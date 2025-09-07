A carraspana de Gilmar em Tarcísio, um novo golpista a partir deste domingo
Se alguém precisa reagir com destemor a arreganhos autoritários e ao assédio contra o Supremo, não tenham dúvida de que Gilmar Mendes, decano da Corte, o faz. Ele respondeu com dureza aos despropósitos de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, em sua violenta e ameaçadora invectiva contra o tribunal.
Escreveu o ministro:
"No Dia da Independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil 'ditadura da toga', tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais.
Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país: milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de Poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República.
O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam."
RETOMO
Para tentar ser o homem de Bolsonaro na eleição, Tarcísio resolveu rasgar a fantasia do "conservador que preserva as instituições" e fazer uma ameaça explícita ao Poder Judiciário, particularmente ao Supremo.
Quando alguém diz um "ninguém aguenta mais", como fez Tarcísio, está convocando aqueles que o ouvem a agir por conta própria e tentar derrubar, então, o ente que poria limites a seus anseios — no caso, o próprio tribunal, a exemplo do que se viu no 8 de janeiro de 2023.
Isso quer dizer que Tarcísio será o nome escolhido por Bolsonaro, com a anuência de Eduardo? Não quer dizer necessariamente, embora alguns potentados ameacem deixar os Bolsonaros na chuva se isso não acontecer. Terão como resistir?
Ainda que o governador de São Paulo não venha a ser o ungido, o seu serviço em favor da radicalização do processo eleitoral está feito. Não dá mais para brincar de moderado. Caso se candidate e caso seja eleito, o que se prevê é uma jornada de choque com as instituições. De novo!
Neste domingo, nas redes, o historiador Carlos Fico — autor do excelente livro "Utopia Autoritária Brasileira" — publicou um quadro com as 14 ações golpistas havidas na República: em sete, o golpismo foi bem sucedidos; em outro tanto, inclusive em 2022, não. Todas as vezes em a conspirata não deu certo, houve anistia — e também quando deu como os anistiados por 1964. Ele só chama a atenção para a ausência de punições.
Esta é a primeira vez na história da República em que golpistas podem ser punidos, o que Bolsonaro, Tarcísio e outros tentam impedir.
Gilmar está obviamente certo:
"O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo."
E a anistia ou indulto, venha um ou outro, se vier? A resposta está dada, não como antecipação de julgamento, até porque a proposta não existe, mas como resposta da ordem legal, que já foi dada.
"É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão! Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam."
Talvez o governador, a exemplo de seu líder, demonstre a disposição de pagar para ver caso chegue à Presidência.
MENDONÇA
Tarcísio tem o seu querido no Supremo. Resolveu "recitar" no ato na Paulista um trecho do discurso que André Mendonça fez num evento do Lide no dia 22 de agosto:
"Ele diz: 'na Constituição se fala em independência e harmonia entre os Poderes, o que demanda o equilíbrio institucional e instituições justas, responsáveis com a sociedade e com o bem comum. No Estado, devemos ser o império das leis. A lei e a racionalidade devem funcionar como fator de estabilidade. O estado de direito fortalecido demanda autocontenção do Judiciário. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo.' Quem disse isso foi ministro André Mendonça. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito não pelo medo".
Pois é... Esse juiz é aquele mesmo que votou, no da 5 de junho, a favor do vale-tudo nas redes sob o pretexto da autocontenção, pelo que chegou a ser elogiado em certos círculos supostamente liberais, No dia 16 de agosto, Felca fez picadinho do sua cantilena libertária para os pedófilos e liberticida para as crianças.
Ocorre que ele nem estava tratando das redes. Seu voto já pregava a proteção a Bolsonaro, de quem nunca divergiu. É o que Tarcísio entende por autonomia de um Poder e de um juiz.
ENCERRO
A partir deste domingo, há um novo golpista na praça. Chama-se Tarcísio de Freitas. E pouco importa se investe na crise entre os Poderes porque é aquilo em que realmente acredita ou se está só tentando tungar o eleitorado de Bolsonaro.
