eu tenho um projeto para isso, mas acho muito difícil de acontecer, infelizmente."
Alguém poderia dizer que Ciro, afinal, está sendo realista e que Bolsonaro não vai mesmo recuperar a elegibilidade. Ok. Ocorre que a palavra do líder ainda não é essa, certo? E que tal articulação escancarada em favor de Tarcísio não tem a autorização do chefe. Mas quem é o chefe de Ciro Nogueira. Nota: Bolsonaro está inelegível duas vezes no TSE.
CERTA DISTÂNCIA DE EDUARDO
É claro que o senador diz que o culpado pelo tarifaço de Trump é Lula. Sabe que não é. De toda sorte, aquele que é hoje o principal articulador da candidatura Tarcísio no Congresso decidiu se distanciar um tanto de Eduardo também nessa questão:
"Critiquei o Eduardo. Ele sabe da minha posição de que defender tarifa contra o Brasil é um erro. Agora, eu também não sei o que faria se meu pai estivesse sendo injustiçado. O grande erro do presidente Trump foi não explicar para o Brasil quem é o verdadeiro culpado: Lula."
Entendi. O verdadeiro culpado é o Lula por uma medida defendida por Eduardo e tomada em defesa de Bolsonaro... Vai ver é por isso os tarcisistas querem que pensem que são de centro...
CIRO NÃO CONTEMPLA
Ciro não contempla a alternativa, porque isto é estranho ao que o Centrão sempre faz, de que possa existir um grupo político que prefira manter o poder da oposição a ser secundarizado no governo, que é o que aconteceria com os Bolsonaros numa eventual gestão Tarcísio.
E por que não? Ciro foi da base nos governos do PT e de Bolsonaro. O seu partido tem um ministério, a Presidência da CEF e um monte de cargos no segundo e terceiro escalões. Poderia dizer: "Eu sei como é ser sempre poder no poder." Deve-lhe parecer uma maluquice que alguém no bolsonarismo decida ser poder na oposição. Por isso ele está doido para passar o patrimônio dos Bolsonaros para a gestão Tarcísio, o que o transformaria num dos condestáveis do regime.
A saída poderia não ser a melhor para a família do ex-presidente, mas seria mel na sopa de Ciro, de Antônio Rueda e patriotas desse jaez..
RESUMO DO LIBRETO DO BALÉ FURA-OLHO
Senador Ciro Nogueira, principal articulador das pretensões de Tarcísio à Presidência diz que Bolsonaro não vai recuperar a elegibilidade, que está doente e que pode até morrer. Nogueira afirma ainda que a tábua de salvação é Tarcísio de Freitas e que não há saída a não ser apoiá-lo. Sustenta que os filhos não contam muito porque não têm como ir contra a escolha do pai, que acredita já feita, e marca distância de Eduardo na questão do tarifaço. Nogueira não conta com a possibilidade de que os Bolsonaros possam, a depender das circunstâncias, preferir chefiar a oposição a ser secundarizados num governo Tarcísio, que passaria a gerir o patrimônio da direita e da extrema direita. Se Ciro faz isso agora, faria depois o quê?
Quem, nessa história, vive no mundo da fantasia e quem compõe a gangue dos ratos?
