A carraspana de Gilmar em Tarcísio, um novo golpista a partir deste domingo

O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam."

RETOMO

Para tentar ser o homem de Bolsonaro na eleição, Tarcísio resolveu rasgar a fantasia do "conservador que preserva as instituições" e fazer uma ameaça explícita ao Poder Judiciário, particularmente ao Supremo.

Quando alguém diz um "ninguém aguenta mais", como fez Tarcísio, está convocando aqueles que o ouvem a agir por conta própria e tentar derrubar, então, o ente que poria limites a seus anseios — no caso, o próprio tribunal, a exemplo do que se viu no 8 de janeiro de 2023.

Isso quer dizer que Tarcísio será o nome escolhido por Bolsonaro, com a anuência de Eduardo? Não quer dizer necessariamente, embora alguns potentados ameacem deixar os Bolsonaros na chuva se isso não acontecer. Terão como resistir?

Ainda que o governador de São Paulo não venha a ser o ungido, o seu serviço em favor da radicalização do processo eleitoral está feito. Não dá mais para brincar de moderado. Caso se candidate e caso seja eleito, o que se prevê é uma jornada de choque com as instituições. De novo!

Neste domingo, nas redes, o historiador Carlos Fico — autor do excelente livro "Utopia Autoritária Brasileira" — publicou um quadro com as 14 ações golpistas havidas na República: em sete, o golpismo foi bem sucedidos; em outro tanto, inclusive em 2022, não. Todas as vezes em a conspirata não deu certo, houve anistia — e também quando deu como os anistiados por 1964. Ele só chama a atenção para a ausência de punições.