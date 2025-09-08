A tese cretina do "erro de Tarcísio". Ou: Desse sapo, não sairá um príncipe
Até outro dia, e eu nunca entendi a razão, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, era considerado um centrista, um moderado, ainda que bolsonarista. Bem, "bolsonarista moderado" é a melhor definição de um oximoro político. Como dizia Padre Quevedo no "Fantástico" — parte do leitorado não entenderá o chiste —, isso "non ecziste". Nota: "oximoro" é palavra paroxítona, sem acento.
Qual moderação? Na criação de escolas militares? Na segurança pública da porradaria? Na privatização da Sabesp, considerando o modo como se deu? Na venda de terras do Estado ao ruralismo mais atrasado? A propósito: apelando a uma metáfora, alguém já o viu a lastimar a escuridão? Sempre foi um negacionista do golpe. Assumidamente uma criatura de Bolsonaro, tem o despropósito de dizer que o seu criador fez um governo magnífico e é o maior líder da nossa história.
Vamos devagar. O fato de a família Bolsonaro, com a provável exceção de Flávio — o mais afeito a negócios na turma... —, não querê-lo no comando do "movimento" e do "fluxo" bolsonaristas não faz dele um homem mais progressista do que aquele a quem faz questão de demonstrar vassalagem, ainda que por oportunismo. Ora, por que não vê-lo, então, como um reacionário com mais preparo intelectual?
Abusa de vocabulário e jargão técnicos, afetando ter sempre uma solucionática para toda problemática, com ar sapiente. Frequentemente, dedica-se a exercícios mnemônicos ao dar uma resposta, sempre enumerando exemplos e jogando a solução para um futuro que depende, claro!, da virada do jogo. E adivinhem quem aparece em triunfo no porvir...
Sim, aquele que Deus escolheu para a missão impossível. Quem? Ele próprio. Faz tempo que resolveu depor o Messias com uma mistura de Abraão com Moisés. Nada menos. E isso foi mesmo um discurso seu. Não é figura de linguagem. Vê-se como o fundador de uma civilização e o guia do povo para a Terra Prometida.
A família, em suma, resiste ao seu assédio porque percebeu que ele gosta de outros assuntos além de eventualmente discutir raiz cúbica. Quer o poder. Mas não. Ele não está sentado à esquerda de Bolsonaro. É bom não confundir um repertório maior com ideias mais arejadas. Convém não tomar um trânsito mais fácil em certos setores da elite, especialmente "duzmercáduz", como evidência de uma cabeça mais aberta. Convenham: pode até ser o contrário.
O "PRÉ-PRESIDENTE" E A TESE DO ERRO
Já há tempos em vinha chamando Tarcísio de o primeiro "pré-presidente" da história do Brasil. É espantosa a quantidade de vezes que os mais variados interlocutores me disseram: "Já está eleito", criando fórmulas que realmente só permitiriam um desfecho. Vamos ser claros: isso também se espalhou na imprensa, além da falsa fama de moderado. Há mais: Tarcísio pertence àquela categoria de pessoas que é muito competente em criar a fama de que é competente. E isso se estabelece como uma verdade inquestionável. "Mas ele não será eleito?" Não faço adivinhações. Hoje, não seria.
Reparem, leitoras e leitores, especialmente nas colunas de opinião — onde também já foi visto como "pré-presidente!" — as muitas vezes em que os analistas dizem que ele "cometeu um erro" ao atacar o Supremo? Erro? Por que erro e não cálculo? Respondo.
Quando se acusa um erro, parte-se do princípio de que existiria um Tarcísio que é só um falso radical para adoçar a boca de Eduardo e de Jair, mas que, depois da eventual chegada ao poder, o príncipe progressista brotaria de dentro do sapo reacionário, e os Bolsonaros ficariam chupando o dedo.
Não! Erro é dizer que Tarcísio errou. Ele fez justamente o que se espera de um político reacionário, bolsonarista, que pretende trilhar — ainda que com fama de mais competente — os caminhos percorridos por Jair, mas vendendo mais patrimônio público. Não faz tempo, num seminário, disse que seu modelo era Javier Milei. A plateia, mais ignorante do que ele próprio, aplaudiu. Vejam lá o que acaba de acontecer com o embusteiro e como está a economia da Argentina.
Dizer que o governador de São Paulo "cometeu um erro" reincide na tolice de que ele é uma alma progressista torturada num corpinho reacionário. Não é. Trata-se apenas de um reaça mais instruído, com mais trânsito entre os endinheirados e considerado menos doidão do que Bolsonaro. Mas os valores são os mesmos. E, por isso, ele tenta assaltar a cidadela do seu inspirador político.
Se alguém encostasse, como escrevia Ivan Lessa, os ouvidos ao peito de Eduardo o ouviria dizer: "Eu não quero Tarcísio não é porque ele seja essencialmente diferente de nós; eu não o quero porque ele é essencialmente igual a nós, mas com um trânsito em setores da elite que nós nunca tivemos. Esse cara pode nos tomar a cidadela porque se parece conosco, não poque seja o contrário de nós, hipótese em que ninguém cairia na dele".
"Uai, Reinaldo, se Tarcísio pode arrombar os muros do bolsonarismo e acabar com a herança da família, então viva ele! Que ganhe!"
Opa! Calma aí! Quem disse que ele é melhor do que a árvore de onde caiu? Isso é briga lá deles. Não me meto nem dou conselho, é claro! Mas digo que, como regra geral, prefiro sempre saber com quem estou lidando a tratar com pessoas ambíguas e anfíbias.
Desse sapo não sai um príncipe.
