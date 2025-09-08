Tarcísio golpista: Eduardo vê crocodilagem. Ou: as consequências vêm depois
Marco Maciel, figura importante no processo de abertura política (pesquisem) e vice de Fernando Henrique Cardoso nos dois mandatos — sem nunca ter criado um miserável problema, anote-se —, era conhecido por sua habilidade política e pela capacidade de manter conversas de bastidores que, dizia-se, evitavam crises. Gostava de repetir uma frase de óbvia inflexão acaciana — referência ao Conselheiro Acácio, personagem famoso de "O Primo Basílio", de Eça de Queirós: "As consequências vêm sempre depois". Nota para quem não entendeu: Maciel não era tolo; muito pelo contrário. Tratava-se de uma ironia para se referir a pessoas que não pensavam nos desdobramentos de suas escolhas. E, bem, não custa lembrar: eles existem.
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, deveria ter pensado na frase de Maciel, na hipótese de que a conheça, antes de posar de pitbull da extrema direita no ato da Paulista. Quem quer que o tenha aconselhado a "partir para as cabeças" para constranger o ex-presidente Jair Bolsonaro a indicá-lo como futuro gestor disso a que chamam "bolsonarismo" deu-lhe um mau conselho de várias maneiras, distintas e combinadas: com absoluta certeza, foi uma escolha ruim para o país. Mas se pode também indagar: e para Jair e os demais réus? O vomitório do governador pode, em alguma medida, ajudá-los? De que modo? Que cálculo é esse?
Pensemos um pouco na campanha eleitoral na hipótese de o ex-presidente realmente escolher o atual governador de São Paulo como seu herdeiro político ao menos para a disputa do ano que vem. Se, no dia 7 de setembro de 2025, o tom foi aquele que se ouviu, a que altura ele pretende elevar o discurso depois da condenação e durante a campanha, com Bolsonaro em regime fechado ou, a depender do seu estado de saúde, em prisão domiciliar?
INCONFORMISMO É DIFERENTE DE ARRUAÇA
E que se note: uma coisa é o inconformismo de um líder político com o resultado de um julgamento; outra, distinta, é o incentivo à arruaça. E foi o que fez Tarcísio. Comportou-se como um arruaceiro. Atos públicos contra decisões de juízes, entendo, já ficam no limiar da delinquência mesmo que a fala seja mansa. É claro que se está tentando constranger o magistrado, ameaçando-o com consequências negativas na hipótese de que o resultado não seja aquele esperado pelo réu. A linha, nesse caso, que distingue a liberdade de expressão da coação no curso no processo é muito tênue.
Tarcísio a rompeu. A sua linguagem é a da ameaça ao tribunal e a do incitamento criminoso contra a corte. Ou o que querem dizer as palavras abaixo?
"Nós não vamos aceitar a ditadura de um Poder sobre o outro. Chega! Chega do abuso! Chega! Eu tenho a certeza de que novos tempos virão. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Nós vamos lutar para que a arbitrariedade tenha fim. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como [Alexandre de] Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país".
Ora, quando não se aguenta mais e quando se afirma que o tribunal é fonte de arbitrariedade e que lá despacha um tirano — que, então, imporia a sua vontade até a seus pares —, o que recomenda aquele que pretende ser presidente da República? Ora, a "revolta justa", não? Parece que Tarcísio não quer a anistia só para os criminosos da tentativa havida de golpe; ele já quer incentivar uma nova leva de golpistas.
Será assim? Se ungido candidato por Bolsonaro, teremos um postulante à Presidência da República que promete, se eleito, viver em permanente confronto com o Supremo, recorrendo ao expediente malandro de fazer um ataque institucional ao tribunal?; de transformá-lo em tema de palanque, mas citando parte do voto de um de seus membros, André Mendonça, com quem tem afinidades eletivas? É essa a "segurança jurídica" que os "uzmercáduz" veem em Tarcísio?
Pior: Tarcísio levou no palanque um chega-pra-lá de Silas Malafaia, que decidiu dizer por onde passa a sucessão na direita. Afirmou o pastor, dono da bola e cheio de si:
"Eu estou ouvindo uma conversa por aí: Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo: 'Olha, Bolsonaro falou pra mim...' A esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogio e critico. Tá aqui o Tarcísio. É meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado... Já fiz! Ele sabe. Mas agora esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro nem ninguém da direita têm que dizer: 'Se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui'. Isso é imaturidade política."
Um pouco humilhante para o govenador de São Paulo, não? Aliás, sobrou até para Eduardo no discurso do político Malafaia. Afinal, quem se ofereceu como candidato caso Bolsonaro não dispute — e não vai disputar — foi ele, Malafia censurou a bandeira norte-americana no ato da Paulista e reprova a proximidade do deputado com as sanções econômicas ao Brasil. Todos recebendo aula de política na Escolinha do Professor Malafaia... Um Tigrão com o Supremo; um Lulu com o pastor.
MAS SERÁ QUE...?
Mas será que Tarcísio realmente pensa o que disse ou está se comportando, como eu mesmo escrevi, como o crocodilo do rio Mara, no Quênia, esperando para abocanhar o gnu? Leio no Globo que Eduardo Bolsonaro considerou o destampatório de Tarcísio de "lagrimas de crocodilo". Bem, fui eu quem primeiro falou no cascudo, rsss. Sim, o jogo do governador para encostar Jair e Eduardo contra a parede é claro. Já o classifiquei aqui de "esfinge sem segredos", não?
Mas isso também não significa que o reacionarismo seja apenas um surto industriado. Se ele realmente pensa o que disse ou apenas forçou a mão para capturar Bolsonaro, bem, isso pode fazer muita diferença para a família (com quem fica a herança?), mas nenhuma para o Brasil e para o ambiente político. A aposta na radicalização está feita.
Há mais: não lhes parece um pouco cedo para elevar tanto a temperatura? E agora? Vai mantê-la assim? O "candidato Tarcísio", se candidato for, elegeu o Supremo como inimigo? Se no poder, vem o quê?
ENCERRO
E, claro!, cumpre pensar também em que uma fala que explode pontes pode colaborar concretamente com a situação de Bolsonaro... Não creio que as declarações do governador façam ministros do tribunal votar assim ou assado, mas erga aí a mão o Zé Mané que acredita que, ao fazer aquele discurso, Tarcísio realmente pensava nas agruras de Bolsonaro...
Pensava, como resta evidente, em seus interesses pessoais, pouco importando as eventuais consequências do seu calculado desatino para aquele que o inventou como político.
E as consequências vêm sempre depois.
