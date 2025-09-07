Tarcísio ataca STF para pegar Bolsonaro como crocodilo pega gnu no rio Mara

CADÊ O "BOLSONARISTA MODERADO"?

Deve ter decepcionado bastante os que o viam como alternativa de "bolsonarismo moderado" e de "direita democrática". Para ser o candidato do Jair, cobra a impunidade para golpistas falando em nome do império da lei. Fez um ataque direto a Alexandre de Moraes:

"Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega! Chega do abuso! Chega! Eu tenho a certeza de que novos tempos virão. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como [Alexandre de] Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país".

O que isso tudo quer dizer? É claro que se trata da apologia do confronto com o Judiciário. Se ele fosse o Silas Malafaia ou um deputado qualquer, já seria complicado, mas vá lá. Quando se é govenador de São Paulo, responsável por manter a ordem no Estado — e isso compreende também não estimular o choque entre os Poderes —, o discurso se torna especialmente grave. Pouco antes, uma enorme bandeira dos Estados Unidos tinha sido aberta na avenida. "Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país...", não é mesmo?

Bolsonaro não voltará a ser elegível. Digamos que o ato de constrangimento funcione e que Tarcísio acabe mesmo sendo o candidato... Que tipo de campanha eleitoral será feita? O cara resolveu, vejam que coisa!, ser mais duro do que Michelle. Ele a vê à sua frente na fila do coração de Bolsonaro. E que se note: por mais que ela endurecesse, não exerce cargo público; não tem a atribuição de manter a lei e a ordem.

Tarcísio houve por bem constranger também Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara:

"É por isso que a gente tá aqui; pra dizer para o Hugo Motta: 'Paute! Paute a anistia! Presidente de Casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário; pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute! Paute a anistia, deixe a Casa decidir'. E eu tenho a certeza que ele vai fazer isso porque trazer anistia para pauta é trazer a Justiça. É resgatar o país. Não podemos nos afastar do império da lei".

Notem: ele estava pedindo a anistia para golpistas em nome do... império da lei. Os seus patrocinadores, pelo visto, demandaram que caprichasse no humor involuntário. E ele o fez:

"Só há uma forma de resolver isso, é a anistia ampla. Temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas na urna. Deixa Bolsonaro ir para a urna. Qual o problema? Ele é nosso candidato, e tenho a certeza de que, ele indo para a urna, ele vai ganhar a eleição."

Atentem para a fala acima. Bolsonaro e outros estão sendo julgados justamente porque, comprovadamente, não aceitaram que "as divergências fossem resolvidas pelas urnas". Mas vamos seguir com Tarcísio: disse ter a certeza de que, se o ex-presidente for o candidato, ganha a eleição. Pergunto: e se isso acontecesse e não ganhasse? O que faria Tarcísio à frente do governo de São Paulo. A propósito: fosse ele próprio o candidato, estaria preparado para a derrota, ou entenderia que seria fruto de algum arranjo, a exemplo do que pensa seu líder?