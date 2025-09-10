Fux, que já condenou 400 vezes, dá voto vergonhoso sobre peixões do golpe

Fux votou pela nulidade de todo o processo, apelando a questões que já haviam sido examinadas pelos ministros: o foro, diz, deveria ser a primeira instância, não o Supremo, e permanecendo o caso no tribunal, que fosse então julgado pelo pleno, não pela turma. Alegou ainda cerceamento da defesa, que não teria tido tempo de examinar 70 terabytes de material colhido nas apurações, o que ele chamou de "bilhões de páginas" — hipótese, suponho, em que o processo seria concluído por volta do ano 2185... Comprou a tese do "data dump", que ele chamou "document dump", como se, efetivamente, todo e qualquer conteúdo extraído de celulares e computadores fosse relevante para o processo.

A tese foi inicialmente levantada pela defesa do general Braga Netto e, claro!, encampada também pela de Bolsonaro, como se houvesse no que eventualmente não se leu alguma informação que contestasse, por exemplo, os testemunhos dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, respectivamente Freire Gomes e Batista Jr., sobre a minuta golpista. Não interessa. Para Fux, tudo deveria ser anulado. Insisto: duas das preliminares já haviam sido julgadas pela turma. Fux, pelo visto, só toma como decisões dos tribunais aquelas que contam com a sua anuência.

IMPUTAÇÕES

Depois de votar pela nulidade nos três quesitos, anunciou uma mudança de ideia e votou pela validade da delação de Mauro Cid, que ele já havia esculhambado algumas vezes. Por quê? Sei lá. Talvez para tentar diluir a impressão de que não é exatamente um juiz a votar, mas um sabotador. Insisto: quando se tratou dos bagrinhos, este senhor acompanhou a condenação nada menos de 400 vezes. Por que, então, não pediu a nulidade? Quando menos, uma das razões por ele alegadas estava posta: a questão do foro.

Na sequência, Fux passou a examinar as imputações. Não reconhece a organização criminosa porque, em síntese, disse não ver a existência de um grupo estruturado e estável. Menos ainda a organização criminosa armada, a despeito de todas as evidências de violência.

Também não acata as imputações de crimes contra o patrimônio porque, diz, seria uma forma de responsabilização objetiva, já que não existiria uma determinação dos réus para que aqueles crimes fossem cometidos. Ignora que chefões do golpismo controlavam os acampamentos.

Ficou para a segunda parte do voto o exame dos crimes de tentativa de abolição do estado de direito e de tentativa de golpe de estado. Segredo de Polichinelo. Também vai afastá-los. Aliás, já fez isso quando a questão nem estava em julgamento. Deixou claro que não reconhece os dois tipos como crimes autônomos. Mais: entende que a tentativa não caracteriza o crime consumado — e que se dane o Código Penal — e vê no conjunto nada além de atos preparatórios, jamais executórios.