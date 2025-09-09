Na carta, Trump já havia ameaçado com armas; hora de falar de crime militar

Será que os EUA realmente usariam força militar contra o Brasil para livrar a cara de Bolsonaro? Pois é... Lembro que a ameaça já estava na carta que Trump publicou nas redes sociais e que seria endereçada a Lula. Escrevi no dia 30 de julho, nesta coluna, o texto "Casa Branca não exclui nem ação militar contra o país; canalha daqui apoia".

E por que o fiz? Prestem atenção a este trecho daquele troço absurdo e desaforado:

"COLOCANDO A AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR: Ao impor essas tarifas para lidar com as ações imprudentes do Governo do Brasil, o Presidente Trump está protegendo a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos de uma ameaça estrangeira. Em consonância com seu mandato eleitoral, o Presidente Trump também tomou outras medidas para alcançar a paz por meio da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança dos EUA."

Escrevi então:

"Assim, tem-se por inequívoco que Trump vê os EUA como um país agredido pelo Brasil. Estaria, assim, operando uma manobra defensiva, de autoproteção. E aí vem a ameaça: 'alcançar a paz por meio da força'. Ora, trata-se de um fundamento de sentido aberto: como Trump se coloca no papel de regular e definir o que é a agressão -- e a independência do Poder Judiciário e a punição aos golpistas são vistas por lá, de forma malandra, como práticas contrárias aos interesses americanos --, o simples exercício da soberania por aqui pode ser lido, então, como agressão continuada, o que implicaria o 'uso da força para atingir a paz' Qual é o ponto extremo de tal primado?"

Respondo a pergunta que eu mesmo fiz: o ponto extremo é o uso da força militar.

"Reinaldo, você considera isso possível?" Em se tratando de Trump, convém sempre trazer o absurdo para a equação. "Mas você considera isso provável?" Não. Teria de haver um motivo para um ato de guerra contra o Brasil, que, de resto, precisaria contar com a anuência do Congresso.

Mas é claro que estamos diante de uma declaração de extrema gravidade. Ainda que a tal Karoline Leavitt costume dizer coisas um tanto assombrosas, ela é quem é, e isso não pode, obviamente ser ignorado. A embaixada nos EUA no Brasil reproduziu um vídeo com a resposta completa da dita-cuja; na mensagem que o acompanha, excluiu a ameaça armada.