Tarcísio golpista: Eduardo vê crocodilagem. Ou: as consequências vêm depois

INCONFORMISMO É DIFERENTE DE ARRUAÇA

E que se note: uma coisa é o inconformismo de um líder político com o resultado de um julgamento; outra, distinta, é o incentivo à arruaça. E foi o que fez Tarcísio. Comportou-se como um arruaceiro. Atos públicos contra decisões de juízes, entendo, já ficam no limiar da delinquência mesmo que a fala seja mansa. É claro que se está tentando constranger o magistrado, ameaçando-o com consequências negativas na hipótese de que o resultado não seja aquele esperado pelo réu. A linha, nesse caso, que distingue a liberdade de expressão da coação no curso no processo é muito tênue.

Tarcísio a rompeu. A sua linguagem é a da ameaça ao tribunal e a do incitamento criminoso contra a corte. Ou o que querem dizer as palavras abaixo?

"Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega! Chega do abuso! Chega! Eu tenho a certeza de que novos tempos virão. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como [Alexandre de] Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país".

Ora, quando não se aguenta mais e quando se afirma que o tribunal é fonte de arbitrariedade e que lá despacha um tirano — que, então, imporia a sua vontade até a seus pares —, o que recomenda aquele que pretende ser presidente da República? Ora, a "revolta justa", não? Parece que Tarcísio não quer a anistia só para os criminosos da tentativa havida de golpe; ele já quer incentivar uma nova leva de golpistas.

Será assim? Se ungido candidato por Bolsonaro, teremos um postulante à Presidência da República que promete, se eleito, viver em permanente confronto com o Supremo, recorrendo ao expediente malandro de fazer um ataque institucional ao tribunal?; de transformá-lo em tema de palanque, mas citando parte do voto de um de seus membros, André Mendonça, com quem tem afinidades eletivas? É essa a "segurança jurídica" que os "uzmercáduz" veem em Tarcísio?

Pior: Tarcísio levou no palanque um chega-pra-lá de Silas Malafaia, que decidiu dizer por onde passa a sucessão na direita. Afirmou o pastor, dono da bola e cheio de si:

"Eu estou ouvindo uma conversa por aí: Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo: 'Olha, Bolsonaro falou pra mim...' A esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogio e critico. Tá aqui o Tarcísio. É meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado... Já fiz! Ele sabe. Mas agora esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro nem ninguém da direita têm que dizer: 'Se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui'. Isso é imaturidade política."

Um pouco humilhante para o govenador de São Paulo, não? Aliás, sobrou até para Eduardo no discurso do político Malafaia. Afinal, quem se ofereceu como candidato caso Bolsonaro não dispute — e não vai disputar — foi ele, Malafia censurou a bandeira norte-americana no ato da Paulista e reprova a proximidade do deputado com as sanções econômicas ao Brasil. Todos recebendo aula de política na Escolinha do Professor Malafaia... Um Tigrão com o Supremo; um Lulu com o pastor.