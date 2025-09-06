Nogueira e Tarcísio e o 'Balé Fura-Olho dos Bolsonaros no Reino da Direita'

É claro que há aí um desdém evidente. Uma entrevista como essa não seria concedida sem a anuência de Tarcísio, que vai jurar fidelidade a Bolsonaro neste domingo, na Paulista.



BOLSONARO INELEGÍVEL

Indagado se a anistia pretendida vem casada à elegibilidade, afirma:

"Não estamos tratando de inelegibilidade. Ele está inelegível por aquele absurdo daquela reunião de embaixadores. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito difícil você conseguir anistiar ele politicamente, eleitoralmente --que era o certo. Eu tenho um projeto para isso, mas acho muito difícil de acontecer, infelizmente."

Alguém poderia dizer que Ciro, afinal, está sendo realista e que Bolsonaro não vai mesmo recuperar a elegibilidade. Ok. Ocorre que a palavra do líder ainda não é essa, certo? E que tal articulação escancarada em favor de Tarcísio não tem a autorização do chefe. Mas quem é o chefe de Ciro Nogueira. Nota: Bolsonaro está inelegível duas vezes no TSE.

CERTA DISTÂNCIA DE EDUARDO

É claro que o senador diz que o culpado pelo tarifaço de Trump é Lula. Sabe que não é. De toda sorte, aquele que é hoje o principal articulador da candidatura Tarcísio no Congresso decidiu se distanciar um tanto de Eduardo também nessa questão:

"Critiquei o Eduardo. Ele sabe da minha posição de que defender tarifa contra o Brasil é um erro. Agora, eu também não sei o que faria se meu pai estivesse sendo injustiçado. O grande erro do presidente Trump foi não explicar para o Brasil quem é o verdadeiro culpado: Lula."

Entendi. O verdadeiro culpado é o Lula por uma medida defendida por Eduardo e tomada em defesa de Bolsonaro... Vai ver é por isso os tarcisistas querem que pensem que são de centro...

CIRO NÃO CONTEMPLA

Ciro não contempla a alternativa, porque isto é estranho ao que o Centrão sempre faz, de que possa existir um grupo político que prefira manter o poder da oposição a ser secundarizado no governo, que é o que aconteceria com os Bolsonaros numa eventual gestão Tarcísio.

E por que não? Ciro foi da base nos governos do PT e de Bolsonaro. O seu partido tem um ministério, a Presidência da CEF e um monte de cargos no segundo e terceiro escalões. Poderia dizer: "Eu sei como é ser sempre poder no poder." Deve-lhe parecer uma maluquice que alguém no bolsonarismo decida ser poder na oposição. Por isso ele está doido para passar o patrimônio dos Bolsonaros para a gestão Tarcísio, o que o transformaria num dos condestáveis do regime.