Tarcísio ataca STF para pegar Bolsonaro como crocodilo pega gnu no rio Mara
É, caras e caros... Acharam a formulação do título um tanto exótica? Pois é precisamente o que está em curso. As frações do Centrão, "duzmercáduz" e do empresariado que querem Tarcísio de Freitas candidato à Presidência — e isso só pode acontecer com a anuência de Jair Bolsonaro — lhe passaram uma tarefa, que ele cumpriu à risca neste domingo, na Avenida Paulista: tem de partir para cima do Supremo, aderir à agenda de Jair e de Eduardo Bolsonaro, sair de peito aberto em defesa da anistia e da elegibilidade do ex-presidente, sabendo que nada disso vai acontecer. Talvez, assim, consiga abocanhar pai e filho, como os crocodilos do rio Mara, no Quênia, pegam os gnus na hora da travessa da manada. É a aposta para que a família decida passar para um agregado, que não é do sangue, aquele que considera um patrimônio seu.
A adesão de Tarcísio à tese foi tão radical, e a crítica ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, tão dura que um bolsonarista graúdo as considerou rápidas demais para serem genuínas. Avalia que o governador de São Paulo não tem alternativa se quer a bênção de Bolsonaro e que, nessas condições, não há como avaliar a sinceridade de ninguém. O ex-presidente teria de correr um risco. Será?
Esses que patrocinam a candidatura de Tarcísio acham que a família não tem alternativa e que será obrigada a escolher Tarcísio. Se era radicalização o que lhe faltava, agora não falta mais. Com efeito, aquele que governa o estado mais rico da federação fez um discurso de uma formidável irresponsabilidade.
CADÊ O "BOLSONARISTA MODERADO"?
Deve ter decepcionado bastante os que o viam como alternativa de "bolsonarismo moderado" e de "direita democrática". Para ser o candidato do Jair, cobra a impunidade para golpistas falando em nome do império da lei. Fez um ataque direto a Alexandre de Moraes:
"Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega! Chega do abuso! Chega! Eu tenho a certeza de que novos tempos virão. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como [Alexandre de] Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país".
O que isso tudo quer dizer? É claro que se trata da apologia do confronto com o Judiciário. Se ele fosse o Silas Malafaia ou um deputado qualquer, já seria complicado, mas vá lá. Quando se é govenador de São Paulo, responsável por manter a ordem no Estado — e isso compreende também não estimular o choque entre os Poderes —, o discurso se torna especialmente grave. Pouco antes, uma enorme bandeira dos Estados Unidos tinha sido aberta na avenida. "Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país...", não é mesmo?
Bolsonaro não voltará a ser elegível. Digamos que o ato de constrangimento funcione e que Tarcísio acabe mesmo sendo o candidato... Que tipo de campanha eleitoral será feita? O cara resolveu, vejam que coisa!, ser mais duro do que Michelle. Ele a vê à sua frente na fila do coração de Bolsonaro. E que se note: por mais que ela endurecesse, não exerce cargo público; não tem a atribuição de manter a lei e a ordem.
Tarcísio houve por bem constranger também Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara:
"É por isso que a gente tá aqui; pra dizer para o Hugo Motta: 'Paute! Paute a anistia! Presidente de Casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário; pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute! Paute a anistia, deixe a Casa decidir'. E eu tenho a certeza que ele vai fazer isso porque trazer anistia para pauta é trazer a Justiça. É resgatar o país. Não podemos nos afastar do império da lei".
Notem: ele estava pedindo a anistia para golpistas em nome do... império da lei. Os seus patrocinadores, pelo visto, demandaram que caprichasse no humor involuntário. E ele o fez:
"Só há uma forma de resolver isso, é a anistia ampla. Temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas na urna. Deixa Bolsonaro ir para a urna. Qual o problema? Ele é nosso candidato, e tenho a certeza de que, ele indo para a urna, ele vai ganhar a eleição."
Atentem para a fala acima. Bolsonaro e outros estão sendo julgados justamente porque, comprovadamente, não aceitaram que "as divergências fossem resolvidas pelas urnas". Mas vamos seguir com Tarcísio: disse ter a certeza de que, se o ex-presidente for o candidato, ganha a eleição. Pergunto: e se isso acontecesse e não ganhasse? O que faria Tarcísio à frente do governo de São Paulo. A propósito: fosse ele próprio o candidato, estaria preparado para a derrota, ou entenderia que seria fruto de algum arranjo, a exemplo do que pensa seu líder?
ASSÉDIO DA SUBMISSÃO
Não sei se já passaram pela situação de sofrer uma espécie de assédio da sujeição e da submissão por motivos oportunistas. É uma situação muito desagradável e constrangedora. Assim devem estar se sentindo agora Bolsonaro, Eduardo e, acredito, a própria Michelle: "O que a gente faz com esse cara agora, que está nos prometendo tudo o que pedimos e até um pouco mais, embora a gente não confie nele?" Ocorre que não se trata de uma questão pessoal. Com quem está a grana?
O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas, um dos artífices da aliança que busca tirar a sucessão, ao menos a da direita, do controle da família Bolsonaro, repassou para a sua rede de contatos uma mensagem curiosa. Traz a imagem de uma reportagem do UOL com o título em destaque (ver imagem no alto): "Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro".
Quando se bate o olho na mensagem de Ciro, é o que salta aos olhos. E, na letra miúda, própria das mensagens do X, pode-se ler:
"Aviso aos intrigueiros: Bolsonaro é o maior líder popular da Direita brasileira. Não existe Direita sem Bolsonaro assim como não existe PT sem Lula. Quem tem projeto de escantear Bolsonaro é Lula e seus sabujos. TUDO passa por BOLSONARO. Ou não passará."
Bom, Lula não tem como "escantear Bolsonaro" porque, afinal de contas, são de campos opostos, não é mesmo? Ciro, um dos articulares de Tarcísio, o disruptivo, é aquele que afirmou em entrevista à Folha que Tarcísio é a única esperança de Bolsonaro vencer a eleição e que os filhos não teriam como resistir ao nome do governador de São Paulo se o pai fizer essa escolha.
Tentam carcar os Bolsonaros por todos os lados: com assédio político, chantagem e até sabujice. A turma não brinca em serviço. Tarcísio está dizendo que topa tudo: até mesmo investir numa crise institucional.
A Família Bolsonaro, por ora, não quer perder o controle do seu patrimônio: no governo ou na oposição. Tarcísio, no entanto, está à espreita, como os crocodilos do rio Mara, no Quênia, à espera da travessia da manada de gnus.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.