A tese cretina do "erro de Tarcísio". Ou: Desse sapo, não sairá um príncipe

Abusa de vocabulário e jargão técnicos, afetando ter sempre uma solucionática para toda problemática, com ar sapiente. Frequentemente, dedica-se a exercícios mnemônicos ao dar uma resposta, sempre enumerando exemplos e jogando a solução para um futuro que depende, claro!, da virada do jogo. E adivinhem quem aparece em triunfo no porvir...

Sim, aquele que Deus escolheu para a missão impossível. Quem? Ele próprio. Faz tempo que resolveu depor o Messias com uma mistura de Abraão com Moisés. Nada menos. E isso foi mesmo um discurso seu. Não é figura de linguagem. Vê-se como o fundador de uma civilização e o guia do povo para a Terra Prometida.

A família, em suma, resiste ao seu assédio porque percebeu que ele gosta de outros assuntos além de eventualmente discutir raiz cúbica. Quer o poder. Mas não. Ele não está sentado à esquerda de Bolsonaro. É bom não confundir um repertório maior com ideias mais arejadas. Convém não tomar um trânsito mais fácil em certos setores da elite, especialmente "duzmercáduz", como evidência de uma cabeça mais aberta. Convenham: pode até ser o contrário.

O "PRÉ-PRESIDENTE" E A TESE DO ERRO

Já há tempos em vinha chamando Tarcísio de o primeiro "pré-presidente" da história do Brasil. É espantosa a quantidade de vezes que os mais variados interlocutores me disseram: "Já está eleito", criando fórmulas que realmente só permitiriam um desfecho. Vamos ser claros: isso também se espalhou na imprensa, além da falsa fama de moderado. Há mais: Tarcísio pertence àquela categoria de pessoas que é muito competente em criar a fama de que é competente. E isso se estabelece como uma verdade inquestionável. "Mas ele não será eleito?" Não faço adivinhações. Hoje, não seria.

Reparem, leitoras e leitores, especialmente nas colunas de opinião — onde também já foi visto como "pré-presidente!" — as muitas vezes em que os analistas dizem que ele "cometeu um erro" ao atacar o Supremo? Erro? Por que erro e não cálculo? Respondo.

Quando se acusa um erro, parte-se do princípio de que existiria um Tarcísio que é só um falso radical para adoçar a boca de Eduardo e de Jair, mas que, depois da eventual chegada ao poder, o príncipe progressista brotaria de dentro do sapo reacionário, e os Bolsonaros ficariam chupando o dedo.