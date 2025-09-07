Assine UOL
Tarcísio ataca STF para pegar Bolsonaro como crocodilo pega gnu no rio Mara

Parece um crocodilo do rio Mara, no Quênia, pronto para almoçar um gnu na hora da travessia da manada, mas é Tarcísio sonhando pegar Bolsonaro pela perna. Vai conseguir? Ele está fazendo de tudo: promete até crise institucional. No destaque: Ciro Nogueira, como sempre, trata Bolsonaro como uma grande farol do passado.
É, caras e caros... Acharam a formulação do título um tanto exótica? Pois é precisamente o que está em curso. As frações do Centrão, "duzmercáduz" e do empresariado que querem Tarcísio de Freitas candidato à Presidência — e isso só pode acontecer com a anuência de Jair Bolsonaro — lhe passaram uma tarefa, que ele cumpriu à risca neste domingo, na Avenida Paulista: tem de partir para cima do Supremo, aderir à agenda de Jair e de Eduardo Bolsonaro, sair de peito aberto em defesa da anistia e da elegibilidade do ex-presidente, sabendo que nada disso vai acontecer. Talvez, assim, consiga abocanhar pai e filho, como os crocodilos do rio Mara, no Quênia, pegam os gnus na hora da travessa da manada. É a aposta para que a família decida passar para um agregado, que não é do sangue, aquele que considera um patrimônio seu.

A adesão de Tarcísio à tese foi tão radical, e a crítica ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, tão dura que um bolsonarista graúdo as considerou rápidas demais para serem genuínas. Avalia que o governador de São Paulo não tem alternativa se quer a bênção de Bolsonaro e que, nessas condições, não há como avaliar a sinceridade de ninguém. O ex-presidente teria de correr um risco. Será?

Esses que patrocinam a candidatura de Tarcísio acham que a família não tem alternativa e que será obrigada a escolher Tarcísio. Se era radicalização o que lhe faltava, agora não falta mais. Com efeito, aquele que governa o estado mais rico da federação fez um discurso de uma formidável irresponsabilidade.

CADÊ O "BOLSONARISTA MODERADO"?
Deve ter decepcionado bastante os que o viam como alternativa de "bolsonarismo moderado" e de "direita democrática". Para ser o candidato do Jair, cobra a impunidade para golpistas falando em nome do império da lei. Fez um ataque direto a Alexandre de Moraes:
"Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega! Chega do abuso! Chega! Eu tenho a certeza de que novos tempos virão. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como [Alexandre de] Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país".

O que isso tudo quer dizer? É claro que se trata da apologia do confronto com o Judiciário. Se ele fosse o Silas Malafaia ou um deputado qualquer, já seria complicado, mas vá lá. Quando se é govenador de São Paulo, responsável por manter a ordem no Estado — e isso compreende também não estimular o choque entre os Poderes —, o discurso se torna especialmente grave. Pouco antes, uma enorme bandeira dos Estados Unidos tinha sido aberta na avenida. "Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país...", não é mesmo?

Bolsonaro não voltará a ser elegível. Digamos que o ato de constrangimento funcione e que Tarcísio acabe mesmo sendo o candidato... Que tipo de campanha eleitoral será feita? O cara resolveu, vejam que coisa!, ser mais duro do que Michelle. Ele a vê à sua frente na fila do coração de Bolsonaro. E que se note: por mais que ela endurecesse, não exerce cargo público; não tem a atribuição de manter a lei e a ordem.

Tarcísio houve por bem constranger também Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara:
"É por isso que a gente tá aqui; pra dizer para o Hugo Motta: 'Paute! Paute a anistia! Presidente de Casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário; pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute! Paute a anistia, deixe a Casa decidir'. E eu tenho a certeza que ele vai fazer isso porque trazer anistia para pauta é trazer a Justiça. É resgatar o país. Não podemos nos afastar do império da lei".

Notem: ele estava pedindo a anistia para golpistas em nome do... império da lei. Os seus patrocinadores, pelo visto, demandaram que caprichasse no humor involuntário. E ele o fez:
"Só há uma forma de resolver isso, é a anistia ampla. Temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas na urna. Deixa Bolsonaro ir para a urna. Qual o problema? Ele é nosso candidato, e tenho a certeza de que, ele indo para a urna, ele vai ganhar a eleição."

Atentem para a fala acima. Bolsonaro e outros estão sendo julgados justamente porque, comprovadamente, não aceitaram que "as divergências fossem resolvidas pelas urnas". Mas vamos seguir com Tarcísio: disse ter a certeza de que, se o ex-presidente for o candidato, ganha a eleição. Pergunto: e se isso acontecesse e não ganhasse? O que faria Tarcísio à frente do governo de São Paulo. A propósito: fosse ele próprio o candidato, estaria preparado para a derrota, ou entenderia que seria fruto de algum arranjo, a exemplo do que pensa seu líder?

ASSÉDIO DA SUBMISSÃO
Não sei se já passaram pela situação de sofrer uma espécie de assédio da sujeição e da submissão por motivos oportunistas. É uma situação muito desagradável e constrangedora. Assim devem estar se sentindo agora Bolsonaro, Eduardo e, acredito, a própria Michelle: "O que a gente faz com esse cara agora, que está nos prometendo tudo o que pedimos e até um pouco mais, embora a gente não confie nele?" Ocorre que não se trata de uma questão pessoal. Com quem está a grana?

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas, um dos artífices da aliança que busca tirar a sucessão, ao menos a da direita, do controle da família Bolsonaro, repassou para a sua rede de contatos uma mensagem curiosa. Traz a imagem de uma reportagem do UOL com o título em destaque (ver imagem no alto): "Após desembarque do governo, centrão prepara plano para escantear Bolsonaro".

Quando se bate o olho na mensagem de Ciro, é o que salta aos olhos. E, na letra miúda, própria das mensagens do X, pode-se ler:
"Aviso aos intrigueiros: Bolsonaro é o maior líder popular da Direita brasileira. Não existe Direita sem Bolsonaro assim como não existe PT sem Lula. Quem tem projeto de escantear Bolsonaro é Lula e seus sabujos. TUDO passa por BOLSONARO. Ou não passará."

Bom, Lula não tem como "escantear Bolsonaro" porque, afinal de contas, são de campos opostos, não é mesmo? Ciro, um dos articulares de Tarcísio, o disruptivo, é aquele que afirmou em entrevista à Folha que Tarcísio é a única esperança de Bolsonaro vencer a eleição e que os filhos não teriam como resistir ao nome do governador de São Paulo se o pai fizer essa escolha.

Tentam carcar os Bolsonaros por todos os lados: com assédio político, chantagem e até sabujice. A turma não brinca em serviço. Tarcísio está dizendo que topa tudo: até mesmo investir numa crise institucional.

A Família Bolsonaro, por ora, não quer perder o controle do seu patrimônio: no governo ou na oposição. Tarcísio, no entanto, está à espreita, como os crocodilos do rio Mara, no Quênia, à espera da travessia da manada de gnus.

